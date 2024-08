La inversión de Big Tech en IA se está dirigiendo directamente a Nvidia: Cuadro de la Semana

A lo largo de esta temporada de resultados, los inversores han estado especialmente enfocados en los gastos de capital de las grandes empresas tecnológicas.

Este gasto se ve como un barómetro de cuán optimistas están Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet sobre lo que la inteligencia artificial hará por ellos. Aunque, como escribió Julie Hyman el jueves, es un poco más complicado que eso, ya que tienen que apostar fuerte para siquiera tener un asiento en la mesa.

Pero la naturaleza de la dinámica de la cadena de suministro significa que lo que se acumula y se derrite en las montañas se vierte en los ríos y lagos.

Y como muestra nuestro Gráfico de la Semana, las grandes tecnológicas siguen haciendo llover. Y Nvidia es el lago.

Según estimaciones de Bloomberg, junto con informes trimestrales, más del 40% de los ingresos de Nvidia provienen de algunos nombres familiares entre las acciones del “Magnífico Siete”: Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon.

La mayor transferencia es de Microsoft, con el gasto de la empresa más valiosa del mundo representando el 19% de los ingresos de Nvidia. Esto convierte a la empresa en su mayor cliente, casi duplicando el gasto de Meta y triplicando el de Alphabet y Amazon.

Y en el lado de Microsoft, los datos de Bloomberg muestran que Nvidia representa el 45% de sus gastos de capital, mientras que el fabricante de chips solo recibe el 15% de los desembolsos de Alphabet, por ejemplo.

En la jungla de la inteligencia artificial, estos datos son un recordatorio de que los fabricantes de chips comen primero, mucho antes de que los hiperescaladores puedan ofrecer algo más que indicaciones a los inversores sobre cuándo las inversiones en IA se convertirán en flujos de ingresos por IA.

Aun así, este es uno de los gráficos clave que han impulsado el mercado, especialmente durante la temporada de resultados tecnológicos.

Por ahora, la falta de ingresos no preocupa demasiado a los inversores, ¡aunque las dudas están aumentando! — ya que todavía es difícil imaginar que Microsoft, una empresa de billones de dólares, no sepa algo que ellos no saben sobre la oportunidad.

