La mujer que fue el rostro de la endometriosis en Kenia.

39 minutos atrás Basillioh Rukanga, BBC Noticias, Nairobi Daily Nación Mary Njambi Koikai, mejor conocida como Jahmby Koikai, dedicó la mayor parte de su corta vida a contar a sus compatriotas kenianos sobre la condición debilitante de la endometriosis, que le llevó a la muerte esta semana a la temprana edad de 38 años. Como una popular presentadora de radio y DJ de reggae, tenía la plataforma perfecta. Con valentía compartió sus luchas, a menudo responsabilizando a las autoridades, exigiendo una mejor atención médica para las mujeres, especialmente aquellas que luchan con el trastorno menstrual. “La gente realmente se identificaba con su sufrimiento, con su dolor”, dijo la activista Doris Murimi a la BBC. Desde la tierna edad de 13 años, experimentó un tormento mensual regular, un dolor agudo que venía con su ciclo menstrual. Sin embargo, le tomó 17 años saber exactamente lo que estaba sufriendo y obtener un diagnóstico adecuado para la condición. Eso fue debido a la falta de instalaciones locales especializadas en el tratamiento de la endometriosis. La endometriosis es una condición ginecológica asociada con la menstruación donde tejido similar al revestimiento del útero se desarrolla en otras áreas del cuerpo, incluidas las trompas de Falopio, la pelvis, el intestino, la vagina e los intestinos. La endometriosis no se considera fatal, pero en casos raros puede causar complicaciones potencialmente mortales. Los síntomas incluyen dolor severo a debilitante a menudo en el área pélvica, fatiga y períodos menstruales intensos. En casos raros también puede aparecer en otras partes del cuerpo, incluidos los pulmones, cerebro y piel. La de la Sra. Koikai fue uno de esos casos extremos, con su condición empeorando con los años, especialmente a medida que sus órganos reproductivos maduraban. Afectó su escolaridad, relaciones, trabajo y muchos otros aspectos de su vida. Ella le contó a la BBC en 2020 que en un momento, mientras estaba en la universidad, se sentó un examen pero no pudo escribir nada debido al dolor. Tuvo que repetir algunos años, retrasando su graduación. En 2015, su pulmón colapsó por la endometriosis torácica, una manifestación rara de la enfermedad. La condición se repetiría en los meses y años siguientes, a menudo requiriendo cirugía especializada. Una de las imágenes más perdurables de la Sra. Koikai es de ella en una cama de hospital con su parte superior fuertemente vendada y muchos tubos a lo largo del lado derecho del pecho. Esto fue en 2018, cuando ya tenía una serie de colapsos pulmonares y cirugías. Había sido admitida en un hospital especializado en los Estados Unidos y estaba recaudando fondos para el costoso tratamiento. Estaba débil y con mucho dolor. “No describiré el dolor porque me faltan palabras que se ajusten adecuadamente a lo que he pasado”, dijo en ese momento. La condición había arrasado su cuerpo. En el hospital de Estados Unidos, se eliminó tejido que había crecido debido a la endometriosis de su útero, áreas intestinales y ovarios. El mayor desafío, dijo, eran sus pulmones. Habían avanzado tanto, parcialmente debido a la forma en que habían sido manejados anteriormente en casa, que el cirujano en los EE. UU. no podía “creer todo lo que se había hecho”. “El tejido cicatricial y la colocación incorrecta de los tubos torácicos [en Kenia] crearon este desastre”, dijo. A pesar de sus muchas cicatrices, todavía estaba sonriendo. Jahmby Koikai gran parte de su tiempo en el hospital fue para corregir cirugías mal hechas debido a un diagnóstico erróneo “Cicatrices profundas. Cicatrices crudas.” Como lo describió, “cada una de las cicatrices contaba una historia. Veo todo lo que he combatido. Emocionalmente. Mentalmente. Físicamente.” Sin embargo, eligió luchar contra su condición con fortaleza, mientras sensibilizaba públicamente sobre la condición. La Sra. Koikai nació en 1986 en las afueras de la capital, Nairobi. Fue