La mejor acción de energía en la que invertir $1,000 en este momento.

"

Las acciones de Chevron (NYSE: CVX) han estado rezagadas en cuanto a rendimiento en el último año, con un aumento de apenas el 2%. ExxonMobil (NYSE: XOM) ha subido un 8% en ese mismo periodo, y Shell (NYSE: SHEL) ha ganado alrededor del 17%. Pero no descartes a Chevron si estás mirando el sector energético. De hecho, ese rendimiento rezagado podría hacerla la acción de energía integrada más atractiva que puedes comprar hoy.

¿Cuál es el problema de Chevron?

La palabra que probablemente debería estar en los labios de los inversores en este momento es "por qué". Como en, ¿por qué Chevron está detrás de otras empresas de energía integrada por un margen tan amplio? Una parte importante de la respuesta es que Chevron recientemente firmó un acuerdo para comprar a Hess (NYSE: HES). Pero Hess tiene una asociación con Exxon en una gran inversión de capital en el espacio petrolero. Exxon está tratando de obstaculizar la adquisición de Chevron diciendo que puede comprar a Hess fuera de esa asociación.

Eso haría que la adquisición de Chevron fuera mucho menos deseable y podría incluso llevar a que se cancele el acuerdo. Otro problema aquí es que descubrir quién tiene razón podría llevar a retrasos materiales y quizás requerir algún litigio legal, lo cual sería costoso. Esta incertidumbre ha dejado una nube sobre las acciones de Chevron, ya que los inversores generalmente no les gusta la incertidumbre.

Pero eso no es del todo malo, ya que ha dejado a Chevron con un rendimiento de dividendo bastante alto del 4.2% en comparación con su competidor más cercano Exxon, que está rindiendo solo un 3.4%. Y si bien Exxon ha aumentado su dividendo durante 42 años, es difícil quejarse de la impresionante racha de 37 años de Chevron de aumentos anuales de dividendos. En pocas palabras, ambos son acciones de dividendos confiables.

Chevron está mejor preparada para la adversidad

Dicho esto, mientras que Exxon no es débil financieramente en absoluto, Chevron se encuentra actualmente en una mejor posición financiera que cualquiera de sus competidores más cercanos. Es importante destacar que la relación de deuda a capital de Exxon es aproximadamente 0.2 veces, mientras que la relación de Chevron es de alrededor de 0.15 veces. Los pares europeos hacen un uso mucho mayor del apalancamiento. Chevron tiene el balance más sólido entre las principales compañías de energía integrada. El apalancamiento es importante porque el sector energético es altamente cíclico y propenso a cambios de precios dramáticos.

Básicamente, cuando los precios del petróleo caen, compañías como Chevron tienden a tomar deuda adicional para seguir financiando sus negocios. En el caso de Chevron y Exxon, ese efectivo se utiliza para apoyar el dividendo. Cuando los precios del petróleo mejoran, Chevron paga la deuda que contrae, por lo que está preparada para la próxima desaceleración de la industria. El gráfico a continuación muestra esto bastante claramente.

Así que, comprar Chevron hoy te dejará siendo propietario de la compañía más fuerte, financieramente hablando, en el sector energético. Y tiene un rendimiento más atractivo que su competidor más cercano, Exxon. Pero hay otro factor a considerar, y es el acuerdo con Hess. Incluso si Chevron no termina adquiriendo a Hess, es lo suficientemente grande y financieramente fuerte como para simplemente salir y encontrar otra compañía para comprar. En otras palabras, el sentimiento negativo aquí se basa en gran medida en un problema a corto plazo.

No temas comprar este rezagado de la industria

Al final del día, Chevron es una empresa energética bien gestionada con una base financiera sólida. Claro, hay una negatividad muy pública que pesa sobre la acción en este momento, pero no durará para siempre, y Chevron es más que capaz de lidiar con el problema. Para los inversores que quieren poseer una acción de energía y que piensan a largo plazo, Chevron es probablemente el mejor lugar para invertir $1,000 (o más) hoy.

No pierdas esta segunda oportunidad en una potencialmente lucrativa oportunidad

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acción "Double Down" para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Amazon: si invertiste $1,000 cuando hicimos el doble en 2010, ¡tendrías $21,765!

Apple: si invertiste $1,000 cuando hicimos el doble en 2008, ¡tendrías $39,798!

Netflix: si invertiste $1,000 cuando hicimos el doble en 2004, ¡tendrías $363,957!

En este momento, estamos emitiendo alertas de "Double Down" para tres compañías increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de "Double Down" »

Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 24 de junio de 2024

Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chevron. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El mejor stock de energía para invertir $1,000 en este momento fue publicado originalmente por The Motley Fool

"