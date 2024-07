La limpieza maldita del río Sena se ha convertido en una lección para futuras Olimpiadas.

“

París no sería París sin el río Sena.

El río de 780 kilómetros de longitud, que atraviesa la ciudad de la luz y rodea la poderosa Torre Eiffel, no solo alberga a turistas que disfrutan de los lugares de interés de la capital francesa, sino que también sostiene los puestos de libros franceses protegidos por la UNESCO que se encuentran en sus márgenes desde hace siglos. Es una parte indispensable de la experiencia parisina, al igual que el río Támesis lo es para Londres.

A pesar de ser considerado el río más romántico del mundo por su ubicación, ese no es el primer pensamiento que cruza la mente de las personas cuando observan las aguas turbias y a veces malolientes del Sena.

En los últimos meses, el Sena se ha estado preparando para asumir otro papel: un controversial centro de atención para los Juegos Olímpicos de París 2024, que comenzarán más adelante este mes.

Las autoridades francesas buscaron poner al Sena en el centro de atención en el evento global, que es tanto una oportunidad para el teatro y el poder blando como una plataforma para el talento deportivo.

París anunció planes para limpiar el río y abrirlo para nadar por primera vez en 100 años (aunque los parisinos se zambulleron en él unas cuantas veces después). Más “primeras veces” siguieron—en una movida poco común, los organizadores de los Juegos Olímpicos dijeron que la ceremonia de apertura de los Juegos se llevaría a cabo fuera del estadio y en el Sena, lo que generó preocupaciones de seguridad. El presidente Emmanuel Macron se unió al festejo prometiendo nadar en el río para demostrar su seguridad.

No es el primer presidente en hacerlo—en 1990, Jacques Chirac, ex alcalde de París convertido en presidente, también dijo que limpiaría el río y se daría un chapuzón en él.

Pero aparte de ser un espectáculo ambicioso, la limpieza del Sena refleja los desafíos actuales asociados con esfuerzos de tal magnitud, especialmente si la empresa tiene importancia histórica. París está siendo anfitrión de los Juegos Olímpicos por primera vez en 100 años. Un francés, Pierre de Coubertin, fue el responsable de revivir los Juegos a finales del siglo XIX, lo que hace el evento aún más significativo para sus anfitriones.

En medio de todas las esperanzas depositadas en el Sena, ha pasado por un par de meses difíciles. Con solo unas pocas semanas antes de que empiecen los Juegos y $1.5 mil millones ya gastados en los esfuerzos de limpieza, la preparación del río para la natación todavía está en duda. Después de una serie de pruebas fallidas, la calidad del agua del Sena ha empezado a mejorar, anunció la oficina del alcalde de París el jueves.

“Este desarrollo positivo es una consecuencia del retorno del sol y el calor, así como los efectos del trabajo realizado como parte de la estrategia para mejorar la calidad de las aguas del Sena”, dijo la oficina en un comunicado. Sin embargo, dada la delicada relación entre el clima húmedo y los niveles de contaminación del Sena, las cosas todavía pueden cambiar antes de que comiencen los Juegos.

El Sena se convirtió en un sitio de protesta en junio cuando los activistas amenazaron con defecar en el río por la misma razón, reflejando cómo el río es una parte crucial pero sensible de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, sin el impulso de los Juegos Olímpicos, quizás no habría habido mucho incentivo para avanzar con la limpieza de un río tan icónico, dijo a Fortune Lindsay Krasnoff, historiadora y experta en deportes globales.

“El Sena juega este papel dualista entre nuestros momentos de postal de Emily en París y la realidad de ser un río vivo, trabajador, que respira”, dijo Krasnoff.

El mes pasado, los niveles de E. coli superaron el umbral seguro en una prueba realizada por el grupo de monitoreo de agua Eau de París. Ironicamente, esos resultados se anunciaron justo después de que el ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Christophe Dubi, dijo que estaba “confiado en que nadaremos en el Sena este verano” y que “no hay razones para dudar” de que los Juegos continuarán como estaba planeado.

El rio es tanto el fondo como el personaje principal en los Juegos Olímpicos de París y cómo emerge de ellos podría ofrecer lecciones para los futuros anfitriones de los Juegos.

Río Sena con la Torre Eiffel al fondo.

JOEL SAGET—AFP/Getty Images

El compromiso de limpiar el Sena

Los esfuerzos de París por limpiar el Sena no son nuevos. El resultado del intento que lleva décadas se puede ver en las prosperas especies de peces que alberga, que aumentaron de tres en la década de 1970 a unas 35 en la actualidad.

Pero revertir años de desechos vertidos en el río no iba a ser fácil. El sistema de fontanería de muchos hogares parisinos aún tiene salidas directas al río en lugar de tuberías de drenaje de aguas residuales, y los propietarios tendrán que pagar de su bolsillo para cambiar eso.

