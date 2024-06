La marca de belleza de Charlotte Tilbury tiene citas de maquillaje en las carreras de Fórmula 1

“

La magnate de la belleza Charlotte Tilbury es una evangelista poco probable para la Fórmula 1. Y aún así, la exmaquilladora de estrellas es una aficionada de toda la vida que solía ver el circuito con su padre y conducir karts cuando era niña.

Ahora, es una de las patrocinadoras que impulsan la nueva imagen de la Fórmula 1: una marca juvenil, sofisticada y, quizás lo más importante, repleta de seguidoras femeninas.

“Hay algo de otro mundo en la F1”, dijo Tilbury en una entrevista con el Financial Times. “Es eufórico. Es emocionante. Es adrenalina. Es como si todos estuvieran emocionados. Es un poco caótico”.

La empresa de cosméticos de Tilbury, que fundó en 2013 y en la que retiene una participación (vendiendo el resto por $1.2 mil millones), es la primera marca de belleza y la primera marca fundada por una mujer en patrocinar la división femenina de la Fórmula 1, llamada Fórmula 1 Academy. La decisión de la Fórmula 1 de sumar a Charlotte Tilbury Cosmetics como marca patrocinadora es aún más audaz considerando la originalidad que Tilbury cultiva con productos como un perfume llamado More Sex o una paleta de maquillaje llamada Glowgasm.

“Me encanta romper reglas, desafiar el status quo”, dijo Tilbury. “El mundo todavía no está donde debería estar en términos de apoyo a las mujeres… Solo porque las cosas se hayan hecho de cierta manera siempre, ¿por qué tienen que seguir así? ¿Por qué no pueden representarse más mujeres en el deporte?”.

Existen buenas razones comerciales para que la Fórmula 1 preste especial atención a las seguidoras. Aproximadamente el 40% de los seguidores de la Fórmula 1 son mujeres, según el director ejecutivo de la competición, Stefano Domenicali, quien lo dijo a Reuters en diciembre. Eso representa un gran aumento en comparación con hace solo unos años, en 2017, el 8% de los seguidores eran mujeres. Bajo el actual propietario corporativo Liberty Media, la empresa matriz del mediático inversor en medios John Malone, la Fórmula 1 ha estado remodelando su imagen más allá de los patrocinios que atrae. Está invirtiendo en nuevos mercados, especialmente en los EE. UU. y Asia, y considerando dejar atrás aquellos más asociados con su glamour, como Mónaco. La popularidad de la Fórmula 1 ha aumentado considerablemente en los EE. UU. desde que una serie de Netflix llamada Formula One: Drive to Survive narró las vidas de varios de los mejores pilotos del deporte. Toda esa atención ayudó a impulsar la franquicia a una valoración global de $16 mil millones.

Patrocinadores como Tilbury y su marca de belleza encarnan el esfuerzo del deporte por expandirse más allá de su público básico de europeos adinerados. Como parte del patrocinio de Tilbury, su marca de belleza tiene la oportunidad de adornar uno de los coches del circuito con publicidad. Entonces, el coche de Rodin Motorsports, que puede alcanzar velocidades máximas de 165 mph, se encuentra cubierto con un patrón de labios hinchados y rojos sosteniendo un tubo de lápiz labial como si fuera un cigarrillo. Además del adhesivo en el coche, la marca también tiene la oportunidad de instalar un remolque en las carreras para los asistentes. En la carrera más reciente en Miami, el remolque de Charlotte Tilbury Cosmetics ofreció a los fans la oportunidad de retocarse el maquillaje que pudiera haberse derretido bajo el sol de Florida.

Aunque la combinación entre el maquillaje y la conducción de carreras de coches aún puede provocar algunas miradas desaprobatorias, Tilbury parece ser una opción natural para el deporte literalmente de alta velocidad. “Soy una adicta a la adrenalina completa”, dijo en el podcast The Fast and the Curious en mayo después del Gran Premio de Miami.

La primera presentación de Tilbury al mundo de la Fórmula 1 como patrocinadora potencial, en lugar de como fan, fue a través de la ejecutiva de larga trayectoria y antigua piloto Susie Wolff. Como directora gerente de la Fórmula 1 Academy, Wolff tuvo la ardua tarea de encontrar patrocinadores para los 15 coches de la serie.

Y Tilbury se ofreció como voluntaria.

“No había muchas marcas de belleza femeninas que se apresuraran a patrocinarlos y yo dije, ‘Sí, estamos patrocinando a estas mujeres. Estamos derribando barreras’”, comentó en el podcast.

Para Wolff, marcas como Tilbury son una forma lógica de dar oportunidades a las mujeres y alcanzar sus metas.

“No quiero que la gente piense que estoy en una cruzada feminista”, dijo Wolff al Financial Times. “Hay un elemento de negocio real para la F1. Creo que podemos crear valor para Liberty Media, para los accionistas”.

