La “Mejor Medida Única” de Valuación de Acciones de Warren Buffett Acaba de Hacer Historia – pero no de una buena manera

Por más de dos años, Wall Street ha sido un terreno de juego para los toros. Desde que se abrió el telón para el año 2023, el maduro Dow Jones Industrial Average impulsado por acciones (DJINDICES: ^DJI), el índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) y el Nasdaq Composite inspirado en el crecimiento (NASDAQINDEX: ^IXIC) han subido respectivamente un 34%, un 58% y un 88%.

Los inversores no han tenido que buscar demasiado profundo para encontrar los catalizadores detrás de este rally. En ningún orden en particular, el actual mercado alcista le debe las gracias a:

El auge de la inteligencia artificial (IA).

Una economía estadounidense resiliente.

Ganancias corporativas mejor de lo esperado.

Una disminución en la tasa de inflación prevalente desde un máximo de cuatro décadas del 9,1%.

Emoción en torno a las divisiones de acciones.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Imagen de Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway: Fuente: The Motley Fool.

Pero como Wall Street ha recordado a los inversores durante más de un siglo, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son.

Aunque el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite recientemente alcanzaron máximos históricos, una herramienta de valoración probada en el tiempo, que una vez fue respaldada por el multimillonario inversor Warren Buffett, también está en territorio inexplorado — pero no de una manera buena.

No hay una definición única para “valor” que se aplique a todos. Lo que un inversor considera caro podría ser visto como una ganga por otro. Sin embargo, hay un puñado de herramientas de valoración probadas en las que los inversores han confiado a lo largo de los años para determinar si una acción, o el mercado en general, es relativamente barato, caro o en algún punto intermedio.

La mayoría de los inversores probablemente están familiarizados con el ratio precio-ganancias (P/E), que divide el precio de una acción entre las ganancias por acción de los últimos 12 meses. Esta medida de valoración rápida suele funcionar maravillas con empresas maduras, pero no es particularmente útil para acciones de crecimiento o durante períodos de turbulencia económica.

Una medida mucho mejor de valor en Wall Street, según el “Oráculo de Omaha” de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), es lo que ahora se conoce como el “Indicador Buffett”. El Indicador Buffett divide la capitalización de mercado total de todas las acciones negociadas en EE. UU. por el producto interno bruto (PIB) de EE. UU.

En una entrevista con la revista Fortune en 2001, el jefe de Berkshire se refirió al ratio de capitalización de mercado a PIB como “probablemente la mejor medida única de dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado”.

Cuando se realiza una prueba retrospectiva hasta 1970, el Indicador Buffett ha promediado una lectura del 85%. Esto significa que la capitalización de mercado total de todas las acciones de EE. UU. ha promediado 0,85 veces el PIB de EE. UU. en los últimos 55 años.

La historia continúa.

Pero como se puede ver en la publicación anterior de Barchart en la plataforma de redes sociales X, el Indicador Buffett está muy por encima de su promedio histórico. Actualizado con los últimos datos del PIB de EE. UU. (que no se reflejan en la publicación de Barchart del 9 de diciembre), esta herramienta de valoración, una vez alabada por Buffett, alcanzó un máximo histórico del 207,04% el 22 de enero, lo que está más de un 140% por encima de su media de 55 años.

Casos anteriores en los que el Indicador Buffett alcanzó nuevos máximos han presagiado importantes disminuciones para el Dow, S&P 500 y Nasdaq Composite. Por ejemplo, esta herramienta de valoración alcanzó anteriormente un pico del 195.62% el 7 de noviembre de 2021, apenas dos meses antes de que comenzara el mercado bajista de 2022 y enviara a los tres índices a una caída de más del 20%. Antes de esto, el Indicador Buffett alcanzó un máximo del 166,56% el 18 de febrero de 2020, justo antes del colapso por la COVID-19.

En otras palabras, la historia ha demostrado que cuando la herramienta de valoración preciada de Buffett se aleja mucho de los límites de su media a largo plazo, llegan problemas a Wall Street. Esta puede ser la razón por la que el Oráculo de Omaha ha sido un vendedor neto de acciones durante ocho trimestres consecutivos en Berkshire Hathaway, por un total de $166.2 mil millones.

Imagen de Getty Images.

Para ser justos, el Indicador Buffett está lejos de ser la única métrica sombría o punto de datos en este momento. Por ejemplo, la Ratio Shiller P/E del S&P 500 está en su tercera lectura más alta en 154 años, y la oferta monetaria M2 de EE. UU. disminuyó en 2023 a un nivel no visto desde la Gran Depresión.

Sin embargo, Warren Buffett regularmente les recuerda a los inversores que no apuesten en contra de América — y la historia sugiere que se debe seguir ese consejo.

La razón por la que el Oráculo de Omaha es un inversor a largo plazo es simple: reconoce la no linealidad de los ciclos económicos y de inversión.

Por ejemplo, Buffett y sus principales asesores en Berkshire Hathaway son plenamente conscientes de que las recesiones son un aspecto normal e inevitable del ciclo económico. Pero en lugar de intentar adivinar cuándo ocurrirán estos descensos, él y su equipo juegan sabiamente el juego de los números. Mientras que la recesión promedio desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha durado aproximadamente 10 meses, la típica expansión económica ha perdurado alrededor de cinco años. Apostar a que la economía de EE. UU. se expanda ha sido, y debería seguir siendo, una apuesta ganadora.

Lo mismo puede decirse de poner tu dinero a trabajar en Wall Street.

En junio de 2023, poco después de que se confirmara que el S&P 500 estaba en un nuevo mercado alcista, los investigadores en Bespoke Investment Group publicaron un conjunto de datos en X que comparaba la duración de 27 mercados alcistas y bajistas separados en el índice de referencia desde el comienzo de la Gran Depresión en septiembre de 1929.

Abarcando 27 descensos en los que el S&P 500 perdió al menos un 20% de su valor, el mercado bajista promedio duró solo 286 días calendario, o aproximadamente 9.5 meses. En comparación, el mercado alcista típico para este índice ampliamente seguido se mantuvo alrededor de 1.011 días calendario en 94 años, lo que es 3.5 veces más largo que el mercado bajista promedio.

También vale la pena señalar que si el mercado alcista actual en el conjunto de datos de Bespoke se extrapolara hasta la fecha presente, más de la mitad (14 de 27) de todos los mercados alcistas han durado más que el mercado bajista más largo, que fue de 630 días calendario a mediados de la década de 1970.

Incluso si las herramientas de valoración predicen con precisión problemas por venir para el mercado de valores, el juego de los números favorece en gran medida a los inversores que, como Warren Buffett, piensan a largo plazo.

Antes de comprar acciones en el índice S&P 500, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y el índice S&P 500 no estaba entre ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $829,128!*

Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 948% — una superación del mercado comparado con el 176% para el S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores.

Aprende más »

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 7 de febrero de 2025

Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El “Mejor Único Medidor” de Valoraciones de Acciones de Warren Buffett Acaba de Hacer Historia — Pero no de una Buena Manera fue publicado originalmente por The Motley Fool