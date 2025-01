La mujer que utiliza inteligencia artificial para llevar ayuda a civiles en el Líbano asolado por la guerra

El pasado noviembre se acordó un alto el fuego entre Israel y Líbano. A pesar de algunos enfrentamientos, en su mayoría se ha cumplido. Pero las personas en el terreno dicen que la provisión de ayuda no ha mejorado.

La ONG internacional Islamic Relief le dijo a la BBC que el “conflicto, la destrucción y las órdenes de evacuación han alimentado el desplazamiento continuo en Líbano, lo que ha dificultado evaluar y atender las necesidades de la población en medio de la situación cambiante”.

Pero no es solo la guerra lo que está dificultando la distribución de ayuda.

Bilal Merie, un voluntario que trabaja con Hania, dice que muchos de los problemas que enfrentan se deben a la “alta demanda pero corta oferta” de ayuda.

Lo atribuye a la profunda crisis económica que ha afectado al país desde 2019, lo que significa que el gobierno libanés ha tenido que depender en gran medida de la financiación de acreedores y organizaciones de ayuda para los bienes.

Pero incluso las ONG están sintiendo la presión. Unicef Líbano dice que con solo el 20% de la financiación que necesitan, “siguen enfrentando una enorme brecha de financiación”, lo que significa que la organización benéfica no puede apoyar a las familias cuando más lo necesitan.

En un país invadido por problemas financieros y por la guerra, ¿podría este aidbot marcar una diferencia tangible?

Es la primera vez que el investigador John Bryant del grupo de expertos Instituto de Desarrollo en el Extranjero escucha que un chatbot se está utilizando de esta manera en el sector humanitario.

Dice que el contexto cultural en el que se está utilizando es encomiable. Es decir, con conocimiento de “los canales que las personas están utilizando para hablar entre sí y encontrándolas en su propio idioma”.

Sin embargo, no está seguro de su escalabilidad, ya que lo que funciona en Líbano no puede replicarse fácilmente en otras partes del mundo.

“Lo que la tecnología ofrece la mayor parte del tiempo es un enfoque estándar enlatado.

“Son los diseñadores locales, los traductores locales, los interlocutores humanos de confianza y los elementos dentro de ese sistema los que convierten a las herramientas digitales en algo útil”, dice.

El aidbot podría no ser capaz de ofrecer la solución a todos los problemas del Líbano, pero para las familias que lo utilizan, ha hecho la vida un poco más fácil.

Reportaje adicional de Ahmed Abdallah.