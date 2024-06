La inteligencia de Apple es Sherlock y Watson una vez más.

La Inteligencia de Apple marca un punto de inflexión. No solo para Apple, que finalmente aprendió a decir “IA” y se sumerge de lleno en la creación de grandes funciones generativas de IA como parte central de sus productos. Es un punto de inflexión para toda la industria tecnológica en general.

Este año, la IA comienza su transición de ser un producto novedoso a ser una característica esperada, un movimiento realizado por docenas de tecnologías de software antes que ella. Y la Inteligencia de Apple juega un papel clave.

El ciclo de vida de la tecnología del software

No es cierto para cada software, pero sucede mucho: algo que solías buscar y comprar eventualmente se convierte en una parte integrada de los productos que ya tienes.

El ejemplo más famoso para los usuarios de Apple es Sherlock. Ese era el nombre de la función de búsqueda de Mac en todo el sistema introducida en macOS 8.5. Una empresa de terceros (Karelia Software) vendía una elegante utilidad de $30 llamada Watson que agregaba capacidades de búsqueda en internet y otras a Sherlock. A los usuarios les encantaba.

Hace años, cuando Spotlight era Sherlock, era un gran avance. Ahora es solo otra función.

En un par de años, Apple simplemente agregó esas funciones a Sherlock, haciendo que Watson quedara obsoleto. Nunca licenciaron ni pagaron a Karelia, no compraron la empresa, simplemente tomaron lo que solía ser software de pago y lo convirtieron en una característica.

Ahora llamamos a esto “ser Sherlockeado” y sucede todo el tiempo. Solías tener que comprar software para grabar CDs o ver películas en DVD. El software antivirus no estaba integrado en nada. Empresas como f.lux fueron Sherlockeadas por los ajustes de pantalla en modo nocturno. Todas las grandes empresas tecnológicas lo hacen.

Desde el reconocimiento de voz hasta los rastreadores de salud y mucho más, el software y los servicios que antes tenías que buscar, elegir y pagar eventualmente se incluyen como parte de los sistemas operativos y dispositivos que utilizas. Sucede en iPhone, iPad y Mac, sucede en Windows, sucede en Android.

Este año, se acusa a Apple de “Sherlockear” a 1Password y Dashlane al hacer de Contraseñas su propia aplicación, a Truecaller al agregar grabación y transcripción de llamadas nativas, y a Magnet con la nueva función de colocación de ventanas en mosaico de macOS Sequoia. Y ahora, con la Inteligencia de Apple, está comenzando a hacer lo mismo con aplicaciones y servicios de IA generativa.

La transición llevará años

Apple no está sola en esto. Los nuevos PC Copilot+ de Microsoft requieren potentes NPUs (Unidades de Procesamiento Neuronal) y ofrecen una mezcla de servicios de IA en el dispositivo y en la nube que incluyen generación de imágenes, subtítulos en vivo en cualquier video y una interfaz de chatbot incorporada que trabaja junto con servicios de IA externos como ChatGPT. Google ha estado infundiendo Android con su IA durante los últimos años y el lanzamiento de Android 15 de este año agrega aún más IA generativa con un modelo multimodal “Gemini Nano” mejorado en el dispositivo, conciencia de la pantalla, detección en tiempo real de llamadas de estafa y más.

La Inteligencia Artificial es un campo amplio y sigue experimentando un crecimiento rápido, por lo que su transformación de producto a característica no ocurrirá en solo una versión. Así como las personas seguían comprando software para grabar CD para obtener características más potentes durante años después de que se integrara en los sistemas operativos de computadora, las aplicaciones y servicios de IA independientes no desaparecerán pronto. Las personas querrán más de lo que está integrado.

Pero 2024 es el inicio de la próxima fase; la fase en la que la IA, al igual que tantos productos y servicios antes, llega a la mayoría de las personas como una característica incorporada en sus teléfonos, computadoras portátiles y tabletas. Lo que está integrado será “suficientemente bueno” para la mayoría, y la integración con servicios externos será gratuita y sin problemas.

Toma el acuerdo de Apple con OpenAI para integrar ChatGPT. Ya sea que estés utilizando Siri, herramientas de escritura o arte, podrás recurrir a las capacidades expandidas de ChatGPT-4o directamente desde la interfaz del sistema operativo, sin necesidad de descargar una aplicación, registrarte o iniciar sesión. En los próximos años, esto comenzará a verse similar a las configuraciones de motores de búsqueda por defecto en tu navegador web; la mayoría de las personas no sabrán o no les importará que se puedan cambiar, ni por qué querrían hacerlo. Simplemente abres tu navegador y buscas.

La IA eventualmente se volverá aburrida

Apple realiza mejoras en su función de búsqueda en todo el sistema Spotlight (la característica que surgió de Sherlock) cada año. Sin embargo, a nadie realmente le importa. Apenas se nota y ya no es un punto de venta.

Lo mismo puede decirse de todo el software y los servicios absorbidos por las plataformas a lo largo de los años. Comienzan como características nuevas y atractivas dignas de tiempo en el escenario de una presentación y anuncios. Eventualmente, la gente se aburre de ello. Se convierten en características que hemos tenido y usado durante años, y las mejoras son bienvenidas pero no vale la pena presumir de ellas.

Este es el objetivo final evidente para la IA generativa, aunque el cronograma parece más largo. Escucharemos acerca de las asombrosas nuevas capacidades de IA como parte de nuestros sistemas operativos (de Apple y otros) durante al menos unos años más. Las características pioneras por otras empresas en sus aplicaciones independientes se abrirán paso lentamente en características “gratuitas” integradas en nuestros productos.

Y cuando haya suficientes funciones y funcione lo suficientemente bien para satisfacer las necesidades de casi todos los clientes, será solo otra característica aburrida que se actualiza cada año. Una línea de transición del CEO mientras pasa a hablar sobre la próxima gran cosa.

La IA generativa como característica aún no es algo real. Todavía no puedes entrar en Best Buy y comprar una PC Copilot+, La Inteligencia de Apple no se implementará para millones de usuarios hasta el otoño, y Android 15 se lanzará ampliamente en la segunda mitad de este año. Pero para el 1 de enero de 2025, decenas de millones de personas usarán productos donde la IA generativa es solo una característica integrada.

Este es un gran cambio en la percepción pública. No pasará mucho tiempo antes de que cientos de millones de usuarios simplemente esperen que así funcionen las cosas, relegando la IA seleccionada y pagada como un producto de nicho para usuarios avanzados con necesidades particulares.