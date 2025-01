La investigación de COVID-19 no dudará en criticar la desinformación en redes sociales, informa Sky News | Noticias del Reino Unido

El presidente de la Investigación del COVID-19 en el Reino Unido no “dudará en hacer recomendaciones sobre el uso de las redes sociales” y su papel en la difusión de “información errónea y desinformación” sobre las vacunas, según ha informado el secretario de la investigación a Sky News.

La investigación pública independiente se reanuda el martes con el Módulo 4 que examina las Vacunas y los Tratamientos.

Ben Connah, secretario de la investigación, dijo: ‘En este módulo, vamos a analizar específicamente la desinformación y la información errónea y si eso llevó a la vacilación en la vacunación.

“Si la presidenta, la Baronesa Hallett, cree que hay recomendaciones que se deben hacer sobre el uso de las redes sociales, entonces no dudará en hacerlo. Tiene un alcance muy amplio y está decidida a utilizarlo”.

La investigación se ha establecido para examinar la respuesta del Reino Unido y el impacto de la pandemia de COVID-19 y para aprender lecciones para el futuro.

Esto incluye la forma en que el gobierno utilizó mensajes de salud pública para involucrar a comunidades a veces difíciles de alcanzar. Las lecciones aprendidas durante la pandemia pueden aplicarse para fomentar la adopción de vacunas en programas de inmunización infantil para enfermedades como la polio y el sarampión.

Una de las razones por las que esta investigación está examinando específicamente las vacunas es para asegurar que el Reino Unido esté en la mejor posición posible en el futuro, no solo en lo que respecta a una vacuna contra el COVID, sino también a otras vacunas.

“Si hay problemas en torno a la vacilación en la vacunación sobre los que la presidenta de la investigación, la Baronesa Hallett, pueda hacer recomendaciones que lleven a beneficios más amplios para la sociedad, estoy seguro de que lo hará”, explicó el Sr. Connah.

Kirit Mistry trabajó como campeón del COVID en Leicester durante la pandemia y ha contribuido a la campaña Every Story Matters de la investigación que permite al público compartir su historia. Su trabajo era intentar involucrar a comunidades locales para contrarrestar la desinformación que se promovía en las redes sociales.

“La gente puede haber perdido a alguien y lo atribuyeron a la vacunación como causa de eso, por lo que se trataba de hacer que la gente entendiera que la vacilación y basarse en información errónea no es la forma correcta, porque necesitamos protegernos”, dijo a Sky News.

La investigación ya ha publicado sus primeros hallazgos. Foto: Investigación COVID-19.

El hermano gemelo de Kirit, Keval, quería vacunarse pero llegó demasiado tarde. Contrajo el virus y estuvo a punto de morir. Pasó dos semanas en un respirador en cuidados intensivos. Keval sobrevivió, pero ahora vive con el impacto de larga duración del COVID. Antes de la infección, caminaba millas todos los días en su trabajo como cartero. Ahora apenas puede dar unos pasos.

“Sigo luchando para caminar largas distancias y me cuesta hacer las tareas domésticas y tengo que recibir ayuda para lavar y limpiar porque no puedo hacerlo, debo llamar a alguien para que me ayude con la limpieza”, dijo.

No solo es una lucha física para Keval. El COVID prolongado le ha dejado con ansiedad que le impide socializar en espacios públicos.

“Soy consciente de ir a entornos sociales donde solo interactuaría con personas que conozco y con las que estoy cerca, como grupos pequeños, ya sabes, un pequeño grupo de personas o familiares que conozco. Ahora soy un poco más cauteloso con los desconocidos. Bueno, debido al COVID tiendo a ser menos sociable”.