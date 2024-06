La inteligencia artificial puede contribuir al bienestar humano, pero hay cosas que no puede reemplazar

“

El ascenso de la inteligencia artificial ha estado rodeado de mucha inquietud y pesimismo. Los debates sobre la inteligencia artificial inevitablemente cambian hacia su riesgo de reemplazar a profesionales e incluso a industrias enteras, desde doctores y radiólogos hasta el “Maverick” de Tom Cruise en Top Gun.

Las ansiedades relacionadas con la inteligencia artificial en Estados Unidos están incluso uniendo a demócratas y republicanos en el Capitolio. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, reveló recientemente un plan bipartidista para abordar la inteligencia artificial y proteger los trabajos tradicionales.

Aunque todavía hay muchas incertidumbres sobre el impacto de la inteligencia artificial, hay espacio para la positividad cuando se trata de la economía en crecimiento. La iteración actual de Grandes Modelos de Lenguaje de la IA puede fortalecer el Sueño Americano al aumentar la movilidad social y disminuir la desigualdad. Este potencial para fomentar el florecimiento debería estar en el centro de las discusiones políticas actuales.

Comenzando con el vaso medio lleno, la inteligencia artificial ya ha mejorado la educación y el aprendizaje, brindando un acceso sin precedentes al conocimiento. Además del acceso a la información, los algoritmos de inteligencia artificial ofrecen experiencias de aprendizaje personalizadas adaptadas a las necesidades individuales, independientemente de la ubicación geográfica o la situación socioeconómica.

La educación conduce al empleo. Aunque persisten preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, todavía hay más ofertas de trabajo que personas buscando trabajo. La participación en la fuerza laboral sigue siendo muy baja, lo que muestra que más personas pueden y deben unirse al mercado laboral.

El peligro de la automatización de nuestros trabajos por parte de la inteligencia artificial está lejos en el futuro. La evidencia histórica sugiere que las nuevas tecnologías a menudo complementan las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas por completo. Los Grandes Modelos de Lenguaje de la IA pueden potenciar la inteligencia humana, mejorando la productividad y eficiencia en diversas industrias. Como resultado, los individuos pueden pasar a roles más complejos y gratificantes que requieren pensamiento de orden superior, creatividad e inteligencia emocional. Por ejemplo, los “empleos de nuevo cuello” están en alza, con la ayuda de la IA y los GML para desarrollar habilidades a través de caminos educativos no tradicionales. Esto a su vez lleva a otros tipos de trabajo e incluso a nuevas categorías de empleo.

La inteligencia artificial también puede reducir las barreras para el emprendimiento e innovación. Las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial permiten a los emprendedores analizar vastas cantidades de datos, identificar tendencias del mercado y tomar decisiones informadas, nivelando el campo de juego para las startups y las empresas más pequeñas. Esto fomenta la innovación y estimula el crecimiento económico, lo que finalmente lleva a la creación de empleos en diversos sectores. La inteligencia artificial puede iniciar una revolución empresarial y crear nuevos empleos, que siguen siendo la fuente de ingresos más importante para las personas en el futuro.

En muchas partes del mundo, el acceso a servicios esenciales como la atención médica, el asesoramiento legal y la planificación financiera es limitado, especialmente para las comunidades marginadas. Afortunadamente, la inteligencia artificial tiene el potencial de cerrar esta brecha ofreciendo asistencia virtual y consejos expertos. De hecho, las herramientas de inteligencia artificial potencialmente contribuirán con miles de millones de dólares a la economía global para 2030.

El florecimiento también depende de una amplia gama de otros factores que la inteligencia artificial no puede reemplazar ni replicar. Algunas de las literaturas más importantes en el campo de la movilidad social han mostrado la importancia de la estructura familiar y la participación de los padres a una edad temprana. El trabajo del premio Nobel James Heckman, junto con varios coautores, sugiere que la participación de los padres y la educación en la primera infancia son cruciales para mejorar la movilidad y reducir la desigualdad. Las disparidades en los resultados socioeconómicos durante la adolescencia y más tarde en la vida se pueden remontar a la infancia.

Los hogares con dos padres llevan a una mayor participación de los padres, como leer a los niños y jugar con ellos. Mellisa Kearney lo llama el “privilegio de los dos padres”. Lenore Skenazy también destaca la importancia del juego libre en el desarrollo de habilidades a una edad temprana. La inteligencia artificial puede ayudar a los padres y a los niños, pero no puede replicar el amor.

Dejando de lado la inteligencia artificial, los responsables políticos también deben identificar otras oportunidades para impulsar la prosperidad económica, especialmente en términos de emprendimiento. Un tema esencial y bipartidista es la regulación ocupacional, que impone barreras en ciertas ocupaciones. Si esas barreras no se eliminan, no importará si las personas diferentes aprenden nuevas habilidades a través de la inteligencia artificial, si no pueden actuar sobre esas nuevas habilidades. Las restrictivas licencias ocupacionales han demostrado ser perjudiciales para la movilidad social ascendente, aumentando la desigualdad de ingresos.

Otro tema crucial para la movilidad social es el capital social, la comunidad y la conexión. La inteligencia artificial puede ayudar a abordar esto al hacer que las personas sean más productivas en el trabajo y ayudarlas a ganar tiempo libre que pueden dedicar para hacer voluntariado en sus comunidades o pasar tiempo con sus familias. Pero, al final del día, construir comunidad es un esfuerzo humano y social por naturaleza.

La psicología humana sigue siendo importante. Si las personas no sienten que tienen la agencia para superar las barreras en su camino, ninguna cantidad de inteligencia artificial las empujará a escalar la escalera de ingresos. Lo mismo ocurre con la importancia del significado y propósito en sus vidas. Si esto falta, ninguna cantidad de herramientas de inteligencia artificial los creará.

La inteligencia artificial será un poderoso catalizador para la movilidad social en el siglo XXI, pero no exageremos su potencial. La inteligencia artificial se llama “artificial” por una razón. Hay muchos otros pilares fundamentales para el florecimiento, y ignorarlos es peligroso.

