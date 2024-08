La interrupción de CrowdStrike costará a las empresas Fortune 500 $5.4 mil millones en daños.

“

La gran mayoría de los daños del apagón global de IT de CrowdStrike Holdings Inc. del mes pasado no estarán asegurados, según nuevas estimaciones de Guy Carpenter y CyberCube Analytics Inc.

El incidente cibernético que duró varios días, que paralizó aviones, cerró negocios y detuvo mercados, costó a las empresas de la lista Fortune 500 alrededor de $5.4 mil millones en daños, según la compañía de seguros Parametrix. Pero se espera que las pérdidas aseguradas sean mucho menores. La correduría de reaseguros Guy Carpenter estimó esta semana que las pérdidas aseguradas oscilarán entre los $300 millones y $1 mil millones, mientras que la firma de análisis de riesgos CyberCube sitúa esa cifra entre $400 millones y $1.5 mil millones.

Las previsiones señalan una respuesta aseguradora relativamente moderada ante uno de los mayores incidentes cibernéticos. En su último informe de resultados, CrowdStrike informó de un total de casi 24,000 clientes empresariales, incluyendo casi el 60% de la lista Fortune 500. Sin embargo, según las estimaciones de Guy Carpenter publicadas el jueves, menos del 1% de las empresas globales con seguro cibernético vieron un impacto por el apagón.

“Hay algunas empresas no aseguradas o subaseguradas que sufren impactos en una amplia gama de severidades”, dijo Erica Davis, co-jefa global de ciberseguridad en Guy Carpenter, a Bloomberg News, añadiendo que otros factores, incluyendo la relativamente corta duración del apagón, también probablemente ampliarán la brecha entre daño real y daño asegurable.

Dado que el apagón comenzó con una actualización de software fallida en lugar de un ciberataque, la naturaleza no maliciosa del incidente también limitará el alcance de la cobertura, dijo Guy Carpenter. CyberCube agregó que aunque el colapso de IT fue un evento importante para los aseguradores cibernéticos, “no se acerca al potencial destructivo contra el que los principales aseguradores están reservando capital”.

Marsh, la correduría de seguros más grande del mundo, tuvo más de 75 clientes advertir posibles reclamaciones cibernéticas el 19 de julio, el primer día del apagón, informó anteriormente Bloomberg. Esa cifra ha superado los 200 desde entonces, dijo Meredith Schnur, líder de la práctica cibernética de Marsh para EE. UU. y Canadá.

Delta Air Lines Inc., que sufrió un golpe notable, ha contratado al abogado David Boies para buscar una posible compensación de CrowdStrike y Microsoft Corp. por el incidente que le costó a la aerolínea $500 millones, dijo el director ejecutivo Ed Bastian a CNBC esta semana.

Aunque los abogados se están acercando, las estimaciones sugieren "una pérdida asegurada considerable pero manejable", dijo Guy Carpenter en su informe de esta semana.

