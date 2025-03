La mitad de nosotros podría no mantener nuestro estilo de vida en la jubilación. Aquí tienes lo que puedes hacer para prepararte.

¿Tendrás que reducir el tamaño de tu hogar en tu jubilación?

Muchas familias planean ajustar sus estilos de vida en la jubilación. Cambian la casa familiar, por ejemplo, por una casa más pequeña. O se mudan a una comunidad menos costosa. Cuando esta es una opción, puede ser una excelente manera de desacelerar y estirar el valor de tu cartera.

Lamentablemente, para muchas familias, reducir el tamaño de su hogar no será solo una opción. Será una necesidad.

Ese es el resultado de un estudio reciente publicado por el Centro de Investigación de Jubilación de Boston College. El CRR investiga los diferentes problemas financieros y de estilo de vida que rodean la jubilación moderna y publica una estadística llamada Índice Nacional de Riesgo de Jubilación. Este índice mide cuántas familias tienen menos ahorros para la jubilación de los que necesitarán en los años venideros.

Lo Que Dice el Estudio del CRR

Los hallazgos del CRR son contundentes. La mitad de los hogares en edad laboral de la nación no tendrán suficiente dinero para mantener su nivel de vida una vez en la jubilación. Para empeorar las cosas, este estudio asume una vida laboral sólida en la que las personas trabajan hasta los 65 años y anualizan sus activos, e incluso tiene en cuenta los ingresos de la Seguridad Social.

Según los hallazgos del CRR, en cambio, millones de hogares tendrán que recortar tanto lujos como necesidades para sobrevivir. Los detalles variarán según las necesidades de cualquier individuo. En algunos casos, los jubilados no podrán disfrutar de algunas de las mismas cosas que los hacían felices en sus años laborales. Por ejemplo, podrían tener que salir a cenar menos a menudo, o es posible que ya no puedan viajar.

Para otras personas, la situación será más grave. Para sobrevivir, los jubilados tendrán que vender activos valorados como una casa familiar o pueden tener que prescindir de necesidades como alimentos y medicamentos.

El Índice Nacional de Riesgo de Jubilación se basa en el concepto de reemplazo de ingresos. Básicamente, ¿cómo pueden los ingresos de una cartera de jubilación reemplazar eficazmente los ingresos laborales? No es una relación uno a uno, porque, una vez jubilados, la mayoría de los hogares necesitan menos dinero para mantener el mismo nivel de vida en el día a día. Ya no tienes que ahorrar para la jubilación, por ejemplo. Normalmente pagas menos impuestos, ya no tienes dependientes que mantener, has pagado la hipoteca de tu casa y en general tienes menos costos. Para muchos hogares, la regla general es que tu cartera de jubilación debe reemplazar el 80% de tus ingresos laborales para mantener el mismo nivel de vida.

La Historia Continúa

Sin embargo, la mitad de todos los hogares no alcanzarán ni siquiera ese 80% en al menos 10 puntos, el nivel en el que el NRRI considera a un hogar “en riesgo”.

Insuficientemente Preparados Para la Jubilación – Una Tendencia más Amplia

Esta es la última encuesta que enfatiza lo que los expertos financieros han estado advirtiendo desde hace años: Hay una crisis de jubilación en desarrollo en América.

Hacia finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, la economía pasó de lo que se conoce como planificación de jubilación “de beneficio definido” a “de contribución definida”. En lugar de recibir una pensión garantizada de sus empleadores, la mayoría de los trabajadores fueron inscritos en los ahora comunes planes 401(k). Sin embargo, este sistema ha tenido dificultades para satisfacer las necesidades de los trabajadores y en las décadas posteriores ha habido una creciente preocupación de que los hogares simplemente no han podido ahorrar el dinero que necesitarán para pagar la jubilación.

El Índice Nacional de Riesgo de Jubilación ha encontrado consistentemente que este es el caso. Desde 2004, ha descubierto que aproximadamente la mitad de los hogares encuestados no tienen el dinero que necesitarán para mantener su nivel de vida en la jubilación.

Anteriormente, las generaciones mayores estaban menos en riesgo, ya que en 2004 muchos hogares mayores aún reflejaban los planes de jubilación más generosos y las escalas salariales de una época anterior. Sin embargo, en la publicación más reciente, esa diferencia ha sido eliminada. Ahora el NRRI encuentra un riesgo igual en todos los grupos de edad. El centro también ha encontrado que esto es ampliamente cierto en la mayoría de los grupos de ingresos también. Incluso entre los hogares de altos ingresos (definidos como $85,000/$248,000 o más para hogares solteros/casados), el 41% de todos los hogares encuestados están por debajo de su propio nivel de reemplazo de ahorro.

