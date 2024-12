La información sugiere, en un aparte, que Apple abandonó el trabajo en un chip Quad-Max/Double-Ultra de la serie M.

Apple está desarrollando su primer chip de servidor especialmente diseñado para inteligencia artificial, según tres personas con conocimiento directo del proyecto, ya que el fabricante del iPhone se prepara para hacer frente a las intensas demandas de computación de sus nuevas características de IA. Apple está trabajando con Broadcom en la tecnología de redes del chip, que es crucial para el procesamiento de IA, según una de las personas. Si Apple tiene éxito con el chip de IA, internamente denominado Baltra y se espera que esté listo para la producción en masa para 2026, marcaría un hito significativo para el equipo de silicio de la compañía. […]

Generalmente, Broadcom no licencia su propiedad intelectual, optando en lugar de vender chips directamente a los clientes. En su acuerdo con Google, por ejemplo, Broadcom traduce los planos del chip de IA de Google en diseños que pueden ser fabricados, supervisa su producción con TSMC y vende los chips terminados a Google con un margen de ganancia.

Pero parece que Broadcom está tomando un enfoque diferente con Apple. Broadcom está proporcionando un alcance más limitado de servicios de diseño a Apple mientras aún proporciona al fabricante del iPhone su tecnología de redes, según una de las personas. Apple sigue gestionando la producción del chip, que será manejada por TSMC, dijo otra persona. No se pudieron conocer detalles adicionales del acuerdo comercial.

Me arriesgaré a decir que es Apple la que elige tomar un rumbo diferente con Broadcom que Google lo hizo, en lugar de ser una elección impulsada de alguna manera por Broadcom. El propio enlace de The Information con “acuerdo con Google” arriba apunta a un informe de hace un año que comienza: “Los ejecutivos de Google han discutido ampliamente la posibilidad de dejar a Broadcom como proveedor de chips de inteligencia artificial a partir de 2027, según una persona con conocimiento directo del esfuerzo. En ese escenario, Google diseñaría completamente los chips, conocidos como unidades de procesamiento tensorial, internamente, dijo la persona. El movimiento podría ayudar a Google a ahorrar miles de millones de dólares en costos anuales mientras invierte fuertemente en desarrollo de IA, que es especialmente costoso en comparación con otros tipos de computación”. ¿Por qué Apple acordaría alguna vez un acuerdo como ese?

La insinuación de obsequiosidad hacia Broadcom sugiere para mí, de manera bastante clara, que son fuentes de Broadcom las que proporcionaron las filtraciones para esta historia.

De todos modos, lo que realmente llamó mi atención en este informe no fueron los chips de servidor de IA, sino lo siguiente, incluido aparentemente solo como un dato interesante, aunque pensé que era la pepita más interesante del informe (con sombras vagas del Último Teorema de Fermat):

El equipo de diseño de silicio de Apple en Israel lidera el desarrollo del chip de IA, según dos de las personas. Ese equipo fue fundamental en el diseño de los procesadores que Apple introdujo en 2020 para reemplazar los chips de Intel en Macs.

Este verano pasado, Apple canceló el desarrollo de un chip de alto rendimiento para Macs, compuesto por cuatro chips más pequeños cosidos juntos, para liberar a algunos de sus ingenieros en Israel para trabajar en el chip de IA, dijo una de las personas, resaltando las prioridades cambiantes de la empresa.

Para hacer el chip, Apple planea utilizar uno de los procesos de fabricación más avanzados de TSMC, conocido como N3P, dijeron tres personas con conocimiento directo. Eso sería una mejora sobre el proceso de fabricación utilizado para el último procesador de computadora de Apple, el M4.

Lo que están hablando sobre un chip de Mac de alto nivel cancelado sería un hipotético chip de la serie M con (efectivamente) el doble de especificaciones que un Ultra, que supongo que solo estaría disponible en un futuro Mac Pro, y, solo sacando adjetivos del diccionario de marketing de Apple, apostaría que se llamaría “M# Extreme” (donde “#” es el número de generación de la serie M). Los chips M1 y M2 Ultra son, efectivamente, dos chips M1/M2 Max fusionados con algo llamado interposer de silicio que ofrece una E/S de alta velocidad entre los chips fusionados. El rendimiento no se duplica exactamente, pero se acerca. Un hipotético chip cuádruple “Extreme” de Máximas, efectivamente duplicaría el rendimiento de los chips Ultra de la misma generación. Un chip de este tipo, disponible exclusivamente en el Mac Pro, daría al Mac Pro una razón mucho más evidente para existir junto al Mac Studio (que, hasta la fecha, ha ofrecido configuraciones de chips Max y Ultra).

Pero si el trabajo de Apple en ese chip M de cuádruple interposición fue cancelado solo “este verano pasado”, y era para una generación de chips que utilizan el proceso N3P de próxima generación de TSMC, eso significaría que estaba programado para la generación M5 o M6, no la M4. La generación M4 se fabrica utilizando el proceso N3E de TSMC, y cualquier variante adicional más allá de la Máxima M4, programada para Macs Studios y Mac Pros actualizados el próximo año, fueron diseñadas mucho antes de este verano pasado.

Siento que es seguro que veremos un chip M4 Ultra el próximo año, con el rendimiento de dos chips M4 Max fusionados. O, tal vez, el M4 Ultra será un diseño independiente, no dos chips fusionados. Los chips Ultra de la serie M siempre han sido sus propios diseños, no dos chips Pro fusionados. Lo mismo podría ser cierto para los chips Ultra, comenzando el próximo año o en alguna generación más en el futuro.

Pero he tenido los dedos cruzados para que también veamos un “M4 Extreme”, o como Apple decidiría llamar a un nivel por encima de “Ultra”, más temprano que tarde. Sin embargo, si el informe de The Information es correcto, ya sea veremos un chip M4 cuádruple Max el próximo año, y luego se saltará una generación porque el equipo de ingeniería fue redirigido para trabajar en estos chips de servidor de IA, o, esos ingenieros estaban trabajando en los primeros chips cuádruples Max de la serie M, y ahora los primeros chips de este tipo serie M se pospusieron aún más en el futuro, si es que alguna vez llegan. El informe de hoy me hace pensar, lamentablemente, que podría ser dentro de unos años, como muy pronto.