La lucha por el gasto del cierre temporal anticipa desafíos de financiamiento en el nuevo Congreso.

La lucha desordenada por el cierre del gobierno este mes presagia algunos de los desafíos que los republicanos de la Cámara podrían enfrentar el año que viene, ya que una importante prueba de financiación espera al nuevo “trifecta” republicano. El Congreso evitó por poco un cierre del gobierno la semana pasada, pero no sin un poco de drama. El liderazgo del partido luchó por cumplir con las duras demandas del presidente electo Trump, mientras navegaba por una mayoría republicana ajustada para producir un acuerdo que también pudiera pasar por el Senado liderado por los demócratas en el último minuto. Los legisladores votaron finalmente para mantener encendidas las luces del gobierno hasta mediados de marzo. Pero algunos ven la lucha como una especie de ensayo para los republicanos cuando se espera que intensifiquen el trabajo en los 12 proyectos de ley de financiación del 2025 a principios del próximo año. Rep. Chuck Fleischmann (R-Tenn.), un cardenal de los gastos, dijo a principios de este mes: “La realidad, en su mayor parte, es que vamos a tener una mayoría de un solo voto durante el primer año. Entonces, de alguna manera, es casi como una práctica, mostrando lo que tendremos que hacer”. “En el lado positivo, sabemos que tendremos que sentarnos en habitaciones y comunicarnos y escuchar y trabajar en algunas cosas”, dijo. “Probablemente no serán todos tiempos fáciles. Algunos lo serán. Pero creo que fue una buena prueba para 2025”. El liderazgo de la Cámara ya ha enfrentado desafíos para unir a las diversas facciones de su partido para aprobar proyectos de ley de financiamiento con una mayoría muy ajustada en la cámara baja. Los líderes tenían previsto que todos los 12 proyectos de ley de financiamiento anuales fueran aprobados antes del receso de agosto. Pero esas esperanzas se desvanecieron durante el verano a medida que resurgían divisiones internas sobre cuestiones como el aborto. “Cuando tienes una situación en la que todos los demócratas votan en contra de cada proyecto de ley de asignaciones, eventualmente te encuentras con un muro porque, ya lo sabes, tenemos algunos de nuestros propios miembros que votan en contra de algunos de estos proyectos de ley”, dijo el líder de la mayoría en la Cámara Steve Scalise (R-La.) en ese momento, al mismo tiempo que instaba al Senado “a empezar a hacer su trabajo”. El Senado aún no ha aprobado ninguno de sus proyectos de ley de financiamiento anuales para el 2025, mientras que la Cámara aprobó aproximadamente la mitad de sus 12 planes de gastos anuales de todo el año. Sin embargo, los proyectos de la Cámara son mucho más partidistas que las propuestas bipartidistas elaboradas en el actual Senado liderado por los demócratas, donde se requiere un umbral de 60 votos para la mayoría de la legislación. Eso significa que los republicanos de la Cámara solo podrían permitirse unas pocas defecciones para aprobar sus planes de financiamiento anuales, con la mayoría o todos los demócratas votando en oposición. Y ese margen solo se está reduciendo en el próximo Congreso, cuando el Senado liderado por los republicanos tendrá una mayoría más amplia que la Cámara por primera vez en unas seis décadas. Bajo la legislación aprobada para evitar un cierre la semana pasada, el Congreso estableció su nuevo plazo del 14 de marzo para negociar la financiación para el resto del 2025, y los principales asignadores de ambos lados dicen que el marco de aproximadamente tres meses es realista para completar su trabajo de financiamiento anual. “Todos nuestros proyectos de ley están fuera del comité. Sabemos en qué punto estamos en todos los problemas. Entonces, solo necesitamos sentarnos y trabajar con nuestros colegas”, dijo el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, Tom Cole (R-Okla.), destacando su relación laboral con la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray (D-Wash.); la senadora Susan Collins (R-Maine), la principal republicana en el panel; y la representante Rosa DeLauro (Conn.), la principal legisladora demócrata en la Cámara. “Dejen que los asignadores hagan su trabajo. Les prometo que completaremos nuestros proyectos de ley a tiempo”, dijo Cole. A pesar de tener el control de ambas cámaras, se espera que los proyectos de ley más partidistas que establecen la posición inicial del GOP de la Cámara se vean diferentes del producto final y conferenciado con el Senado, donde se necesitarán votos demócratas para la aprobación final. “Será difícil negociarlos”, dijo el representante Mike Simpson (R-Idaho), otro cardenal del gasto, al ser preguntado sobre el trabajo de financiamiento por delante. Pero también restó importancia a las preocupaciones sobre la amenaza de recortes generalizados después de abril si el Congreso no aprueba sus proyectos de ley de financiamiento para el 2025 para entonces. Añadió que sabe que los asignadores serán capaces de finalizar los proyectos de ley “a tiempo” una vez que el liderazgo apruebe un acuerdo general que permitirá a los negociadores comenzar a elaborar los proyectos de ley de compromiso entre ambas cámaras. Sin embargo, Trump hundió previamente un acuerdo para una resolución continuada que se había trabajado entre ambas cámaras, enviando a los legisladores a un frenesí. Y algunos republicanos ya han expresado preocupaciones sobre el trabajo de financiamiento retrasado que recorta el tiempo muy necesario para otras prioridades, particularmente ya que los líderes planean aprobar dos paquetes de reconciliación presupuestaria para abordar partes de la agenda de Trump sobre la frontera, la energía y los impuestos el próximo año. El representante Mark Amodei (R-Nev.), jefe del subcomité de financiamiento que elabora los proyectos de ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, describió el acto de equilibrio del próximo año como “los Juegos Olímpicos de la multitarea”. “Antes del 15 de marzo, aún tienes que terminar. Tienes que terminar el 2025 para que la reconciliación sea una parte de eso en cómo terminas el 2025”, dijo Amodei a The Hill, al tiempo que afirmaba que el trabajo de reconciliación podría tener un impacto en el trabajo de financiación anual del Congreso. “Será tiempo de multitarea porque tienes que estar trabajando en eso, al mismo tiempo que estás terminando el 2025, y al mismo tiempo que estás comenzando con las audiencias sobre el 2026, que es el primer año completo de una administración Trump”, añadió. Fuente de información