En cuanto a lo que los responsables políticos pueden hacer para abordar esta crisis, hay muchas soluciones propuestas. Sin embargo, argumentablemente dos de los mayores problemas cuando se trata de abordar las carencias en la jubilación son el tiempo y el dinero.

Desde la perspectiva del tiempo, las soluciones efectivas diferirán entre los distintos hogares. Los responsables políticos pueden ayudar a los hogares más jóvenes a través de una serie de opciones basadas en el empleador y los impuestos, ayudando a las personas a obtener más ingresos y a ahorrar más en sus cuentas de jubilación durante sus vidas laborales. Esto puede ser una solución efectiva para alguien que tiene décadas de crecimiento por delante. Sin embargo, este problema es igualmente grave para los hogares que están a solo unos años de la jubilación, y es probable que no tengan el tiempo necesario para ponerse al día a través del ahorro y la inversión. Los hogares que se acercan a la jubilación probablemente fracasarán sin un plan simple para obtener más dinero.

Que es el otro problema. En última instancia, la crisis de jubilación es sobre dinero. Los hogares necesitan más, y este tendrá que venir de alguna parte. Ya sea que el gobierno gaste este dinero directamente a través de reformas de la Seguridad Social o si un empleador lo hace reintroduciendo pensiones o aumentando beneficios y salarios, esto se reduce a alguien, en algún lugar, emitiendo un cheque. Encontrar esos fondos sigue siendo uno de los mayores problemas cuando se trata de resolver la crisis de jubilación.

Esa solución debe venir pronto, sin embargo, porque los hallazgos de Boston College son bastante claros. Para millones de estadounidenses, la jubilación no será algo que esperar con ansias. Será una época de lucha y privación.

Pero esto no tiene por qué ser tu propia experiencia.

Ahorrar para la jubilación es un proyecto masivo que debería durar toda tu carrera. Idealmente, puedes comenzar a apartar dinero lo antes posible. Incluso una pequeña cantidad de ahorros en tus 20 años puede convertirse en un nido de huevos significativo para cuando llegues a los 60. Si tienes hijos, puedes hacer lo mismo por ellos. Hacer contribuciones modestas a una cartera que puede crecer durante 60 años será una de las mejores formas en que puedes ayudar a los niños pequeños a empezar bien la vida. Pero no importa la edad que tengas, nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para empezar.

Además, la regla general es del 10%. Siempre que sea posible, aparta el 10% de tu salario en ahorros para la jubilación. Si tienes un empleador con un 401(k) que coincida, maximiza eso, seguido de cuentas de Roth IRA y Roth 401(k).

Pero no te bases solo en reglas generales. Utiliza herramientas como nuestra calculadora de jubilación para planificar tu plan de ahorro. Comienza teniendo una idea de cuánto dinero necesitarás en la jubilación, luego trabaja hacia atrás para averiguar cuánto deberías estar contribuyendo para alcanzar ese objetivo. Incluso si los números son grandes, es mejor tener un plan claro que un enfoque de conjeturas.

Por último, si necesitas cambiar tu nivel de vida en la jubilación, comienza a planificar eso desde temprano. Nuevamente, al comprender lo que puedes contribuir y cómo eso puede crecer con el tiempo, tendrás una idea de lo que es posible desde tu cuenta de jubilación. Haz tus planes a partir de eso. Eso te dará un grado de control sobre cómo debes cambiar tu estilo de vida, para que estés haciendo recortes con los que te sientas cómodo en lugar de esforzarte por satisfacer tus necesidades a medida que surgen. Para obtener ayuda profesional en el desarrollo de un plan de jubilación adecuado, puedes emparejarte con un asesor financiero.

Conclusión

El Centro de Investigación de Jubilación del Boston College publicó su último Índice Nacional de Riesgo de Jubilación, y sus hallazgos son sombríos. La mitad de todos los estadounidenses tendrán que reducir su nivel de vida para poder jubilarse.

Consejos para la Jubilación

Has trabajado. Has ahorrado. Tienes una cartera que va bien. Entonces, con todo eso a tu favor, ¿cómo puedes saber cuándo estás listo para jubilarte?

