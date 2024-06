La madre de Jay Slater emite una súplica de cinco palabras a su hijo desaparecido.

En la suplica de cinco palabras, Debbie Duncan dijo: “Solo necesitamos que vuelvas a casa”.

Ella le dijo a la agencia de noticias PA que no ha podido dormir desde que el joven de 19 años desapareció en la isla canaria de Tenerife.

La policía española ha rechazado la ayuda de la Policía de Lancashire y ella dijo que no sabía si las autoridades españolas rechazaron la oferta del Reino Unido porque la consideraban “una ofensa”.

La mamá de Jay Slater ha emitido una súplica directa a su hijo (Imagen: Family Handout/PA Wire)

¿Qué le pasó a Jay Slater?

El Sr. Slater fue escuchado por última vez el lunes por la mañana y desapareció después de intentar volver a su alojamiento después de perder un autobús.

Antes de su desaparición, había asistido al festival de música NRG en la isla con dos amigos.

El camino desde la ubicación conocida anterior de Mr. Slater hasta su alojamiento habría tomado unas 11 horas a pie.

Preguntada sobre cómo la familia estaba sobrellevando la situación, la Sra. Duncan le dijo a PA: “No lo estamos. No estoy manejando muy bien la situación en absoluto.

“No he dormido, estoy exhausta. Ha sido terrible”.

“No puedo abandonarlo, simplemente no puedo”.

La búsqueda de Jay Slater continúa con equipos de búsqueda y rescate buscándolo (Imagen: James Manning/PA Wire)

La ayuda de la Policía de Lancashire rechazada por la policía española

La Policía de Lancashire dijo que había hecho “una oferta de apoyo a la Guardia Civil para ver si necesitaban recursos adicionales”, la cual fue rechazada por las autoridades españolas.

Preguntada sobre si la policía española debería haber aceptado la ayuda de la fuerza británica, la Sra. Duncan dijo: “Creo que dijeron que tenían suficientes recursos y que no necesitaban la ayuda de la policía inglesa.

“No sé si lo consideran una ofensa – realmente no sé. Realmente no sé.

“Dicen que tienen suficientes recursos para continuar con la investigación… No sé, no sé”.

Preguntada si su cabeza estaba girando por los últimos días, dijo: “Sí, lo está.

“La gente dice: ‘Sí, entiendo’ – no, no entiendes, no entiendes”.

Hablando sobre qué mensaje tendría para su hijo, la Sra. Duncan añadió: “Solo necesitamos que vuelvas a casa – solo necesitamos que él regrese a casa”.

La amiga de la familia Rachel Hargreaves dijo a PA que quienes están cerca de Mr. Slater se quedaron en Tenerife “hasta que tengamos un resultado”.

Ella dijo: “Tenemos que mantener la esperanza, ¿verdad? No puedes renunciar a nada, ¿verdad?

“Estamos aquí y nos quedamos hasta que tengamos un resultado”.

Sobre el apoyo que la familia había recibido de amigos, dijo: “Estamos felices por cualquier persona que quiera ayudar o tenga información o algo así – como digo, todavía estamos manteniendo la esperanza de que vamos a obtener un resultado positivo.

“Simplemente sentimos que lo dejaremos en manos de los profesionales ahora, y eso es lo mejor que podemos hacer”.

El festival NRG emitió un comunicado en el que dijo que podía “brindar algo de apoyo práctico” a la familia de Mr. Slater.

El comunicado decía: “Que haya surgido una situación tan devastadora nos ha afectado a todos profundamente.

“Hemos podido brindar algo de apoyo práctico a los miembros de la familia de Jay que han venido a Tenerife en circunstancias tan difíciles, y estamos inspirados por su resistencia y determinación”.