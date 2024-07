La junta militar de Burkina Faso prohíbe las uniones homosexuales.

La junta militar de Burkina Faso ha anunciado una prohibición de los actos homosexuales, convirtiéndose en el estado africano más reciente en reprimir las relaciones del mismo sexo a pesar de la fuerte oposición de potencias occidentales. La homosexualidad era mal vista en el conservador estado de África Occidental, pero nunca fue ilegalizada. El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, dijo que el gabinete de la junta ahora ha aprobado legislación para convertirla en un delito punible, pero no dio más detalles. La milicia tomó el poder en Burkina Faso en 2022 y se ha acercado a Rusia después de reducir drásticamente los lazos con la antigua potencia colonial, Francia. Los actos homosexuales fueron despenalizados en Rusia en 1993, pero el gobierno del presidente Vladimir Putin ha estado reprimiendo a la comunidad LGBTQ, incluyendo la prohibición de lo que llama “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”. La decisión de Burkina Faso de prohibir las relaciones homosexuales es parte de una revisión de sus leyes matrimoniales. La nueva legislación, que aún necesita ser aprobada por el parlamento controlado por la milicia y firmada por el líder de la junta, Ibrahim Traoré, solo reconoce los matrimonios religiosos y consuetudinarios. “De ahora en adelante la homosexualidad y las prácticas asociadas serán castigadas por la ley”, dijo el ministro de Justicia citado por la agencia de noticias AFP. Capt Traoré tomó el poder en septiembre de 2022 después de derrocar a otro gobernante militar, el teniente coronel Paul-Henri Damiba, acusándolo de no poder sofocar la insurgencia islamista que ha tenido en vilo a Burkina Faso desde 2015. Burkina Faso estaba entre los 22 de los 54 estados africanos donde las relaciones del mismo sexo no eran criminalizadas. A diferencia de muchas antiguas colonias británicas, no heredó leyes contra la homosexualidad después de la independencia de Francia en 1960. Los musulmanes conforman alrededor del 64% de la población de Burkina Faso y los cristianos el 26%. El restante 10% de la población sigue religiones tradicionales o no tienen fe. Muchos estados africanos han estado tomando una postura más dura contra la comunidad LGBTQ en los últimos años. Uganda es uno de los que recientemente han adoptado legislación para reprimir aún más a la comunidad, a pesar de la fuerte condena de grupos locales de derechos humanos y potencias occidentales. En mayo, su Corte Constitucional ratificó una nueva ley anti-gay que permite imponer la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, que incluye tener relaciones homosexuales con alguien menor de 18 años o cuando alguien está infectado con una enfermedad de por vida como el VIH. Los activistas dijeron que apelarán contra la decisión. El Banco Mundial ha suspendido nuevos préstamos al gobierno del presidente Yoweri Museveni mientras que EE.UU. ha dejado de darle a los productos ugandeses acceso preferencial a sus mercados, tras la adopción de la legislación el año pasado. El Sr. Museveni defendió la legislación como una preservación de los valores familiares tradicionales y dijo que Uganda no permitiría al Occidente dictarle. La hija del presidente de Camerún generó reacciones encontradas después de declararse lesbiana la semana pasada. Brenda Biya, quien vive en el extranjero, dijo que esperaba que su declaración ayudara a cambiar la ley que prohíbe las relaciones del mismo sexo en el país. Camerún ha sido gobernado con mano de hierro por su padre de 91 años, Paul Biya, desde 1982. En Ghana, el parlamento aprobó un duro nuevo proyecto de ley en febrero que impone una pena de prisión de hasta tres años para cualquiera condenado por identificarse como LGBTQ+. Sin embargo, el presidente Nana Akufo-Addo no lo ha firmado en ley, diciendo que esperará a que los tribunales se pronuncien sobre su constitucionalidad. El ministerio de finanzas le advirtió que si el proyecto de ley se convierte en ley, Ghana podría perder $3.8bn (£3bn) en financiamiento del Banco Mundial en los próximos cinco o seis años. Ghana está sufriendo una gran crisis económica y recibió un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado.