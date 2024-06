La Ley CHIPS enfrenta escasez de talento en semiconductores a pesar de una inversión de $500 mil millones.

“

En los casi dos años desde que el presidente Biden firmó el CHIPS and Science Act con el objetivo de revitalizar la industria de semiconductores estadounidense, los números principales han sido impresionantes. Hasta ahora, el Departamento de Comercio ha anunciado casi $30 mil millones en subvenciones y $25 mil millones adicionales en préstamos a los principales fabricantes de chips, junto con generosos beneficios fiscales para dar un impulso adicional al sector. Eso ha atraído una asombrosa inversión privada de $450 mil millones y el desarrollo de importantes nuevas fábricas desde Ohio hasta Arizona.

Pero los expertos le dicen a Fortune que a medida que el CHIPS Act entra en una nueva fase y los proyectos planeados comienzan a operar, se están preparando para un obstáculo importante: las fábricas no tienen suficientes trabajadores calificados para cubrirlos.

“La fuerza laboral es un cuello de botella realmente importante,” dijo a Fortune un alto funcionario del CHIPS Act, quien aceptó una entrevista a condición de no ser nombrado directamente. “Tenemos algunos de los mayores talentos del mundo en este país. Pero debido a que hemos reducido drásticamente nuestra presencia en la fabricación de semiconductores en los últimos 35 años, hemos perdido muchas de esas habilidades, y necesitamos revitalizarlas.”

Después de una tendencia de años de externalizar la mano de obra calificada de fabricación de chips a Asia, el principal grupo comercial de semiconductores estima que actualmente en los EE. UU. faltan aproximadamente 67,000 trabajadores calificados, lo que equivale al 58% de todos los nuevos puestos de trabajo que se crearán con la inversión del CHIPS Act para 2030. Las autoridades federales, organizaciones sin fines de lucro y educadores ya están trabajando arduamente para cerrar esa brecha, y están enfrentando las consecuencias del alejamiento a largo plazo de los Estados Unidos de la manufactura.

“No se puede dirigir una economía como la nuestra sin tener un sector manufacturero sólido,” dijo Mike Russo, presidente y CEO del Instituto Nacional de Innovación y Tecnología (NIIT), a Fortune. “Es un componente fundamental de la innovación. Si quieres liderar, tienes que innovar.”

Al inicio de la era comercial de semiconductores en la década de 1970, los Estados Unidos eran el punto de acceso global indiscutible de talento de la industria. Empresas estadounidenses como Texas Instruments y Micron eran los mayores innovadores a nivel mundial, atrayendo talento en ingeniería de primer nivel y produciendo muchos de sus propios chips a nivel nacional.

Sin embargo, en las décadas siguientes, el modelo de negocio de la industria cambió. Muchos de los principales diseñadores de chips—las empresas que diseñan la compleja circuitería de los semiconductores, como Nvidia, Intel y AMD—mantuvieron sus operaciones en los Estados Unidos. Pero a medida que la fabricación se volvió más compleja y especializada, la industria comenzó a externalizar la producción física real de chips avanzados a Asia. Los empleos fueron principalmente para el gigante taiwanés TSMC, que actualmente produce el 92% de los chips de vanguardia del mundo utilizados para aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial y computación.

Devolverle el “glamour” a la manufactura

A medida que los empleos de fabricación de semiconductores abandonaron el país, la base de talento estadounidense se agotó. El cambio solo se aceleró aún más por una disminución más amplia y de décadas en la educación pública técnica basada en habilidades. La economía nacional pasó de depender principalmente de la manufactura a estar basada más en servicios.

“Desde el principio, había cursos de taller. Cuando alguien se inscribía en la universidad, [podía tomar] cursos de electricidad, mecánica, hierro, taller, carpintería…todo eso era parte de la educación pública regular. Eso desapareció,” dijo Russo, ex director de relaciones gubernamentales del fabricante de chips GlobalFoundries y defensor de los trabajadores de la industria de semiconductores desde hace mucho tiempo. “Eso llevó a la erosión del talento básico que habrías tenido para desarrollar habilidades—para llevar [a los trabajadores] a las industrias más automatizadas y relacionadas con los semiconductores.”

Muchos empleos de ingeniería y fabricación de hardware también han sido reemplazados por un énfasis en títulos avanzados en STEM.

“A lo largo de los años, empresas de semiconductores como Intel han confiado en estudiantes de colegios comunitarios para cubrir una gran parte de los puestos de técnicos en [fábricas], pero el énfasis en la formación de técnicos ha disminuido con el tiempo a medida que las empresas invirtieron más en educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en fondos de investigación para programas de licenciatura, maestría y doctorado,” escribió Intel en un informe de 2023 sobre la escasez de mano de obra en el sector de semiconductores.

