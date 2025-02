La muerte de Kim Sae-ron expone la cultura de celebridades de Corea del Sur.

La muerte de Kim Sae-ron ha generado llamados para que se le dé una segunda oportunidad. La actriz Kim Sae-ron, fallecida en un aparente suicidio, ha renovado las críticas hacia la industria del entretenimiento de Corea del Sur, que produce estrellas pero también las somete a una inmensa presión y escrutinio. Kim, encontrada muerta a los 24 años en su casa de Seúl el domingo, había sido objeto de una avalancha de cobertura de prensa negativa y odio en línea tras una condena por conducir ebria en 2022. La presión es aún mayor en el caso de las celebridades. En Corea del Sur, es “extremadamente difícil” para los artistas recuperarse cuando hacen algo que pone en entredicho su imagen de “ídolo”, según el columnista de K-pop Jeff Benjamin. Mientras que nadie aplaude cuando una celebridad de Hollywood es arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o enviada a la cárcel por delitos graves, no necesariamente significa el fin de su carrera, dice él. La industria del entretenimiento de Corea ha tomado medidas para abordar las preocupaciones sobre la salud mental de los artistas, pero no está claro cuán efectivas han sido. El cambio real solo puede ocurrir cuando ya no haya incentivos financieros o de atención para continuar con ese tipo de informes intrusivos, dice Benjamin.