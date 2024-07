La jornada laboral de seis días en Grecia: lo que hay que saber

Mientras el resto del mundo se inclina hacia una semana laboral de cuatro días, Grecia opta por ir en otra dirección

El lunes, entró en vigor una ley que permite a algunas empresas imponer una semana laboral de seis días, un cambio destinado a apoyar a la envejecida fuerza laboral del país y compensar a los trabajadores con dificultades, respetando los derechos de los trabajadores p>

La ley se aplica a trabajadores del sector privado en ciertos sectores industriales y de fabricación, o a aquellos que trabajan en un negocio que opera turnos continuos las 24 horas del día, los siete días de la semana, con algunas excepciones. Y solo se permitiría “en circunstancias excepcionales”, como un aumento inesperado de la carga de trabajo.

Los sindicatos, que durante mucho tiempo han abogado por mejores condiciones de trabajo y derechos, se han opuesto al movimiento. Ha provocado un intenso debate y, cuando el proyecto de ley fue aprobado el año pasado, protestas. Grecia ya tiene la semana laboral promedio más larga de la Unión Europea, y no está claro si la semana laboral extendida aumentará la productividad.

La acción en Grecia contrasta fuertemente con gran parte del mundo. El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, en marzo propuso reducir la semana laboral estándar en Estados Unidos a 32 horas en lugar de 40 horas. Se han realizado pruebas en Gran Bretaña, Islandia y Nueva Zelanda, al menos en parte como respuesta a los drásticos cambios en el trabajo que fueron precipitados por la pandemia de coronavirus.

Aquí tienes lo que debes saber sobre la medida de horas extras de Grecia.

¿Por qué algunos creen que un modelo de seis días podría ayudar?

Grecia se enfrenta a una escasez de mano de obra calificada, al igual que sus pares en la Unión Europea.

Los legisladores conservadores del país han presentado la ley como una forma de proporcionar más recursos a los empleadores, al tiempo que brindan ingresos adicionales a los trabajadores.

El día adicional, dijo Niki Kerameus, ministra de trabajo y seguridad social, permitirá a los empleadores abordar “demandas operativas urgentes” que no pueden cumplirse dada la actual oferta de trabajadores, y también pondrá más dinero en los bolsillos de los empleados.

Según la ley, los trabajadores reciben un 40 por ciento adicional en su sexto día. Esto se eleva al 115 por ciento si ese día cae en domingo o en un día festivo. Algunos trabajadores ya trabajan más de 40 horas por semana sin ser pagados por el tiempo extra, y los partidarios de la nueva medida dicen que les brinda protección porque los empleadores tendrían que declarar horas adicionales al gobierno.

La escasez de mano de obra tiene sus raíces en parte en la crisis financiera que comenzó en 2009. Un gran número de trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes griegos, se fueron al extranjero en busca de mejores perspectivas, y algunas empresas redujeron la capacitación y el desarrollo, lo que agrava el problema.

El auge que siguió proporcionó un alivio financiero bienvenido, pero también dejó a los empleadores cortos de personal a medida que la economía se recuperaba Grecia ha luchado por enfrentar una gran afluencia de migrantes en los últimos años, pero ahora está ofreciendo a algunos migrantes más establecidos residencia y permisos de trabajo, y firmando acuerdos con otros países para traer más trabajadores para ciertos sectores como la agricultura.

¿Cómo han respondido los críticos?

El gobierno griego ha tratado de restar importancia a las implicaciones del movimiento, enfatizando que era “una medida excepcional” que “no afecta de ninguna manera la semana laboral establecida de cinco días”, dijo la Sra. Kerameus.

Pero muchos, especialmente en la izquierda, están furiosos.

Syriza, el partido de oposición de izquierda, denunció lo que llamó “un regreso a las condiciones de trabajo del siglo XIX que avergüenza al país”.

Nikos Fotopoulos, el secretario general del sindicato de trabajadores del sector privado de Grecia, criticó la medida en una carta abierta a la Sra. Kerameus, la ministra de trabajo, calificando al gobierno de “el gobierno más bárbaro y más antiobrero jamás visto”.

Casi una de cada cinco adultos griegos estuvo en riesgo de pobreza el año pasado, según el instituto de investigación del sindicato de trabajadores del sector privado de Grecia, y el Sr. Fotopoulos dijo que el argumento del gobierno de que los trabajadores pueden renunciar al día adicional no se sostuvo.

“¿Qué trabajador, con el desempleo y la pobreza que tenemos, se atrevería a decir no a empleadores no controlados a quienes les has permitido tratar a los trabajadores como sus esclavos?” Escribió el Sr. Fotopoulos.

¿Cuál es el argumento a favor de una semana laboral de cuatro días?

Los partidarios de la semana laboral de cuatro días dicen que podría tener beneficios significativos para empleadores y empleados.

¿La lógica? Menos horas en la oficina deberían significar que el tiempo allí sea más productivo. Los trabajadores, según la teoría, tendrán más energía e incentivo para pasar por la fase de 3 p. M. a 5 p. M. necesitan una merienda o en otros períodos en los que la fatiga se instala y sus mentes comienzan a divagar.

“Cuando las personas trabajan menos, tienden a trabajar de manera más inteligente”, dijo Dale Whelehan, el director ejecutivo de 4 Day Week Global, un grupo sin fines de lucro. “Como resultado, eliminan el tiempo improductivo dentro de su trabajo y pueden hacer más en menos tiempo.”

La evidencia aún está surgiendo, pero una prueba británica – realizada por el grupo de la Sra. Whelehan – pareció tener resultados favorables. En una encuesta a mitad del estudio, que tuvo lugar en 2022, la mayoría de las empresas informaron no pérdida de productividad durante la prueba.

¿Cómo se desarrolla el argumento de la productividad en Grecia?

Grecia tuvo la semana laboral promedio más larga de la Unión Europea el año pasado. Las personas en edad de trabajar pasaron un promedio de 39,8 horas en sus trabajos, en comparación con el promedio de la UE de 36,1 horas.

Entonces, mientras Grecia busca extender la semana laboral en ciertos casos, los defensores de la semana laboral de cuatro días les gusta enfatizar que a veces menos puede ser más cuando se trata de productividad.

Y la productividad de Grecia ha sido durante mucho tiempo menor que el promedio de la Unión Europea. Datos de Eurostat, la agencia de estadísticas del bloque, muestran que la productividad griega por hora trabajada fue un 30 por ciento menor que el promedio del bloque el año pasado.

“Ofrece un incentivo a los trabajadores que desean aumentar su salario, mientras aumenta la equidad por parte de los empleadores”, dijo Emmanouil Savoidakis, abogado con base en Atenas, quien dijo que algunos de sus clientes en fabricación ya han expresado interés. “Cualquiera que quiera aumentar la producción tiene que hacerlo sujeto a ciertas reglas y pagar las horas extras”.

