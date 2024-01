La legisladora de Nueva Zelanda, Golriz Ghahraman, renuncia tras acusaciones de hurto en tiendas.

Una legisladora de Nueva Zelanda renunció a su cargo el martes después de que surgieran acusaciones de que había robado en dos tiendas de ropa, acciones que dijo fueron causadas por el estrés que afecta su salud mental.

“Me quedé corta. Lo siento”, dijo la legisladora, Golriz Ghahraman, en un comunicado el martes. “Lo mejor para mi salud mental es renunciar como miembro del Parlamento.”

La Sra. Ghahraman, de 43 años, ex abogada de derechos humanos de las Naciones Unidas, originaria de Irán, ganó notoriedad cuando se convirtió en la primera refugiada en jurar como miembro del Parlamento del país en 2017.

Golriz Ghahraman en 2017. Crédito…Hannah Peters/Getty Image

Las acusaciones de hurto comenzaron a aparecer en los medios de comunicación de Nueva Zelanda este mes. Algunos informes también publicaron un video de CCTV que parecía mostrar a la Sra. Ghahraman tomando un bolso de una tienda de ropa. Líderes de su partido, el centro-izquierda Green Party, confirmaron que la policía estaba investigando los episodios, que según los informes de noticias, ocurrieron en las ciudades de Auckland y Wellington el año pasado.

La Sra. Ghahraman, que no mencionó el hurto en su declaración, dijo que no podía explicar su comportamiento porque “no era racional de ninguna manera”, y dijo que después de una evaluación médica, “entiendo que no estoy bien”. Agregó que un profesional de la salud mental que estaba viendo dijo que su comportamiento era consistente con “eventos recientes que dieron lugar a una respuesta extrema al estrés” y relacionados con traumas pasados.

James Shaw, líder del Green Party, dijo que la Sra. Ghahraman había sido objeto de amenazas continuas de violencia sexual, violencia física y muerte desde el día en que fue elegida, y que había habido constantes investigaciones policiales sobre esas amenazas. La Sra. Ghahraman estuvo expuesta a niveles más altos de estrés que la mayoría de los legisladores, dijo el Sr. Shaw en una conferencia de prensa el martes.

Durante su carrera, la Sra. Ghahraman había promovido los derechos de los refugiados y migrantes y trabajado para poner fin a los despliegues militares de Nueva Zelanda en el Medio Oriente para centrar el trabajo de las fuerzas de defensa del país en la crisis climática, según el Green Party. En 2020, reveló que le habían diagnosticado esclerosis múltiple.

Más recientemente, expresó su apoyo a la población palestina y llevó un pañuelo kaffiyeh tradicional en el Parlamento.

“La Sra. Ghahraman ha trabajado incansablemente en nombre de sus comunidades”, dijeron en un comunicado conjunto el Sr. Shaw y Marama Davidson, otra líder del partido. “Nada resta valor a ese trabajo.”