La inteligencia de Apple parece un intento de Photoshop de un niño en comparación con el Galaxy S25.

Ahora que los teléfonos Samsung Galaxy S25 están disponibles, los usuarios pueden experimentar de primera mano el marcado contraste entre la Inteligencia de Galaxy y la Inteligencia de Apple. La primera, impulsada por Gemini de Google, realmente se siente como una herramienta futurista al alcance de tus dedos, mientras que la segunda… no tanto. Tanto la Inteligencia de Apple en iOS como la IA Galaxy alimentada por Gemini en los teléfonos de Samsung vienen con una herramienta de borrado de objetos. La idea es permitirte borrar algo de una imagen, algo por lo que antes habrías tenido que contratar a editores profesionales. Ambos modelos de IA producen resultados sorprendentemente diferentes según los usuarios en Reddit y X (anteriormente Twitter).

Las personas que han tenido la oportunidad de probar los teléfonos Galaxy S25 temprano pueden comparar las ofertas de Samsung y Apple. Lo que han aprendido se puede resumir, en mi opinión, de la siguiente manera: la Inteligencia de Apple se siente como un intento infantil de Photoshop. Compara los dos tú mismo. Imagen original seguida de los intentos de borrado de Samsung y Apple respectivamente. El mayor problema que tiene la Inteligencia de Apple es que fue lanzada con prisa para que la empresa tuviera algo que mostrar en respuesta a sus rivales. Mientras que Galaxy AI, Gemini y otros modelos de IA han sido mejorados incansablemente, la Inteligencia de Apple apenas se parece a un prototipo.

La IA de Apple ni siquiera puede resumir las notificaciones adecuadamente. Esto ha llevado a mensajes engañosos con tanta frecuencia que la empresa tuvo que pausar las notificaciones para ciertas aplicaciones, principalmente las relacionadas con las noticias. Las imágenes compartidas anteriormente muestran aún más lo rezagada que está la Inteligencia de Apple y cuánto trabajo necesita todavía. Creo que Apple eventualmente lo resolverá, pero por ahora el iPhone está en una clara desventaja en lo que parece ser la última locura de los smartphones. La empresa es muy consciente de esto y ha estado trasladando personal a la división de IA.

La Inteligencia de Apple puede convertirse en un competidor digno de otros modelos de IA en el futuro. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que los usuarios de iPhone compraron un producto esperando algo que no recibieron. Informes recientes indican que la mayor característica de la Inteligencia de Apple saldrá en 2026, mucho después de que se haya lanzado el iPhone 17. Y eso sencillamente no es aceptable para un actor importante como Apple.