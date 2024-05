La misión de Earthcare para cuidar el planeta se lanza para resolver incógnitas climáticas.

Hace 1 hora. Jonathan Amos, corresponsal científico de la @BBCAmos Esa Arte: Se tardaron 20 años en llevar Earthcare al espacio. Un sofisticado satélite conjunto europeo-japonés ha sido lanzado para medir cómo las nubes influyen en el clima. Algunas nubes de bajo nivel se sabe que enfrían el planeta, otras en altitud actuarán como una manta. La misión Earthcare utilizará un láser y un radar para sondear la atmósfera y ver exactamente dónde está el equilibrio. Es una de las grandes incertidumbres en los modelos informáticos utilizados para predecir cómo responderá el clima a niveles crecientes de gases de efecto invernadero. “Muchos de nuestros modelos sugieren que la cobertura de nubes disminuirá en el futuro y eso significa que las nubes reflejarán menos luz solar de vuelta al espacio, y más será absorbida en la superficie y eso actuará como un amplificador al calentamiento que obtendríamos del dióxido de carbono”, dijo el Dr. Robin Hogan, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. El satélite de 2,3 toneladas fue enviado desde California en un cohete SpaceX. El proyecto está liderado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que lo ha descrito como la empresa de observación terrestre más compleja de la organización hasta la fecha. Ciertamente, el desafío técnico para que los instrumentos funcionen como se pretende ha sido inmenso. Se tardaron completamente 20 años desde la aprobación de la misión hasta el lanzamiento. Eumetsat Las nubes juegan un papel integral en el equilibrio de energía en la superficie de la Tierra. Earthcare orbitará la Tierra a una altura de unos 400 km. De hecho, tiene un total de cuatro instrumentos que trabajarán juntos para obtener la información buscada por los científicos del clima. El más simple es un imagenizador, una cámara que tomará fotos de la escena que pasa debajo de la nave espacial para dar contexto a las mediciones realizadas por los otros tres instrumentos. El láser ultravioleta europeo de Earthcare verá las nubes finas y altas y las partes superiores de las nubes más bajas. También detectará las pequeñas partículas y gotas (aerosoles) en la atmósfera que influyen en la formación y el comportamiento de las nubes. El radar japonés mirará dentro de las nubes, para determinar cuánta agua llevan y cómo está precipitando como lluvia, granizo y nieve. Y un radiómetro percibirá cuánta de la energía que cae sobre la Tierra desde el Sol está siendo reflejada o radiada de nuevo al espacio. Airbus Earthcare tiene aproximadamente 2.5 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad. Su matriz solar (no mostrada) mide 11 metros de largo. “El equilibrio entre esta cantidad total de radiación que sale y la cantidad que viene del Sol es lo que impulsa fundamentalmente nuestro clima”, dijo la Dra. Helen Brindley del Centro Nacional del Reino Unido para la Observación de la Tierra. “Si cambiamos ese equilibrio, por ejemplo, aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, reducimos la cantidad de energía saliente en comparación con la que entra y calentamos el clima”. Además de la perspectiva climática a largo plazo, los datos de Earthcare se utilizarán en el presente para mejorar las previsiones meteorológicas. Por ejemplo, cómo se desarrolla una tormenta estará influenciado por el estado inicial de sus nubes tal como fueron observadas por el satélite días antes. ESA Las observaciones de Earthcare sobre las nubes también ayudarán en las previsiones meteorológicas actuales. El concepto científico original de Earthcare fue presentado por el Prof. Anthony Illingworth, de la Universidad de Reading, y colegas en 1993. Dijo que era un sueño hecho realidad ver finalmente volar al satélite: “Ha sido un largo y desafiante camino con un increíble equipo de científicos y ingenieros dedicados del Reino Unido y el extranjero. Juntos, hemos creado algo realmente notable que cambiará la forma en que entendemos nuestro planeta”. Una de las luchas técnicas clave fue el láser espacial, o lidar. El desarrollador Airbus-Francia tuvo un tiempo difícil llegando a un diseño que funcionara de manera confiable en el vacío del espacio. Se necesitaba una reconfiguración fundamental del instrumento, que no solo resultó en retraso sino que también añadió significativamente al costo eventual de la misión, que hoy se valora en unos €850 millones (£725 millones). NASA Polvo del Sáhara: El láser estudiará cómo las pequeñas partículas influirán en la formación de nubes. “Estas no son misiones que se lanzan para ser baratas y rápidas, para resolver pequeños problemas; esto es complejo. La razón por la que Earthcare ha tardado tanto es porque queremos el estándar de oro”, dijo la Dra. Beth Greenaway, jefa de observación terrestre en la Agencia Espacial del Reino Unido. Earthcare no tendrá mucho tiempo para recopilar sus datos. Volar a 400 km significa que sentirá la resistencia de la atmósfera residual a esa altitud. Esto trabajará para bajar el satélite. “Tiene combustible para tres años con una reserva de otro año. Básicamente su vida útil está limitada por su órbita baja y la resistencia allí”, dijo el Dr. Michael Eisinger de la ESA. El desarrollo industrial de Earthcare fue liderado por Airbus-Germany, con el chasis básico o estructura de la nave espacial construida en el Reino Unido. Gran Bretaña también suministró el radiómetro, de Thales Alenia Space UK, y el imagenizador, de Surrey Satellite Technology Ltd. GMV-UK ha preparado los sistemas terrestres que procesarán todos los datos. ESA La agencia espacial japonesa ha apodado la misión “Hakuryu” o “Dragón Blanco”. La agencia espacial japonesa (JAXA), debido a su fuerte interés en la misión, seguirá su práctica habitual de darle un apodo a la nave espacial: “Hakuryu” o “Dragón Blanco”. En la mitología japonesa, los dragones son criaturas antiguas y divinas que gobiernan el agua y vuelan en el cielo. Este año, 2024, también es el Año del Dragón en Japón, conocido como “tatsu-doshi”. También hay una conexión en la apariencia del satélite, que está cubierto de aislamiento blanco y tiene un panel solar largo y continuo, parecido a una cola. “Earthcare, como un dragón ascendiendo al espacio, se convertirá en una entidad que visualice el futuro para nosotros”, dijo el gerente de proyecto de JAXA, Eiichi Tomita.