criada por su madre y abuela, quienes le enseñaron a ser paciente y fuerte en todas las situaciones de la vida. Siempre había querido ser locutora desde temprana edad. A pesar de su condición, logró completar sus estudios universitarios y convertirse en una popular presentadora de radio y DJ de reggae, también conocida como Fyah Mummah para sus seguidores. Es posible que la mayoría de las personas en Kenia conocieran la condición debido a ella. Doris Murimi, fundadora de Endo Sisters East Africa, una organización no gubernamental que sensibiliza sobre la condición, fue una de las panelistas en uno de los foros de un programa de televisión local cuando la Sra. Koikai narró públicamente su historia por primera vez. Dijo que hasta entonces, muchas personas parecían no entender la endometriosis, incluso cuando su organización salía a capacitar y hablar con las personas. Después de eso, “siempre fue el punto de referencia, así que básicamente fue la cara de la sensibilización sobre la endometriosis en este país”, dijo Murimi a la BBC. La endometriosis afecta alrededor del 10% (190 millones) de mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). No hay cura conocida, por lo que el tratamiento suele ser solo controlar los síntomas. Pero la Sra. Koikai admitió que el “mayor desafío” para las personas con endometriosis era “errores de diagnóstico y con esto vienen cirugías mal hechas, medicamentos incorrectos”. Eso es por lo que había pasado, dijo, con los médicos teniendo que lidiar con el daño causado por un diagnóstico erróneo antes de manejar la enfermedad. Pasó alrededor de dos años en los EE. UU. mientras los médicos la trataban. Luego y en los años siguientes, detalló su experiencia, lo que hizo que muchas personas se involucraran e identificaran con la condición. Murimi cree que al vivir y compartir su historia, la Sra. Koikai había movido al país a comprender lo que era algo complejo de comprender. Muchas otras personas han rendido homenaje a su fortaleza al hablar en nombre de las mujeres que sufren de endometriosis. La comediante Senje, que también tiene la condición, dice que el estímulo que recibió de la Sra. Koikai fue invaluable en su propia lucha. “Me diste fuerza cada vez que sentía ganas de rendirme, te admiraba porque creía que si tú lo lograbas, yo también podría… Mi corazón está roto”, dijo la comediante cuyo nombre real es Sylvia Savai. Dennis Itumbi, estratega de la coalición gobernante de Kenia, destacó los esfuerzos de la Sra. Koikai para crear conciencia incluso hasta sus últimos días. “En tus últimos días, luchaste por entender y sensibilizar sobre el dilema que enfrentan muchas chicas: la endometriosis torácica. Moriste educándome y motivándome”, escribió. El 20 de mayo, publicó su última publicación en Instagram dirigida al presidente William Ruto, pidiendo un mejor acceso a la salud “para millones de mujeres que luchan en silencio con la endometriosis”. Falleció dos semanas después en un hospital de Nairobi por complicaciones relacionadas con la condición. Al final, su vida, su lucha y campaña hicieron una diferencia. “Mucho ha cambiado, gracias a Koikai”, dijo Murimi, señalando que desde el año pasado, había “un centro de endometriosis y tenemos como dos o tres especialistas principales”. Pero la lucha para abordar los trastornos menstruales continuará, dijo. Cinco cosas sobre la endometriosis: Afecta alrededor del 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel mundial. Es una enfermedad crónica asociada con un dolor severo que impacta significativamente en la vida, especialmente durante los períodos, relaciones sexuales y movimientos intestinales. Al final, su vida, su lucha y campaña hicieron una diferencia. "Mucho ha cambiado, gracias a Koikai", dijo Murimi, señalando que desde el año pasado, había "un centro de endometriosis y tenemos como dos o tres especialistas principales". Pero la lucha para abordar los trastornos menstruales continuará, dijo.