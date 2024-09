La mitad de los estudiantes de Minnesota no cumplen con los estándares en lectura, matemáticas o ciencias: evaluación estatal

Los estudiantes de Minnesota no están cumpliendo con los estándares de evaluación en tres categorías principales de aprendizaje, según los datos de evaluación estatales recién publicados.

El Departamento de Educación de Minnesota (MDE) lanzó nuevos datos que revelaron que más de la mitad de los estudiantes en el estado no están cumpliendo con los estándares en matemáticas, lectura y ciencias. Las pruebas son administradas por las Evaluaciones Comprensivas de Minnesota (MCAs) y la evaluación alternativa, la Prueba de Habilidades Académicas de Minnesota (MTAS), que son evaluaciones estatales que ayudan a los distritos a medir el progreso de los estudiantes.

Los hallazgos encontraron que el 60,4% de los estudiantes en Minnesota están bajo rindiendo en la materia de ciencias, con solo el 39,5% cumpliendo con los estándares estatales.

Los resultados también encontraron que en matemáticas, el 54,5% no cumplen o solo cumplen parcialmente con los requisitos para la materia. Los resultados informaron que el 45,5% de los estudiantes cumplen con los estándares en las evaluaciones de matemáticas.

Además, el 50,2% de los estudiantes no están cumpliendo o solo cumplen parcialmente con los estándares de lectura, mientras que aproximadamente el 49,8% está cumpliendo con los estándares.