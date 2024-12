La Mejor Acción de Inteligencia Artificial (IA) del 2025

Elegir la acción de inteligencia artificial (IA) con mejor rendimiento en un año no es fácil. En 2023, resultó ser Nvidia. En 2024, todo apunta hacia Palantir Technologies. Este cambio de hardware de IA a software de aplicación de IA era predecible porque debe ser implementado y resultar útil en algún momento para que todos los dólares de inversión en hardware den sus frutos.

Como resultado, creo que veremos otra empresa de software de IA destacarse en 2025. Mi predicción es que será SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), a pesar de que ya tuvo un año 2024 increíblemente fuerte, con un aumento de más del 300%. Entonces, ¿cómo puede ser una de las principales elecciones para 2025 una empresa que ya ha subido tanto?

La plataforma de SoundHound AI se centra en tomar una entrada de voz y convertirla en un indicador para una plataforma de IA. Esto tiene múltiples usos, incluyendo automóviles, restaurantes, servicios financieros, seguros y atención médica. La empresa ya tiene productos que sirven a esas industrias, y los fabricantes de automóviles y restaurantes son algunos de sus clientes más importantes.

Sin embargo, la empresa se ha diversificado bastante en 2024. Durante el tercer trimestre del año pasado, el 72% de los ingresos provenían de un cliente, y el 90% del total de los ingresos provenían del sector automotriz. Actualmente, el mayor cliente contribuyó solo con el 12% de los ingresos, y el mayor sector representó el 25% de los ingresos.

Esa diversificación es una parte clave para que SoundHound se vuelva más relevante en todas las industrias y se convierta en una empresa más estable. Si ese cliente único se hubiera marchado a fines de 2023, podría haber causado la quiebra del negocio. Si el mayor cliente se va ahora, todavía dolerá, pero no tanto como antes.

Si bien SoundHound todavía tiene riesgos asociados, esto juega un papel enorme en la reducción de ese nivel de riesgo.

En el tercer trimestre, los ingresos crecieron un 89% interanual hasta los $25.1 millones. Esto convierte a la empresa en una acción de pequeña capitalización, ya que sus ingresos en los últimos 12 meses ascienden a $67 millones. Para otras empresas de software más establecidas, eso sería un porcentaje bastante pequeño de los ingresos totales, pero se espera que la empresa no se mantenga allí por mucho tiempo.

La gerencia proyecta que los ingresos de 2025 estarán entre $155 millones y $175 millones, casi el doble de los ingresos proyectados para 2024. Claramente, SoundHound espera que su negocio mantenga su auge para 2025.

Esto también destaca un punto clave de inversión: ¿Cuál es el límite si sus productos se convierten en el estándar de la industria en reconocimiento de audio? Piense en todas las formas en que usamos la voz para controlar lo que hacemos; ahora, imagine que esto esté asociado con el poder de la IA. SoundHound podría convertirse en un gran ganador en este espacio, incluso después de haber subido tanto.

Quizás el mayor riesgo con SoundHound sea su valoración. Los inversores deben ser conscientes del éxito que ya está incorporado en el precio de las acciones. Su valoración ronda las 40 veces las ventas, lo cual históricamente es muy caro.

Sin embargo, también sabemos que los ingresos actuales de los últimos 12 meses de SoundHound están programados para triplicarse para cuando termine 2025 (si se cumplen las proyecciones de la gerencia), lo que situaría las acciones en un rango de valoración más razonable, alrededor de 20 veces las ventas. El problema es que las acciones deben mantenerse en el mismo precio. Si el negocio de la compañía sigue creciendo, sus acciones no se quedarán quietas.

Aunque estoy emocionado por 2025, está claro que todo ese crecimiento financiero está ya asumido en el precio de las acciones. Como resultado, si el negocio tropieza, las acciones se desplomarán.

Sin embargo, creo que hay vientos favorables soplando a favor de SoundHound, y no me sorprendería si la gerencia termina superando las expectativas de 2025, ya que ha elevado su guía varias veces en 2024 (los ingresos de ese año originalmente se proyectaban entre $63 millones y $77 millones; la guía actual es de $82 millones a $85 millones).

Si SoundHound AI prevé que seguirá duplicando sus ingresos en 2026, creo que eso mantendría el entusiasmo en las acciones, y sería suficiente para impulsarla a convertirse en la acción de IA con mejor rendimiento en 2025.

Antes de comprar acciones de SoundHound AI, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y SoundHound AI no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $889,004!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 2 de diciembre de 2024

Keithen Drury no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta será la acción de inteligencia artificial (AI) con mejor rendimiento en 2025 fue publicada originalmente por The Motley Fool