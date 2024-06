La jefa de la OIEA advierte sobre la proliferación si Irán obtiene arma nuclear.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió el lunes de una ola de proliferación nuclear si Irán construye un arma nuclear. “Muchos países han dicho que si Irán obtiene un arma nuclear, harán lo mismo. Creo que lo hemos escuchado muy claramente de muchos países”, dijo Grossi al margen de una conferencia del OIEA en Viena. “Tenemos que evitar un agravamiento de la erosión del régimen de no proliferación. Esto es muy importante, y creo que mis colegas iraníes lo saben. Creo que añadir armas nucleares al caldero de Medio Oriente es una muy mala idea”, dijo. Grossi llamó a la cooperación con Irán para intentar prevenir esto. Pidió a Irán que muestre una mayor transparencia sobre su programa nuclear y señaló que Arabia Saudita había indicado que reaccionaría en consecuencia a un arma nuclear iraní. Aunque la política oficial iraní no contempla la adquisición de un arma nuclear, varios representantes han expresado recientemente preocupaciones con comentarios sobre un posible cambio en esta doctrina y sobre las capacidades de Irán en relación con la construcción de un arma nuclear. Grossi ha señalado en repetidas ocasiones que Irán está enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de armas. Alemania, Francia y el Reino Unido han trabajado en la redacción de una posible resolución que se presentará en la reunión de la junta de gobernadores del OIEA de esta semana que reaccionaría al fracaso de Teherán en cooperar con los inspectores del OIEA. Irán ha negado el acceso a inspectores experimentados y no está proporcionando información sobre instalaciones nucleares anteriormente secretas donde se encontraron rastros de material nuclear.