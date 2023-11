La Laguna Azul en Islandia cierra temporalmente después de miles de terremotos.

The Blue Lagoon, one of Iceland’s iconic tourist destinations, has been closed due to the thousands of earthquakes recorded in the area over the past few days.

The largest earthquake, of moderate strength, was reported by the Icelandic Meteorological Office, which recorded 1,400 earthquakes in a 24-hour period from Wednesday into Thursday. This led to the precautionary closure of the Blue Lagoon, a popular geothermal spa known for its luxurious accommodations and stunning vistas that include the Northern Lights. The closure will last for a week, until Nov. 16.

“Blue Lagoon has proactively chosen to temporarily suspend operations for one week, despite the authorities not raising the current level of uncertainty during this period of seismic activity,” Blue Lagoon Iceland announced in a statement posted on its website. “After many days of seismic activity in the area, and a night with powerful earthquakes, the disruption to our guests and prolonged strain on our employees was the primary reason behind our decision.”

Iceland, a country of less than 400,000 people, is known for its abundance of natural hot springs, with the majority of its heat and energy coming from geothermal sources. The country also has about 130 active volcanoes, making volcanic eruptions a regular yet unpredictable occurrence.

The Icelandic Meteorological Office will continue to monitor the seismic activity in the area, noting that the recent earthquakes do not necessarily indicate an increased rate of magma accumulation or an indication of magma migrating to the surface. The Global Volcanism Program at the Smithsonian Institution has also reported “no indication of magma migrating to the surface.”

Tourists are advised that volcanic eruptions in Iceland are relatively regular yet unpredictable, with eruptions occurring about once a decade in random patterns.



Traducción al español



El cierre preventivo de la Laguna Azul, un destino turístico emblemático de Islandia, ha sido causado por los miles de terremotos registrados en la zona en los últimos días.

El mayor terremoto, de intensidad moderada, fue reportado por la Oficina Meteorológica de Islandia, que registró 1,400 terremotos en un período de 24 horas desde el miércoles hasta el jueves. Esto llevó al cierre precautorio de la Laguna Azul, un popular spa geotérmico conocido por sus lujosos alojamientos y vistas impresionantes que incluyen las Luces del Norte. El cierre durará una semana, hasta el 16 de noviembre.

“La Laguna Azul ha decidido suspender temporalmente sus operaciones durante una semana, a pesar de que las autoridades no han elevado el nivel actual de incertidumbre durante este período de actividad sísmica”, anunció Blue Lagoon Iceland en un comunicado publicado en su sitio web. “Después de muchos días de actividad sísmica en la zona, y una noche con potentes terremotos, la interrupción a nuestros huéspedes y la tensión prolongada en nuestros empleados fue la razón principal detrás de nuestra decisión.”

Islandia, un país de menos de 400,000 habitantes, es conocido por su abundancia de fuentes termales naturales, con la mayoría de su calor y energía proviniendo de fuentes geotérmicas. El país también cuenta con alrededor de 130 volcanes activos, lo que hace que las erupciones volcánicas sean un fenómeno regular pero impredecible.

La Oficina Meteorológica de Islandia continuará monitoreando la actividad sísmica en la zona, señalando que los recientes terremotos no necesariamente indican un aumento en la acumulación de magma o una indicación de que el magma migre a la superficie. El Programa Global de Vulcanismo de la Institución Smithsoniana también ha reportado “ninguna indicación de que el magma migre a la superficie”.

Se aconseja a los turistas que las erupciones volcánicas en Islandia son relativamente regulares pero impredecibles, con erupciones que ocurren aproximadamente una vez por década en patrones aleatorios.