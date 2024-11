La invasión de Rusia está demostrando que la guerra no se trata solo de tener las mejores armas, también se trata de tener más.

La invasión de Rusia en Ucrania está enseñando a los militares occidentales una gran lección. Occidente ha centrado su enfoque en equipo de calidad super alta durante décadas en lugar de la cantidad pura. Pero necesita invertir más en cantidad si quiere defenderse contra Rusia, dijeron expertos en guerra. La invasión de Rusia en Ucrania está demostrando al Occidente el valor de la cantidad sobre la calidad. Occidente, durante las últimas décadas, se ha centrado en la calidad del equipo militar sobre los arsenales, priorizando la tecnología avanzada y el equipo especializado sobre la cantidad pura. Pero como dice el refrán, la cantidad tiene su propia calidad. “Simplemente no hemos estado almacenando armas para este tipo de conflictos de larga duración, lo cual, para ser honestos, Rusia y China han estado haciendo”, dijo el ex general del ejército australiano, Mick Ryan. El resultado, dijo, es que Occidente no está preparado para una guerra a gran escala. La aproximación occidental. Estados Unidos reaccionó a la enorme cantidad de armamento de la Unión Soviética en el siglo pasado con la mentalidad de que “no podemos lograr el mismo nivel de masa. Tendremos que tener cosas tecnológicamente más sofisticadas”, dijo un analista ruso en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Esa forma de pensar es la que dio origen al tanque Abrams: una búsqueda de fuego blindado pesado en lugar de los tanques de la serie T de la Unión Soviética producidos en masa. Y después de la Guerra Fría, los arsenales occidentales se redujeron y la industria se contrajo, dejando menos preparados para construir grandes cantidades de municiones y equipos. El gasto en defensa de la OTAN ha disminuido en gran medida mientras que China y Rusia gastan cada vez más. La aproximación de Occidente demostró ser exitosa en conflictos recientes, pero no se trataron de conflictos de gran potencia. “El ejército estadounidense quiere salir y ganar rápido, y nuestra imagen moderna del tipo preferido de guerra es un poco parecida a la Operación Tormenta del Desierto”, dijo un experto. En tales guerras, dijo, “el punto entero es que no estarás luchando por meses o años sin parar.” En su lugar, esperas tener éxito rápido, dijo. “Es más como un equipo de fútbol con planeación para anotar cuatro touchdowns en la primera mitad solo para terminar el juego.” El problema es que ese tipo de pensamiento conduce a la planificación de la guerra alrededor de un marco que ya no prioriza la capacidad de ataque sorpresa y el reabastecimiento. “Nos volvimos perezosos”, dijo un analista. “Seguro, tienes mejor equipo, pero es horrendamente costoso, y por tanto obtienes menos.” Una lección de Ucrania. Rusia ha demostrado en Ucrania que está dispuesta a continuar una lucha implacable, brutal e incluso a un costo significativo, y parece tener la capacidad de seguir adelante. En cualquier tipo de guerra prolongada, como podría ser con Rusia, “tu capacidad para sostener y prolongar la guerra realmente se vuelve clave”, dijo un experto. En esa situación, tener sistemas que podrían no ser tan buenos pero tener muchos, “eso es realmente lo que marcará la diferencia.” Occidente, dijo, no puede depender únicamente de elementos de alto costo “a menos que tengas una guerra muy decisiva inmediatamente al comienzo.” Si una lucha no se gana de inmediato, factores como quién puede mantener un fuego de artillería suficiente entran en juego. “Suponiendo que no derrotes decisivamente a los rusos en la fase inicial de la guerra”, dijo un analista, “agotarás todos tus misiles y municiones de artillería ATACMS y HIMARS”. La OTAN puede combatir de manera diferente a Ucrania, con más capacidad, pero sigue siendo crítico tener masa. Pasos para Occidente. Eso no significa desechar la tecnología sofisticada como los cazas de quinta generación y submarinos sigilosos, pero invertir más en municiones y equipos de menor valor no puede pasarse por alto. “No puedes tener exclusivamente un número relativamente pequeño y limitado de sistemas altamente especializados a expensas de no tener, en cantidad, las cosas de uso regular,” dijo un analista. Para disuadir a Rusia y China, “probablemente tengamos que, como mínimo, regresar a los niveles de gasto en defensa de la Guerra Fría”, dijo. Se dijo que Occidente necesita invertir más en la fabricación de defensa al tiempo que preserva activos de alto valor: “Esas cosas no se han vuelto irrelevantes simplemente porque nos damos cuenta de que otras cosas también son importantes.” La buena noticia es que priorizar esos otros elementos no es costoso. “Es por eso que un país como Rusia, con un PIB bastante mediocre, puede realmente estar desempeñándose mejor que nosotros en algunas de estas áreas solo porque las han priorizado”, se dijo. Progreso lento. La guerra de Rusia en Ucrania y sus tremendas demandas en la industria de defensa han provocado un aumento en la fabricación de armamento en Occidente, aunque expertos en guerra y muchos legisladores describen esta situación como insuficiente. Se describió la producción occidental como “una preocupación crítica que no se ha abordado lo suficiente”, aunque se dijo que los aliados de la OTAN estaban “cambiando” en la dirección correcta. Occidente tiene grandes atrasos y una falta de capacidad de fabricación incluso cuando los países están dispuestos a gastar. Y mientras lucha por reavivar esa capacidad, países como Rusia están aumentando la producción y obteniendo equipos de Corea del Norte e Irán. Rusia ha amenazado repetidamente al Occidente, y algunos miembros europeos de la OTAN han advertido que Rusia podría atacar el continente en los próximos años, especialmente si tiene éxito en Ucrania. Cómo podría ser un ataque ruso es incierto, y muchos analistas de guerra y funcionarios militares especulan que Rusia no querría una guerra total con la OTAN. Pero Estados Unidos y sus aliados están observando de cerca a Ucrania, ansiosos por aprender lecciones para una posible lucha, y una lección clave es la cantidad. Se dijo que Occidente cayó en un “mito a largo plazo” de que “puedes salirte con la tuya con menos piezas de equipo increíblemente caro y avanzado en una guerra contra Rusia o China.” En su lugar, “el número de vehículos que tengas realmente cuenta y la calidad importa mucho menos.” En última instancia, se dijo que “esta idea de tener un número pequeño de tanques súper sofisticados, súper naves o súper aviones está gradualmente desapareciendo. Y la gente está diciendo: ‘Oh, mierda. Realmente se trata de los números.'”