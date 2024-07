La llamaron ‘inapropiado’ tener mujeres en los Juegos Olímpicos. Pero ella persistió.

La atención provocó una reacción violenta. Milliat fue caricaturizada en periódicos y dibujos editoriales.

Ella persistió. Hubo juegos exclusivamente femeninos en 1926 (en Gotemburgo, Suecia), 1930 (Praga) y 1934 (Londres, con más de 300 participantes). Se llamaban oficialmente Juegos Mundiales Femeninos, aunque algunos medios (incluido The New York Times, al menos una vez, en 1930) los denominaban Juegos Olímpicos Femeninos.

Pero la ola del feminismo se desaceleró en los años 1930, en medio de una depresión global y la preparación para la Segunda Guerra Mundial, que canceló los Juegos Olímpicos en 1940 y 1944. Las federaciones deportivas internacionales eran más inclusivas con las mujeres, pero eran dirigidas por hombres, ejerciendo el tipo de control suave que Milliat temía. En 1934, el COI consideró eliminar por completo a las mujeres del programa; las mujeres retuvieron su modesto lugar por un voto de 10 a 9. El crecimiento en los deportes femeninos tendía hacia lo que se consideraban actividades más femeninas, como la gimnasia y el patinaje artístico.

Cualquier semblanza de paridad ha sido lenta. En 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, apenas 1 de cada 10 atletas era mujer. En los Juegos de Los Ángeles de 1984, era menos de 1 de cada 4. En Pekín en 2008, era un poco más del 40 por ciento.

El COI ha convertido la equidad en una misión en los últimos años, pero no todos los eventos son iguales en los Juegos Olímpicos. En París, mientras que la carrera de 50 kilómetros marcha atlética (durante décadas, considerada apta solo para hombres) ha sido reemplazada por un relevo mixto, las mujeres aún compiten en el heptatlón de cinco eventos, no en el decatlón de diez eventos.

“Nunca me di cuenta de lo que las mujeres tuvieron que luchar”, dijo Genre, el cineasta. “Nací en los años 1980, y eso no fue una lucha para mí. No sabía que el boxeo femenino no estaba en los Juegos Olímpicos hasta 2012. ¿Y el maratón, en 1984? Eso fue después de que nací. Eso es una locura para mí. Pensé que había deportes femeninos desde el principio”.