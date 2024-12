La madre de Austin Tice ve esperanza en su liberación mientras Siria libera a otro estadounidense, según Reuters.

“

Por Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) – La madre del periodista estadounidense Austin Tice, quien fue capturado durante un viaje de reportaje a Siria en agosto de 2012, expresó esperanza el domingo de que la agitación en Siria lleve a la liberación de su hijo.

Debra Tice dijo que la noticia de que el residente de Missouri Travis Timmerman había sido liberado de una prisión siria por rebeldes se sintió “como un ensayo”. Sus hijos la despertaron cuando imágenes de Timmerman comenzaron a circular en las redes sociales identificándolo erróneamente como Tice.

Al preguntarle si la identificación errónea de Timmerman fue un momento de falsa esperanza, Debra Tice en cambio lo caracterizó como un momento de alegría compartida. Timmerman ha dicho que había viajado a Siria por una misión espiritual a principios de este año y fue arrestado por ingresar al país ilegalmente.

“Fue casi como tener un ensayo…una idea de cómo se sentirá realmente cuando sea Austin quien camine libre,” dijo a “Meet the Press” de la televisión NBC.

Tice es el foco de una búsqueda masiva tras la destitución del presidente sirio Bashar al-Assad la semana pasada después de 13 años de guerra civil. Los rebeldes, liderados por el grupo militante Hayat Tahrir al-Sham, han liberado a miles de personas de prisiones en Damasco donde Assad mantenía a opositores políticos, civiles comunes y extranjeros.

Una semana después de la destitución de Assad, algunos funcionarios estadounidenses temen que Tice haya sido asesinado durante una reciente ronda de ataques aéreos israelíes. También están preocupados de que si Tice estaba siendo mantenido bajo tierra en una celda, podría haberse quedado sin aire respirable ya que las fuerzas de Assad cortaron la electricidad en muchas de las prisiones en Damasco antes de que el presidente huyera.

Al preguntarle si el gobierno de EE.UU. debería estar buscando a Tice en el terreno en Siria, Debra Tice fue cautelosa, expresando gratitud por los esfuerzos de periodistas y otros civiles en el terreno que lo buscan.

“El gobierno de EE.UU. ha tomado la decisión de que no van a entrar en Damasco. Entonces, mi sensación es que si no quieren estar allí, no deberían estar allí. Y las personas que están allí son las que están decididas,” dijo.

Tice, quien trabajaba como reportero independiente para el Washington Post y McClatchy, fue uno de los primeros periodistas estadounidenses en ingresar a Siria después del estallido de la guerra civil.

En agosto de 2012, durante los combates en Alepo, fue capturado.

Semanas más tarde, se publicó un video en YouTube que mostraba a Tice con los ojos vendados, las manos atadas detrás de la espalda. Fue llevado por una colina por hombres armados que vestían aparentemente ropa afgana y gritando “Dios es grande” en un intento aparente de culpar a los rebeldes islamistas por su captura, aunque el video sólo ganó atención cuando se publicó en una página de Facebook (NASDAQ:) asociada a partidarios de Assad.

El viernes, Reuters fue el primero en informar que en 2013 Tice, un ex Marine, logró escapar de su celda y fue visto moviéndose entre casas en las calles del exclusivo barrio Mazzeh de Damasco.