El impacto del cambio climático también juega un papel significativo en cómo el Sena se ajusta a sus esfuerzos de limpieza, dijo Jay Famiglietti, profesor en la Universidad Estatal de Arizona especializado en sostenibilidad y riesgo hídrico global. Las fuertes lluvias pueden abrumar el sistema de alcantarillado, lo que resulta en aguas no tratadas que ingresan al Sena.

“Hoy en día, estos eventos ocurren con más frecuencia”, dijo Famiglietti a Fortune. “Si hay algo que quizás pasó desapercibido en la planificación (de los Juegos Olímpicos de París), podría haber sido tener en cuenta que la frecuencia de estas tormentas intensas está aumentando”.

En los últimos meses, las autoridades han probado varias medidas para limpiar el Sena, incluida la construcción de una cuenca de retención que evita que el agua entre en el río y degrade su calidad.

Aunque las autoridades parisinas han estado trabajando en el esfuerzo durante años, puede ser complicado anticipar las fuerzas del cambio climático y su impacto en empresas tan colosales como la limpieza del Sena.

“¿Tenemos una garantía del 100 por ciento? La respuesta es no”, dijo Pierre Rabadan, el adjunto al alcalde de París encargado de los planes olímpicos, al New York Times en mayo. “Si llueve durante una semana de manera continua antes de las carreras, sabemos que la calidad del agua — incluso con todo el trabajo que se ha hecho — probablemente no será excelente”.

Representantes del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 no devolvieron la solicitud de comentarios de Fortune.

Un vistazo al Bassin d’Austerlitz, un enorme tanque de agua que tiene como objetivo limpiar el río Sena.

Gao Jing—Xinhua/Getty Images

Mirando hacia el futuro

Dejando de lado los cambios del clima, los parisinos no están seguros de si se zambullirían en el Sena, menos aún cuando su agua sigue fallando en las pruebas de contaminación. Todavía no está claro qué podría suceder con algunos de los eventos olímpicos si el agua del río no cumple con los estándares de seguridad. La ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, dijo a principios de este año que “no hay un plan B” porque algún tipo de plan A que implique limpiar el río simplemente tendrá que funcionar.

Ciertamente, proyectos como el del Sena pueden ser un éxito o un fracaso. Los eventos a gran escala han provocado impulsos de embellecimiento en los paisajes urbanos en el pasado, como en el caso del Parque Houtan de Shanghái creado antes de la Expo Mundial de Shanghái 2010, señaló Jennifer Minner, profesora de la Universidad de Cornell especializada en el impacto de los eventos masivos en las ciudades anfitrionas.

Pero también hay casos de fracasos espectaculares—Río de Janeiro falló infamemente en limpiar la Bahía de Guanabara a pesar de las altas promesas de hacerlo antes de los Juegos Olímpicos de 2016. Aunque el veredicto aún está pendiente en el caso del Sena, París sigue siendo un ejemplo para los futuros Juegos.

“Los megaeventos como los Juegos Olímpicos y las Expo Mundiales pueden usarse como catalizadores o aceleradores para todo tipo de transición urbana. Estimulan la imaginación sobre cómo las ciudades anfitrionas y regiones pueden crecer y cambiar”, dijo Minner a Fortune. Ella dijo que al elevar el papel de la ecología urbana, París podría sentar un precedente para los futuros Juegos.

También se puede aprender algo sobre los esfuerzos de limpieza de los ríos a partir del caso de París: se necesitará mucho más que correr en los pocos años antes de la fecha límite.

“Hemos visto una y otra vez que los ríos pueden ser restaurados. Simplemente requiere un compromiso a largo plazo. No puede haber continuos cambios políticos porque nunca sucederá”, dijo Famiglietti.

París aún planea abrir el Sena al público el próximo año. Sin embargo, con un posible cambio de gobierno y el ciclo de eventos deportivos cerrando en agosto, aún no está claro si limpiar el Sena será una prioridad principal para los líderes franceses.

El proyecto del Sena pone en perspectiva lo que significa ser una ciudad anfitriona para un gran evento, más allá del brillo y el glamour. París se propuso hacer de su versión de los Juegos Olímpicos la versión más sostenible de los Juegos hasta ahora al minimizar los nuevos lugares y reciclar el agua utilizada para varios eventos deportivos. Los Ángeles planea duplicar estos esfuerzos cuando les pase el testigo de la sede en 2028.

“El deseo de también ayudar a redefinir lo que significa y lo que se necesita para ser el ciclo olímpico y paralímpico dada la problemática ambiental y de sostenibilidad… eso es solo la punta del iceberg”, dijo Krasnoff.

