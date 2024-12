La mayoría de los iPhones recibirán iOS 19; el soporte para iPads antiguos será limitado.

Si bien Apple Intelligence domina la lista de funciones, iOS 19 también será compatible con iPhones más antiguos.

Una nueva afirmación dice que cualquier iPhone que pueda ejecutar iOS 18 también funcionará con iOS 19, pero algunos modelos de iPad más antiguos no recibirán iPadOS 19.

El sitio web francés iPhoneSoft, citando fuentes anónimas de Apple, afirma que cualquier modelo de iPhone que actualmente pueda ejecutar iOS 18 también podrá ejecutar iOS 19 cuando llegue a finales de 2025.

Esto incluye al iPhone XR de 2018, junto con el iPhone SE de segunda generación de 2020 y posteriores. Aquí está la lista completa de modelos de iPhone compatibles:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone SE (4ª gen) (2025)

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone SE (3ª gen) (2022)

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone SE (2ª gen) (2020)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR (2018)

Soporte para iPad en iPadOS 19

La actualización también se ejecutará en la mayoría de los modelos de iPad de 2018 en adelante. Sin embargo, según el informe, el iPad de séptima generación de 2019, que utiliza el chip A10 Fusion, y el iPad Pro de segunda generación de 2017 utilizando el A10X, no podrán ejecutar iPadOS 19.

Se espera que los iPads más recientes puedan ejecutar iPadOS 19. Esto incluye los siguientes modelos:

iPad mini (quinta generación o posterior)

iPad (octava generación o posterior)

iPad Air (tercera generación o posterior)

iPad Pro (segunda generación o posterior)

Apple suele ofrecer soporte a sus productos de hardware con actualizaciones del sistema durante al menos cinco años, aunque no todas las funciones de un nuevo sistema operativo pueden ser compatibles con todos los modelos. En el caso de las funciones de Apple Intelligence, la compañía ha establecido claramente límites, con solo los modelos más nuevos de iPhone y cualquier iPad con un chip de la serie M que admita esas funciones.

Dicho esto, cada nueva iteración de iOS e iPadOS también ha traído nuevas funciones y cambios en las funciones existentes que no están relacionadas con Apple Intelligence, y se espera que este sea el caso de iOS 19 e iPadOS 19. La implementación lenta de las funciones de Apple Intelligence en iOS 18 y iPadOS 18 sugiere que iOS 19 e iPadOS 19 podrían no traer muchas nuevas funciones que no estén vinculadas a Apple Intelligence.

Si los requisitos de especificaciones son correctos, el informe sugiere que un chip A12 será el mínimo para admitir iPadOS 19. Esto significa que el iPad de séptima generación de 2019 y el iPad Pro de segunda generación de 2017 no podrían recibir la actualización de iPadOS 19.

Se espera que Apple anuncie formalmente iOS 19 e iPadOS 19 en junio de 2025 en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual. Rumores anteriores han sugerido que el trabajo en las características de Apple Intelligence ha tomado prioridad sobre las características no relacionadas con la inteligencia en el futuro.