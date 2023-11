La injusticia en todo el mundo es responsabilidad de todos.

He leído la afirmación del senador Tommy Tuberville de que quién gane la guerra en Ucrania no es de interés de los Estados Unidos.

Me recordó la afirmación de Charles Lindbergh en 1940 de que la invasión y conquista de Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia por parte de Hitler no estaba en el interés de los Estados Unidos. Este sentimiento aislacionista solo alienta a los dictadores a atacar, invadir y ocupar tierras más allá de las suyas, como si no fuera de nuestra incumbencia.

Cuando un país ataca, invade y ocupa a otro país, debería ser incumbencia de todas las naciones del mundo, especialmente de los miembros de las Naciones Unidas, creada después de las terribles lecciones de la agresión de la Segunda Guerra Mundial.

Detener conquistas y defender a los atacados siempre está en el interés de los Estados Unidos y otros países que creen en lo correcto sobre lo incorrecto. La injusticia en cualquier lugar debería ser nuestra preocupación.

Daniel Haulman, Montgomery

Este artículo apareció originalmente en Montgomery Advertiser: Carta: La injusticia en el mundo es asunto de todos