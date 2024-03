La legalización del matrimonio igualitario en Tailandia marca un precedente en el sudeste asiático.

Señales del semáforo Semafor Signals: Matices globales sobre las historias más importantes de hoy.

Las señales Semafor Signals: Matices globales sobre las historias más importantes de hoy tienen el respaldo de las siguientes fuentes: la London School of Economics, Thai.News y The Diplomat.

Las noticias

Tailandia está cerca de convertirse en el primer país del sudeste asiático en garantizar la igualdad de matrimonio después de que este miércoles los legisladores aprobaran un proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario.

De los 415 legisladores en la Cámara baja del parlamento, 400 votaron a favor del proyecto de ley, que ahora se dirige al Senado, donde probablemente sea aprobado, antes de que el Rey del país lo respalde.

Un nuevo gobierno liberal y la activism de la juventud han hecho de la inclusión LGBTQ+ una prioridad en Tailandia, donde los valores budistas conservadores a veces han representado obstáculos para la comunidad. La aprobación del proyecto de ley también podría servir como un marco para las leyes LGBTQ+ en otros países de la región, ya que las encuestas muestran un creciente apoyo a la comunidad.

Las señales Semafor Signals: Matices globales sobre las historias más importantes de hoy.

El activismo de la juventud ayudó a cambiar las actitudes tailandesas en torno a las cuestiones LGBTQ+

Fuentes: TIME Magazine, London School of Economics, Reuters, Voice of America, Thai.News

Tailandia ha enfrentado obstáculos para aprobar protecciones legales para las personas LGBTQ+ debido a su cultura budista conservadora, a pesar de ser conocida entre los turistas por sus “cabarets de ‘ladyboys’ y complejos turísticos en la playa para LGBTQ+,” informó la revista TIME. Sin embargo, un aumento en el activismo juvenil ha llevado a actitudes más liberales, según un investigador de la London School of Economics. El gobierno del primer ministro Srettha Thavisin, elegido después de meses de protestas estudiantiles contra el gobierno conservador anterior, se comprometió a reformar las leyes de la era conservadora, como la censura de películas consideradas ofensivas por abordar temas LGBTQ+. Monjes budistas destacados también se han convertido en voces clave en el movimiento por la igualdad, rompiendo la tradición al hablar sobre cuestiones de género y sexuales. El último proyecto de ley es “una declaración del ethos de Tailandia” que combina actitudes abiertas con valores budistas profundamente arraigados, según el equipo editorial del sitio web Thai.News. “Consolida la reputación de Tailandia como un santuario para el amor,” escribieron.

El enmarcamiento del matrimonio igualitario en Tailandia como fortalecimiento del tejido social contiene lecciones para el sudeste asiático

Fuentes: Pew Research Center, The Diplomat, The Nation, Reuters

La mayoría de las personas en Camboya, Vietnam y Tailandia apoyan el matrimonio igualitario, sin embargo, el tema ha ganado poco impulso en el pasado debido a la ansiedad gubernamental sobre la política de identidad, a menudo considerada una importación cultural del Occidente, escribió el periodista con sede en el sudeste asiático David Hutt para The Diplomat. Por ejemplo, la ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue una defensora vocal de los derechos de LGBTQ+ mientras estaba en la oposición, pero una vez en el cargo guardó silencio sobre la introducción de legislación alguna. “Las cuestiones de género no son importantes” en Myanmar, dijo uno de sus colaboradores cercanos en una entrevista de 2016 con The Daily Beast.

El gobierno tailandés ha logrado avanzar en la causa del matrimonio igualitario al enmarcarlo en torno a la extensión de los derechos sociales y las responsabilidades familiares a las parejas homosexuales, en lugar de otorgar igualdad a una minoría históricamente oprimida. Hutt escribió que presentar el argumento de que la igualdad en el matrimonio fortalece el tejido social es probablemente el argumento más persuasivo en el sudeste asiático, agregando que “Tailandia debería ser un ejemplo de cómo atraer a conservadores y reaccionarios.”

Los países del sudeste asiático de mayoría musulmana están reprimiendo a las personas LGBTQ+

Fuentes: Reuters, Associated Press, CNN

Mientras Tailandia avanza hacia una mayor igualdad, los países del sudeste asiático de mayoría musulmana están volviéndose más resistentes a los movimientos LGBTQ+ dentro de sus fronteras. En Indonesia, los grupos de derechos de los homosexuales han tenido que cancelar eventos debido a amenazas de seguridad de líderes políticos religiosos en el país, y el gobierno de Malasia ha amenazado con prisión para las personas que usen relojes Swatch con temática del orgullo. Mientras tanto, los organizadores LGBTQ+ de Malasia son reacios a recurrir al apoyo del exterior. En el 2023, criticaron el beso en el escenario del músico Matt Healy con su compañero de banda masculino durante una presentación en Kuala Lumpur con la intención de protestar contra las leyes homofóbicas de Malasia. Los activistas dijeron que el beso “puede haber causado más daño que bien” al provocar al gobierno a reprimir aún más a la comunidad, informó CNN. “Él pensó que estaba haciendo algo por nosotros, pero en realidad está alimentando el complejo de salvador blanco,” dijo un artista drag malasio al medio.