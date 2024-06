La muerte por ahogamiento de Junior Pope obliga a Nollywood a revisar la seguridad en el cine

Hace 6 horas ago, Por Hannah Gelbart, BBC What in World, Lagos

Junior Pope/Instagram

El último video que el actor nigeriano Junior Pope hizo para sus más de dos millones de seguidores de Instagram presagiaba extrañamente su muerte.

“Ves los riesgos, la gente, que tomamos para entretenerte”, grita el actor de 42 años por encima del ruido de una pequeña lancha motora mientras navega por el río Níger.

Se ríe, no está claro si es de alegría o nerviosismo, y le dice al conductor que reduzca la velocidad.

“Estoy rogando al capitán, que soy hijo único y tengo tres hijos”, grita el actor, cuyo nombre real era John Paul Odonwodo, mientras nota con alarma que algo de agua entra en la lancha.

Al día siguiente, la estrella de Nollywood estaba muerta. Se ahogó en el mismo río, después de que la lancha en la que viajaba chocara con una canoa de pesca.

Cuatro personas más, incluidos miembros del equipo de filmación, también fallecieron.

La muerte en abril de uno de los nombres más grandes de la famosa industria cinematográfica de Nigeria, que tenía más de 100 películas en su haber, dejó en estado de shock al sector.

Los actores han estado hablando desde entonces sobre el pobre historial de seguridad de Nollywood y pidiendo un cambio.

Nollywood es la tercera industria cinematográfica más grande del mundo, después de Hollywood y Bollywood de la India.

Producción más de 2,500 películas al año: algunas son de grandes casas de producción establecidas, pero hay docenas de compañías más pequeñas que se aprovechan de uno de los grandes éxitos del país.

Después del accidente fatal, el Gremio de Actores de Nigeria respondió de inmediato, diciendo que se suspendería indefinidamente toda filmación en y alrededor de ríos.

Luego pidió que se implementen y cumplan normas de seguridad.

NSIB

Junior Pope estaba viajando en esta lancha el día que murió, según una investigación oficial.

Un informe preliminar sobre el vuelco del Buró Nigeriano de Investigaciones de Seguridad lanzado el mes pasado encontró múltiples fallas:

el conductor no estaba certificado para operar la lancha la lancha no estaba registrada solo una persona llevaba un chaleco salvavidas que pasajero, uno de ocho sobrevivientes, había llevado el chaleco salvavidas a bordo por sí mismo.

En un video de Instagram ahora eliminado publicado poco después del incidente, la productora de la película, Adanma Luke, dijo que le dijeron que había chalecos salvavidas y que a Junior Pope se le ofreció uno pero no lo tomó.

“He estado tan traumatizada. He estado tan fría. Todo esto todavía se siente como un sueño para mí. Desearía poder despertar de este sueño”, dijo en el video.

Luego escribió: “Mi corazón está hecho pedazos mientras escribo esto… Me encuentro rezando, ¿cómo podemos retroceder el tiempo?”

Ruth Kadiri, una actriz, productora y guionista de alto nivel que conocía bien a Junior Pope, dice que solía ser feliz y “extremadamente hiperactivo”.

“Siempre traía la energía positiva… y creo que realmente era amado por todos”, dijo en el podcast de la BBC What in the World sobre su amigo.

Luego dijo que incidentes como el que mató a Junior Pope son demasiado comunes en Nollywood.

Kadiri recuerda un incidente en el que casi se ahoga durante una filmación, lo que la hace pensar en el miedo que el actor “debe haber sentido en el último minuto de su vida”.

“Tuve que filmar una película, así que no pudimos usar chalecos salvavidas,” dice.

“Le pregunté al equipo si todo estaba bien y me dijeron que la canoa estaba bien. Así que subí al barco, empezaron a remar y la canoa simplemente volcó en el río.”

Fue salvada por un compañero que la agarró en el agua.

La estrella, que tiene más de seis millones de seguidores en Instagram, ahora está pidiendo un cambio.

Sin embargo, dice que entiende la tentación para los actores que quieren hacer algo potencialmente inseguro.

“Todos hacemos locuras por amor a este trabajo. Hacemos cosas que normalmente no haríamos.”

“Conforme creces, aprendes a poner tus necesidades primero. No porque no te guste la producción, sino porque si algo sale mal, eso es el fin.”

Kadiri dice que la seguridad es un problema generalizado en la industria pero mientras las producciones más grandes y bien financiadas pueden tomar medidas, muchas operaciones más pequeñas no pueden permitirse los costos adicionales.

Para mejorar las cosas, sugiere que se establezca un órgano regulador de seguridad que pueda tener personas en los sets de filmación.

“El director está pensando en crear el contenido, el actor está pensando en meterse en el personaje, así que creemos un cuerpo adicional. Podría ahorrar mucho estrés.”

El actor Chidi Dike dice que la muerte de Junior Pope fue “un despertar para todos”.

Está de acuerdo en que “la seguridad no se ha tomado muy en serio”, pero señala que ha habido algunas mejoras.

Ha notado que los directores y productores ahora tratan de asegurarse de que la filmación no se prolongue hasta tarde en la noche, lo que en el pasado significaba viajes peligrosos a casa de noche.

“Todo es riesgoso… conducir muy rápido. Hubo una vez que estaba llegando a casa muy tarde y casi tuve un accidente”, le dijo a la BBC.

“Pero ahora es mejor.”

Es un legado inesperado para el efervescente actor con un gran catálogo de películas, pero el video final de Junior Pope podría convertir a Nollywood en un lugar más seguro para trabajar.

Información adicional por Emily Horler, Alex Rhodes y Chimezie UcheAgbo.