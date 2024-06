La inteligencia artificial para reducir el desperdicio de alimentos en todos los hoteles Mandarin Oriental a nivel mundial.

Modo Oscuro/Claro

(06/06/24)

Mandarin Oriental ha revelado planes para instalar

la tecnología de residuos de alimentos de Winnow en todos sus hoteles para fines de

2025.

Cuatro de los hoteles del grupo que han estado probando

la tecnología – Mandarin Oriental, Hong Kong; Mandarin Oriental

Hyde Park, Londres; Mandarin Oriental, Miami; y Mandarin Oriental

Jumeirah, Dubai – han informado una reducción promedio en los residuos de alimentos

del 36% (66 toneladas), ahorros netos anuales de US$ 207,000

y una reducción de 289 toneladas en emisiones de CO2e.

Según un informe publicado en 2021 por Tesco

y el WWF, los residuos de alimentos representan

hasta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, el

equivalente a casi el doble de las emisiones anuales producidas por todos

los autos conducidos en los EE.UU. y Europa.

Con eso en mente, Mandarin Oriental se ha fijado

el objetivo de reducir los residuos de alimentos en sus hoteles en un 50% para

2030, un compromiso que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

SDG 12.3, que tiene como objetivo reducir a la mitad los residuos de alimentos per cápita a nivel global para

2030.

Café Causette en Mandarin Oriental, Hong Kong

“Nuestra

compromiso con la sostenibilidad va de la mano con nuestra promesa de

brindar experiencias excepcionales a los huéspedes”, dijo Torsten van Dullemen,

Director de Sostenibilidad del Grupo de Mandarin Oriental y Vicepresidente de Operaciones de Área. “La integración de la tecnología de Winnow en todo nuestro portafolio global es un paso audaz hacia

la reducción de nuestro impacto ecológico y la consolidación de nuestra posición como líderes en la industria.”

La tecnología de Winnow implementada en las cocinas de Mandarin

Oriental permite al personal hacer un seguimiento exacto de qué

derroche ocurre a lo largo de su cadena de producción.

Diseñado para requerir una mínima interacción, el

sistema de Winnow consta de una cámara, una báscula inteligente y una tableta. La

cámara, con visión de ordenador entrenada para identificar más de 600

productos alimenticios, identifica automáticamente los desperdicios a medida que se tiran.

El peso y el costo de los alimentos desechados se calculan e

instantáneamente se muestran.

Todos los datos capturados se cargan en la nube, donde

los residuos de alimentos de cada día se registran y analizan. Con la

preparación de informes diarios, semanales y mensuales, las cocinas de Mandarin

Oriental reciben la información necesaria para impulsar

eficiencias operativas, cambiar comportamientos e innovar en

técnicas de preparación, cocción y emplatado.

Se espera que los datos de Winnow permitan a las cocinas

ahorrar entre un 2-8% en

costos de alimentos.

“Mandarin Oriental está a la vanguardia de la sostenibilidad en la hospitalidad de lujo”, dijo Marc Zornes, CEO y Co-Fundador de Winnow. “Nuestra colaboración ya está demostrando el

impacto poderoso de la tecnología y los datos en la reducción de los residuos de alimentos.

Es un honor apoyar a Mandarin Oriental en sus ambiciosos

objetivos, y juntos, no solo estamos estableciendo nuevos estándares en la industria

sino también haciendo una diferencia tangible para nuestro planeta.”

Las iniciativas para gestionar los residuos de alimentos también se expandirán

más allá de

las existentes, incluyendo campañas educativas para los colaboradores,

la revisión de las operaciones del buffet, la donación de excesos de alimentos comestibles y

programas innovadores de compostaje para mejorar la condición del suelo y

apoyar la eficiente absorción de agua de lluvia.