En las últimas décadas, las escuelas han invertido dinero en educación avanzada en STEM y han alejado a los estudiantes de la educación técnica basada en habilidades requerida en el sector de semiconductores.

“Tenemos que hacer que la manufactura de semiconductores sea atractiva,” dijo el funcionario del CHIPS Act.

Y toda la industria ya se está movilizando para hacer precisamente eso: Desde educadores, hasta funcionarios de política, hasta organizaciones sin fines de lucro. Mucho depende de la promesa de que los nuevos empleos de manufactura de semiconductores serán seguros y sostenibles, impulsados por un fuerte apoyo gubernamental para el sector. Los principales fabricantes que han recibido subvenciones del gobierno a través del CHIPS Act han acordado extensos términos que aseguran que mantendrán abiertos los sitios de fabricación estadounidenses a largo plazo y que harán su parte para ayudar a capacitar y desarrollar a la fuerza laboral.

“Van a ser años de duro trabajo en el terreno—creando programas, estableciendo conexiones, construyendo grupos de interés, animando a los alumnos de secundaria a emocionarse por los semiconductores,” dijo el funcionario. “Eso es lo que se necesita. Y lo lograremos, pero tomará mucho trabajo.”

Los funcionarios gubernamentales aseguran que los miles de puestos de trabajo de manufactura que creará el CHIPS Act serán duraderos y estarán protegidos de que las empresas externalicen la producción en el extranjero para ahorrar en costos laborales. Pero otras industrias han recibido grandes subvenciones del gobierno y luego se han trasladado al extranjero en la historia reciente: la pérdida de millones de empleos de manufactura en los últimos 50 años en sectores como la automoción y la electrónica ha dañado la economía estadounidense, generando un desempleo masivo y debilitando gravemente las cadenas de suministro.

Los críticos del CHIPS Act son escépticos: argumentan que no todos los empleos que crearán las empresas de semiconductores serán accesibles para trabajadores sin títulos avanzados. No hay garantía de que la industria de semiconductores pueda seguir apoyando el crecimiento laboral sin un desarrollo tecnológico significativo, y la creciente automatización en el sector amenaza con socavar las promesas del gobierno de una abundancia de empleos de manufactura de chips, como señaló el Carnegie Endowment for International Peace.

Los funcionarios contraargumentan que el dinero del CHIPS Act viene con términos rigurosos que requieren que las compañías receptoras se queden en los EE. UU. a largo plazo, y que los empleos de manufactura estarán protegidos por el papel vital de los semiconductores en todo, desde el comercio hasta el entretenimiento y la seguridad nacional.

“CHIPS for America va a crear… cientos de miles de buenos empleos que tienen el potencial de cambiar vidas, ofrecer beneficios que sostengan a las familias y llevar a carreras a largo plazo,” dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo en un discurso el año pasado.

Un nuevo camino profesional

Bajo el liderazgo de Russo, el NIIT ha liderado una extensa red de programas de formación y aprendizaje para ayudar a cerrar la brecha de mano de obra de semiconductores. La organización sin fines de lucro se ha asociado con más de 80 programas locales y regionales de aprendizaje en 17 estados de todo el país, que en conjunto han llevado a cerca de 5,000 estudiantes a programas de formación laboral remunerados en el último año y medio, según Russo. También están trabajando con colegios comunitarios y universidades para asegurarse de que los estudiantes sean alentados a considerar trabajar en la industria de semiconductores como una opción de carrera viable y tengan la instrucción adecuada.

Russo señaló que muchas de las habilidades laborales que la industria de semiconductores necesita desesperadamente en este momento no requieren un doctorado, ni siquiera un título universitario en absoluto—solo una educación técnica especializada que muchos candidatos con educación secundaria y la formación adecuada son capaces de dominar.

“Parte de nuestra estrategia es realmente elevarlos y conectarlos con las mismas habilidades fundamentales y traductoras que se pueden utilizar en todos estos sectores estratégicos de la industria de semiconductores,” dijo Russo.

Las empresas que se benefician de la financiación del CHIPS Act también están contribuyendo a capacitar a los trabajadores. La subvención de $8.5 mil millones de Intel, por ejemplo, incluye $50 millones específicamente designados para la formación de la fuerza laboral, y se suma a los $250 millones que Intel ya ha gastado en la contratación de nuevos trabajadores en los últimos cinco años.

“Si miras lo que algunas de estas compañías han prometido… Nuestro dinero va directamente a la fuerza laboral [desarrollo],” dijo el funcionario. “Este es un esfuerzo integral.”

