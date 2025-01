La mina de Lumwana de Barrick impulsa el crecimiento económico de Zambia con una gran expansión en el horizonte.

“

Todos los montos expresados en dólares estadounidenses

LUMWANA, Zambia, 26 de enero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – Barrick Gold Corporation (NYSE:)(TSX:) reafirmó su compromiso con el crecimiento económico de Zambia, contribuyendo más de $3.7 mil millones desde 2019. Solo en 2024, las operaciones de Lumwana contribuyeron con $887 millones a la economía a través de regalías, impuestos, salarios y adquisición de bienes y servicios, consolidando su posición como uno de los cinco principales contribuyentes nacionales. La producción de cobre para 2024 estuvo dentro de las expectativas, respaldada por inversiones en capacitación de operadores y una flota ultraclase mejorada.

Lumwana sigue siendo líder en el avance del contenido local, con un 72% de los $906 millones gastados en bienes y servicios en 2024 destinados a proveedores y contratistas zambianos. Esto eleva el gasto total en bienes y servicios locales a $2.5 mil millones desde 2019. El Programa Acelerador de Negocios de la empresa está fortaleciendo aún más la capacidad, apuntando a 150 PYMES para apoyar la próxima expansión de Superpit.

La expansión de Lumwana duplicará su producción actual a un promedio de 240kt al año a lo largo de la vida útil de la mina, con la contratación de 2,500 trabajadores de construcción adicionales durante el período de construcción hasta 2028.1 Además de esto, la expansión creará otros 550 roles permanentes. Para cumplir con estas demandas, Lumwana está ampliando su centro de capacitación acreditado por la Autoridad de Educación Técnica, Vocacional y Empresarial (TEVETA) para equipar a los trabajadores locales con habilidades críticas. Actualmente, el 99% de los empleados de Lumwana son nacionales de Zambia, un testimonio del enfoque de Barrick en el desarrollo sostenible de la fuerza laboral.

Estamos transformando el distrito circundante de Kalumbila en un centro económico impulsado por la minería que perdurará más allá de la vida útil ampliada de Lumwana, dijo Mark Bristow, presidente y CEO de Barrick, hablando desde Lumwana. Los planes incluyen nuevas viviendas para empleados en la ciudad de Manyama, un parque industrial de proveedores y un aeropuerto que se espera que esté operativo para finales de 2025. El plan maestro, desarrollado en colaboración con las autoridades locales, se alinea con la estrategia de desarrollo integral de Zambia.

Barrick está apoyando activamente la ambición de Zambia de aumentar la producción de cobre a 3Mt para 2031 mediante su expansión de Lumwana y asegurando licencias adicionales de exploración en la Provincia del Norte. Además, la empresa está apoyando los desafíos energéticos de Zambia en colaboración con ZESCO. Desde septiembre de 2024, las iniciativas de cogeneración de Lumwana han reducido su dependencia de la red, ayudando a aliviar la brecha entre la oferta y la demanda. Un grupo de trabajo conjunto, liderado por Barrick, ahora se centra en mejorar el corredor eléctrico del noroeste, beneficiando a las minas, las comunidades locales y los consumidores nacionales por igual.

La visión de Barrick para Lumwana se extiende más allá de la minería, asegurando que los beneficios de sus inversiones perduren mucho en el futuro.

Consultas de Barrick

Relaciones con inversores y medios del Grupo

Kathy du Plessis

+44 20 7557 7738

[email protected]

Sitio web: www.barrick.com

Gerente de País de Zambia

Anthony Malenga

+260 977 730 513

Nota final 1

Las toneladas planeadas durante la vida útil de la mina y otras métricas de producción en este comunicado de prensa representan información prospectiva y dependen de factores sujetos a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales difieran materialmente de los presentados. Barrick actualmente no identifica a Lumwana como una propiedad material. Barrick está en proceso de reevaluar el estado de Lumwana como una propiedad potencialmente material después de la finalización de la viabilidad del Proyecto de Expansión y la preparación de estimaciones actualizadas de reservas y recursos minerales para Lumwana al 31 de diciembre de 2024. Se preparará un Informe Técnico de acuerdo con la Forma 43-101F1 y se presentará en SEDAR+ en un plazo de 45 días a partir de la divulgación de los resultados del estudio de viabilidad si Lumwana se clasifica como una propiedad material.

