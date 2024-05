La modelo Sawa Pontyjska demanda por ‘agresión’ en la alfombra roja de Cannes

hace 29 minutos Ian Youngs, reportero de cultura Sawa Pontyjska Pontyjska dice que fue expulsada del evento después del incidente Una modelo ucraniana dice que ha presentado una denuncia legal contra los organizadores del Festival de Cine de Cannes después de que un video se volviera viral de que un guardia de seguridad la agredió en la alfombra roja. Sawa Pontyjska fue una de varias invitadas que fueron filmadas siendo desafiadas por la misma guardia en el prestigioso evento francés. La cantante Kelly Rowland también se quejó, mientras que imágenes del guardia con la actriz surcoreana Yoona y la actriz dominicana Massiel Taveras también circularon en línea. Getty Images Kelly Rowland tuvo un intercambio acalorado con el guardia Pontyjska, presentadora de FashionTV, le dijo a BBC News que fue “brutalmente” restringida cuando intentaba ingresar al cine con un boleto legítimo para el estreno de Marcello Mio. El miércoles, publicó fotos de documentos acusando al festival de “agresión física y daño psicológico”. Está buscando 100,000 euros (£85,000) en daños. Los organizadores del festival no han respondido a las solicitudes de comentarios. Aleksandr Tubeev Sawa Pontyjska dijo que fue puesta en un “abrazo de oso” Un video del incidente, que ocurrió el 21 de mayo, ha sido visto más de 16 millones de veces en TikTok. Muestra a Pontyjska en la parte superior de los escalones del Palais des Festivals aparentemente siendo guiada por la guardia femenina, quien luego pone ambos brazos alrededor de ella. La pareja luchó brevemente y Pontyjska casi se cae al suelo, antes de que intentara bajar los escalones y fuera detenida por más personal de seguridad y llevada adentro. Pontyjska le dijo a BBC News que la puso en un “abrazo de oso” y se sintió asustada. Getty Images El mismo guardia fue criticado por la forma en que guió a Yoona “Estaba tratando de escapar de este bloqueo. Bajé y empecé a correr en las escaleras porque era el camino de regreso [afuera]”, dijo. “Ella estaba tratando de empujarme hacia adentro, para que nadie pudiera ver lo que estaba haciendo conmigo. Luego me expulsó por la puerta trasera.” Pontyjska dijo que no estaba haciendo nada mal y desde entonces ha intentado contactar a los organizadores para solicitar una disculpa, pero no ha recibido respuesta. Su denuncia legal dijo que fue “violentamente desafiada por uno de un grupo de guardias de seguridad” frente a “miles de personas”. El uso de la fuerza física causó “dolor agudo” y también sufrió “trauma psicológico”, escribió. Getty Images Massiel Taveras, vistiendo un vestido con una larga cola con la cara de Jesús, también estuvo involucrada en una discusión en la alfombra roja. La guardia sin nombre acaparó titulares durante el festival de dos semanas, incluso por un intercambio acalorado cuando intentó guiar a Rowland por las escaleras en el mismo estreno. La ex cantante de Destiny’s Child luego le dijo a Associated Press: “La mujer sabe lo que sucedió. Yo sé lo que sucedió. Tengo un límite y me mantengo firme en esos límites y eso es todo.” Continuó: “Había otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían tanto a mí y no las regañaron ni empujaron ni les dijeron que se fueran. Yo mantuve mi postura, y ella sintió que tenía que mantener la suya.” Taveras pareció empujar a la guarda después de ser apurada repetidamente en la alfombra roja, mientras que la misma trabajadora de seguridad fue acusada por los fanáticos de Yoona de ser demasiado autoritaria mientras guiaba a la estrella surcoreana al interior. Cannes es conocido por tener reglas estrictas para los invitados en la alfombra roja. Escribiendo a raíz de los eventos de la semana pasada, Chris Gardner de Hollywood Reporter dijo que la mayoría de los asistentes “siempre son apresurados por la alfombra y por las escaleras”. Agregó: “Por lo general, el trabajo de seguridad es mantener el flujo de tráfico en movimiento y llevar a todos a sus asientos a la hora programada.” Se da más margen a los actores de las películas que se estrenan, miembros del jurado, celebridades que representan a los patrocinadores del festival, otras grandes estrellas o veteranos queridos del festival, escribió.