La lucha de Ceferin por los límites de mandato en la UEFA revive el debate sobre el poder presidencial.

El nuevo presidente del organismo rector del fútbol europeo se instaló en una silla en su despacho con paredes de cristal en Suiza, miró hacia las impresionantes vistas del lago Ginebra e insistió en que no iba a quedarse el tiempo suficiente como para estar cómodo. Era 2017, el fútbol emergía de su mayor escándalo y Aleksander Ceferin, apenas unos meses en su presidencia, afirmó inequívocamente que ya estaba en hora de seguir adelante. El deporte, dijo, ya no podía aceptar a líderes que se acomodaran tanto a las prebendas del poder y el lujo que manipularan el sistema para conservar sus puestos. No sería como ellos, prometió. El mandato de tres años al que había sido elegido, para terminar el que había sido abandonado por su antecesor condenado, ya era para él “un mandato”. Si era lo suficientemente afortunado para ganar dos nuevos períodos de cuatro años, bien. Pero eso sería todo. El Sr. Ceferin no tenía interés en ser presidente de por vida.

Recientemente, el Sr. Ceferin parece haber cambiado de parecer. A petición suya, el organismo de fútbol que dirige, la UEFA, votará la próxima semana sobre un conjunto de cambios reglamentarios que incluye una medida que permitiría al Sr. Ceferin permanecer en la presidencia de una de las organizaciones deportivas más ricas del mundo durante años más allá de la fecha de finalización que una vez había prometido. No es el único líder que fue introducido tras el escándalo de otra persona y que ahora busca reforzar su posición en un cargo de poder.

Los expertos en la gobernabilidad del deporte, sin embargo, están preocupados por esta tendencia, ya que los líderes actuales tienen como encargo guiar a sus organizaciones lejos de un pasado plagado de escándalos. Afirman que reformas, como los límites de mandato, nacidos de esos escándalos, merecen protección para evitar una concentración de poder en manos de un pequeño grupo de ejecutivos que dirigen deportes populares y lucrativos disfrutados por millones de personas en todo el mundo. Debilitarlos o eliminarlos, advirtieron los expertos, es un movimiento directo del libro de jugadas de líderes mundiales y autócratas tan poderosos que pueden elegir permanecer en el poder tanto como lo deseen.

El Sr. Ceferin, de 56 años, fue en muchos sentidos un presidente accidental de la UEFA. Su ascenso solo ocurrió después de un escándalo de corrupción que reveló años de soborno, compra de votos y acuerdos secretos en el fútbol. El caso llevó al destitución de algunos de los líderes con mayor antigüedad en el deporte, derribando imperios y creando espacio para caras nuevas. Como líder poco conocido de la federación de fútbol de Eslovenia, el Sr. Ceferin parecía un corte limpio de un pasado problemático. Sin embargo, durante su mandato logró, atraerse la propuesta de una súper liga europea y frenar una amenaza existencial para UEFA. A lo largo de todo ese tiempo, gracias al cargo, ha entablado relaciones con líderes mundiales y algunos de los atletas más conocidos del deporte.

Es de poco extrañar, entonces, que sus críticos afirman que bienvenida la opción de permanecer en su trabajo que le paga $3 millones al año por el tiempo que las normas lo permitan. El Sr. Ceferin ha insistido en que el cambio propuesto es poco más que un ajuste de lenguaje legal, uno que conserva el máximo de 12 años para los líderes de la organización, pero que ahora establecerá que los mandatos que “comenzaron o se cumplieron antes del 1 de julio de 2017 no se tendrán en cuenta”.

ESA estrecha aclaración fue cuestionada por uno de los funcionarios más antiguos de la UEFA, David Gill de Inglaterra, durante una reunión del comité en Alemania el año pasado. Según varias personas presentes, el Sr. Gill pidió la palabra después de que el presidente del comité legal de la UEFA, un aliado de Ceferin, omitió la propuesta de límites de mandato en una presentación sobre los cambios más importantes a las reglas. Como el funcionario de mayor antigüedad en el comité, Gill le dijo expresamente a la presidencia que los cambios a las normas de mandato no eran menores, como sugería el presidente, sino más bien “importante” y merecían ser discutidos.

Por eso, afirmaron los críticos más severos, es como funcionan las cosas en un mundo donde incluso los críticos influyentes rara vez ponen los principios por encima de decenas de millones de dólares en financiamiento, puestos de comité y valiosos derechos de sede. Como resultado, afirman, los jefes ejecutivos están siendo igual de difíciles de destituir que sus predecesores corruptos. No ha habido elecciones presidenciales controvertidas en la FIFA, la UEFA, o en alguno de los otros organismos de gobernanza regional del fútbol, o en el COI, desde que sus líderes actuales asumieron el cargo hace casi una década.

El Sr. Phillips agregó que muchos de ellos ahora “genuinamente creen que son insustituibles”.