Declaración de advertencia sobre información prospectiva

Cierta información contenida o incorporada por referencia en este comunicado de prensa, incluida cualquier información sobre nuestra estrategia, proyectos, planes o desempeño financiero u operativo futuro, constituye declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto las de hecho histórico, son declaraciones prospectivas. Las palabras expectativa, estrategia, estimaciones, objetivo, plan, orientación, proyecto, adicional, crecimiento, potencial, futuro, enfoque, voluntad y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relacionadas con: la orientación de producción prospectiva de Barrick; el proyecto de expansión Super Pit de Barrick Lumwana y su capacidad para extender la vida útil de Lumwana; perfiles globales proyectados de producción y demanda de cobre; estimación de la producción de cobre a partir de la expansión Super Pit de Lumwana, incluidas las tasas de extracción proyectadas; el desempeño financiero de la expansión Super Pit de Lumwana; el presupuesto de capital estimado para la expansión Super Pit de Lumwana; plazos previstos para la entrega del estudio de viabilidad, construcción del proyecto, primera producción y plazos clave para la ejecución de la expansión Super Pit de Lumwana; nuestra capacidad para convertir recursos en reservas y reemplazar reservas netas de agotamiento por producción; estimaciones de costos futuros, vida útil de la mina y tasas de producción; la estrategia, planes, objetivos y metas de Barrick en lo relativo a las cuestiones de gobierno ambiental y social, incluido el desarrollo de la comunidad local y las iniciativas sobre el cambio climático, la salud y la seguridad y las iniciativas de biodiversidad; mejoras y estabilidad de la red eléctrica; y expectativas sobre suposiciones de precios futuros, desempeño financiero y otras perspectivas o orientación.

Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones, incluidas estimaciones y suposiciones materiales relacionadas con los factores establecidos a continuación que, aunque considerados razonables por la Empresa a la fecha de este comunicado de prensa a la luz de la experiencia de la gerencia y la percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, están inherentemente sujetos a incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas significativas. Factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe depositar una confianza indebida en tales declaraciones e información. Tales factores incluyen, entre otros: fluctuaciones en el precio spot y a plazo del oro, cobre u otros productos básicos (como plata, combustible diésel y electricidad); riesgos asociados con proyectos en las primeras etapas de evaluación y para los cuales se requiere análisis e ingeniería adicionales; riesgos relacionados con la posibilidad de que los futuros resultados de la exploración no sean consistentes con las expectativas de la Compañía, que las cantidades o leyes de reservas se reduzcan y que los recursos no se conviertan en reservas; riesgos asociados con el hecho de que ciertas de las iniciativas descritas en este comunicado de prensa aún se encuentran en sus primeras etapas y es posible que no se materialicen; cambios en el desempeño de la producción mineral, los éxitos de explotación y exploración; riesgos de que los datos de exploración puedan ser incompletos y se requiera mucho trabajo adicional para completar una evaluación adicional, incluidos, entre otros, perforaciones, estudios de ingeniería y socioeconómicos e inversión; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de minerales; falta de certeza con respecto a los sistemas legales extranjeros, la corrupción y otros factores que son inconsistentes con el estado de derecho; interrupción de rutas de suministro que pueden causar retrasos en las actividades de construcción y minería, incluidas interrupciones en el suministro de insumos clave para la minería debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y conflictos en Oriente Medio; riesgo de pérdida debido a actos de guerra, terrorismo, sabotaje y disturbios civiles; riesgos asociados con minería artesanal e ilegal; cambios en la legislación, tributación, controles o regulaciones gubernamentales nacionales y locales y/o cambios en la administración de leyes, políticas y prácticas; expropiación o nacionalización de propiedades y desarrollos políticos o económicos en Zambia u otros países en los que Barrick haga o pueda realizar negocios en el futuro; riesgos relacionados con la inestabilidad política en ciertas de las jurisdicciones en las que opera Barrick; tiempo de recepción de, o incumplimiento con, permisos y aprobaciones necesarios; no renovación o no obtención de licencias clave por parte de autoridades gubernamentales; incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales y de salud y seguridad; costos aumentados y riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático, incluidos eventos climáticos extremos, escasez de recursos, políticas emergentes y regulaciones aumentadas relacionadas con los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética e informe de riesgos; la capacidad de Barrick para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, incluidos sus objetivos relacionados con el clima y las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero; concursos sobre el título de propiedades, en particular el título de propiedades no desarrolladas, o sobre el acceso al agua, la energía y otra infraestructura requerida; la responsabilidad asociada con los riesgos y peligros de la industria minera, y la capacidad de mantener un seguro para cubrir tales pérdidas; daños a la reputación de la Compañía debido a la ocurrencia real o percibida de una serie de eventos, incluida publicidad negativa con respecto al manejo de asuntos ambientales de la Compañía o relaciones con grupos comunitarios, ya sea verdadera o no; riesgos relacionados con operaciones cerca de comunidades que pueden considerar que las operaciones de Barrick son perjudiciales para ellos; litigios y procedimientos legales y administrativos; dificultades operativas o técnicas en relación con actividades de minería o desarrollo, incluidos desafíos geotécnicos, fallos de presas de relaves e instalaciones de almacenamiento, y perturbaciones en el mantenimiento o provisión de infraestructura requerida y sistemas de tecnología de la información; costos aumentados, demoras, suspensiones y desafíos técnicos asociados con la construcción de proyectos de capital; riesgos asociados con el trabajo con socios en activos controlados de forma conjunta; riesgos relacionados con la interrupción de rutas de suministro que pueden causar retrasos en las actividades de construcción y minería; riesgos asociados con la infraestructura, sistemas de tecnología de la información de Barrick y la implementación de las iniciativas tecnológicas de Barrick, incluidos los riesgos relacionados con incidentes de ciberseguridad, incluidos aquellos causados por virus informáticos, malware, ransomware y otros ciberataques, o fallas, retrasos y/o interrupciones similares en los sistemas de tecnología de la información; la posibilidad de convertir toda o parte del recurso mineral para la expansión de Super Pit en una reserva mineral después de la finalización del estudio de viabilidad; riesgos relacionados con la competencia en la industria minera; relaciones con los empleados, incluida la pérdida de empleados clave; disponibilidad y costos aumentados asociados con insumos mineros y mano de obra; y riesgos asociados con enfermedades, epidemias y pandemias. Además, hay riesgos y peligros asociados con la actividad de exploración, desarrollo y minería de minerales, incluidos los peligros ambientales, accidentes industriales, formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes, inundaciones y pérdidas de lingotes de oro, cátodos de cobre o concentrado de oro o cobre (y el riesgo de un seguro inadecuado o la incapacidad de obtener un seguro para cubrir estos riesgos).

Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar nuestros resultados reales y podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva hecha por nosotros o en nuestro nombre. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantías de un rendimiento futuro. Todas las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado de prensa están calificadas por estas declaraciones de advertencia. Se hace referencia específica al Formulario 40-F/Informe Anual de Información más reciente archivado en la SEC y las autoridades reguladoras de valores provinciales canadienses para una discusión más detallada de algunos de los factores subyacentes en las declaraciones prospectivas y los riesgos que pueden afectar la capacidad de Barrick para lograr las expectativas establecidas en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa.

Barrick renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo requiera la ley aplicable.

