La leyenda lleva a Berkshire a nuevas alturas.

Warren Buffett se acercaba a la sala antes de la Junta de Accionistas Anual de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska el 3 de mayo de 2024.

David A. Grogen | CNBC

Warren Buffett cumplió 94 años el viernes y su conglomerado único nunca ha tenido un valor más alto que el que tiene hoy.

Berkshire Hathaway se convirtió en la primera empresa no tecnológica en superar una capitalización de mercado de $1 billón esta semana. Las acciones de clase A de Berkshire también superaron los $700,000 por primera vez en la historia.

Howard Marks, un gran inversor por derecho propio y amigo de Buffett, atribuye tres cosas que han permitido al “Oráculo de Omaha” llevar a Berkshire a nuevas alturas, incluso a su avanzada edad.

“Ha sido cuestión de una estrategia bien pensada llevada a cabo durante siete décadas con disciplina, consistencia e insight inusual,” dijo Marks, cofundador y copresidente de Oaktree Capital Management. “La disciplina y la consistencia son esenciales, pero no suficientes. Sin el insight inusual, claramente no sería el mejor inversor de la historia.”

“Su historial es un testimonio del poder de la acumulación a una tasa muy alta durante un período de tiempo muy largo, ininterrumpido. Nunca se tomó una ausencia,” agregó Marks.

En medio del mercado bursátil agitado de la década de 1960, Buffett utilizó una sociedad de inversión que dirigía para comprar lo que entonces era una empresa textil en Nueva Inglaterra llamada Berkshire Hathaway, que estaba en declive. Hoy en día, su empresa es irreconocible de lo que era antes, con negocios que van desde el seguro de Geico hasta BNSF Railway, una cartera de acciones con un valor de más de $300 mil millones y una monstruosa fortaleza de efectivo de $277 mil millones.

Rendimientos impresionantes

Generaciones de inversores que estudian e imitan el estilo de inversión de Buffett han quedado impresionados por sus movimientos astutos durante décadas. La apuesta por Coca-Cola a finales de la década de 1980 demostró la paciencia en la inversión de valor en marcas fuertes con amplios fosos. Inyectar una inversión salvavidas en Goldman Sachs en lo más profundo de la crisis financiera mostró un lado oportunista durante las crisis. Apostar completamente por Apple en los últimos años habló de su flexibilidad para adaptar su enfoque de valor a una nueva era.

Buffett hizo titulares a principios de este mes al revelar que había vendido la mitad de esa participación en Apple, poniendo fin a un intercambio extremadamente lucrativo. (Aunque Apple es ampliamente considerada como una acción de crecimiento, Buffett ha argumentado desde hace mucho tiempo que toda inversión es inversión de valor – “Estás poniendo algo de dinero ahora para obtener más tarde.”)

Décadas de buenos rendimientos se han acumulado y ha acumulado un historial insuperable. Las acciones de Berkshire han generado una ganancia anualizada del 19,8% desde 1965 hasta 2023, casi duplicando el rendimiento del 10,2% del S&P 500. En total, las acciones han aumentado un 4,384,748% desde que Buffett asumió el control, en comparación con el retorno del 31,223% del S&P 500.

“Es el inversor más paciente de la historia, que es una de las razones de su éxito,” dijo Steve Check, fundador de Check Capital Management con Berkshire como su mayor tenencia. “Puede sentarse y sentarse y sentarse. Incluso a su edad, donde no queda mucho tiempo para sentarse, seguirá sentado hasta que se sienta cómodo. Simplemente creo que seguirá haciendo lo mejor que pueda hasta el final.”

Buffett sigue siendo presidente y CEO de Berkshire, aunque Greg Abel, vicepresidente de las operaciones no relacionadas con seguros de Berkshire y designado sucesor de Buffett, ha asumido muchas responsabilidades en el conglomerado. A principios de este año, Buffett dijo que Abel, de 62 años, tomará todas las decisiones de inversión cuando él se haya ido.

Buffett y Marks

Marks de Oaktree dijo que Buffett reforzó conceptos que son integrales para su propio enfoque. Al igual que Buffett, es indiferente a la predicción macroeconómica y al momento del mercado; busca el valor implacablemente, mientras se mantiene dentro de su propio círculo de competencia.

Howard Marks, copresidente de Oaktree Capital.

Cortesía David A. Grogan | CNBC

“A él no le importa el momento del mercado y el trading, pero cuando otras personas se aterrorizan, él interviene. Tratamos de hacer lo mismo,” dijo Marks.

Buffett, que estudió bajo Benjamin Graham en la Universidad de Columbia, ha aconsejado a los inversores ver sus tenencias de acciones como pequeñas partes de empresas. Él cree que la volatilidad es una gran ventaja para el verdadero inversor ya que ofrece una oportunidad para aprovechar las ventas emocionales.

Oaktree, con $193 mil millones en activos bajo gestión, se ha convertido en uno de los mayores actores de inversiones alternativas en el mundo, especializado en préstamos en apuros y en la caza de gangas.

Marks, de 78 años, se ha convertido en una voz contraria aguda e inequívoca en el mundo de la inversión. Sus populares memorandos de inversión, que comenzó a escribir en 1990, son ahora considerados como lectura obligatoria en Wall Street e incluso recibieron un elogio entusiasta de Buffett mismo: “Cuando veo los memorandos de Howard Marks en mi correo, son lo primero que abro y leo. Siempre aprendo algo.”

Los dos se conocieron en el período posterior a la quiebra de Enron a principios de la década de 2000. Marks reveló que Buffett finalmente lo motivó a escribir su propio libro – “The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor” – más de una década antes de su propio calendario.

“Él fue muy generoso con sus comentarios. No creo que ese libro hubiera sido escrito sin su inspiración,” dijo Marks. “Había estado planeando escribir un libro cuando me retirara. Pero con su estímulo, el libro se publicó hace 13 años.”

La trayectoria de Buffett y su capacidad para disfrutar de lo que hace en sus 90 años también resonaron con Marks.

“Él dice que va al trabajo saltando por la mañana. Aborda la inversión con gusto y alegría,” dijo Marks. “Todavía no me he jubilado, y espero no hacerlo nunca, siguiendo su ejemplo.”

