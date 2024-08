La influencia de las noticias económicas de la semana en la toma de decisiones de la Fed

La avalancha de datos de la semana pasada dejó algunas impresiones distintas: la inflación está en retirada, el mercado laboral parece estar bien si ya no está en su mejor momento, y la economía no se dirige hacia un abismo a pesar del potencial persistente de una desaceleración sustancial. Ese es el telón de fondo para un período crítico que se avecina para los responsables de la Reserva Federal. Comienza la semana que viene con el cónclave anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, continúa en la primera semana de septiembre con un informe de empleo aparentemente determinante, y luego avanza a través de más datos económicos vitales concluyendo con la reunión de política de la Fed del 17 al 18 de septiembre. Primero: el discurso de política del presidente Jerome Powell el próximo viernes para concluir el evento de Jackson Hole, durante el cual se espera que al menos esboce -a lápiz, no a pluma- el curso probable por delante, con mucha flexibilidad para que la Fed no sea engañada de nuevo, como sucedió en los primeros días del repunte de la inflación. “Todavía quiere darse un poco de margen. Tenemos que recordar que la Fed cometió un error, el llamado ‘transitorio’ sobre la inflación, dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial. “Ese error está en los libros de historia. Se retrasaron en lo que se suponía que debían hacer. No quieren cometer un error en este lado de la ecuación”. Específicamente, la Fed se enfrenta a la cuestión de qué tan rápido y agresivamente debería responder ahora que la tasa de inflación está disminuyendo. Esto es lo que aprendimos de la última ronda rápida de datos: los aumentos de precios al consumidor han disminuido a su ritmo más débil en más de tres años, los precios al por mayor apenas aumentaron en julio, el gasto ha demostrado ser mucho más resistente de lo esperado y los despidos, después de un pico breve hace unas semanas, están cerca de su tendencia a largo plazo. Claro, no todas las noticias fueron buenas: la vivienda sigue siendo un punto débil para la economía y parece estar empeorando, a juzgar por la baja en los inicios y permisos de construcción que alcanzaron un mínimo de cuatro años en julio. Los salarios están aumentando, pero solo un 0,7% más rápido que la inflación. Y si estás buscando inflación, apareció en las importaciones, donde el ritmo anual de incremento de precios alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2022, aunque solo fue del 1,6%. Listos para aflojar Sin embargo, en general, los mercados sienten en gran medida que la Fed puede – y debe – comenzar a reducir las tasas de interés el próximo mes. “Esto no es una ciencia exacta. Probablemente es tanto una forma de arte como una ciencia”, dijo Krosby. “Cuanto más esperen, más problemas tendrán. Habrá diferentes problemas, pero tendrán problemas”. El viernes por la tarde, la fijación del mercado apuntaba a probabilidades de alrededor de 3 a 1 de un recorte de un cuarto de punto porcentual, o 25 puntos básicos, en septiembre, según el indicador FedWatch de CME Group de contratos de futuros de fondos federales. A partir de ahí, los operadores ven otro movimiento similar en noviembre y diciembre, con el recorte final este año posiblemente siendo de medio punto. La mayor preocupación ahora es que la Fed baje las tasas porque quiere guiar la economía hacia el ansiado aterrizaje suave, en lugar de tener que moverse drásticamente porque se ve obligada, es decir, si el mercado laboral se desploma o surge alguna otra crisis. “El mercado quiere que sea acorde con la disminución de la inflación, no con un recorte de emergencia de las tasas”, dijo Krosby. “El miedo primordial para el mercado es que tengamos una recesión, y no una recesión superficial, sino una recesión profunda que cambie completamente la ecuación”. El ex vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, un autodeclarado “miembro fundador del equipo transitorio” mientras estuvo en funciones, dijo que cree que el camino más probable ahora es un recorte de un cuarto de punto en septiembre. Sin embargo, también predijo que el informe de nóminas no agrícolas de agosto, que se entregará a principios de septiembre, tendría un impacto desproporcionado, a pesar de que Powell enfatizara que la Fed es “dependiente de los datos” y no “dependiente de los puntos de datos”. “Jay Powell dice que no quieren depender de un punto de datos, y creo que eso tiene sentido. Pero enfatizaría que creo que hay una importancia especial en lo que escuchamos sobre el mercado laboral”, dijo Clarida durante una entrevista con CNBC el viernes. “Si es un informe desastroso, con nóminas negativas y un gran aumento en el empleo, entonces iremos con un recorte del 50 %. Así que sí creo que depende de los datos para ese primer movimiento”. El argumento para no recortar Claro, no todos los participantes del mercado están de acuerdo con una reducción. Incluso con un creciente énfasis en la imagen del empleo, Powell y otros funcionarios de la Fed todavía es probable que declaren una victoria total sobre la inflación, y con buena razón, dijo Komal Sri-Kumar, jefe de Sri-Kumar Global Strategies. Si bien los números de inflación agregados están bajando, los costos relacionados con la vivienda continúan desafiando las expectativas de que disminuirán, y el fuerte aumento del 1% en el gasto minorista en julio sugiere que los consumidores están resistiendo las altas tasas de interés, en sí mismo una tendencia inflacionaria. “Deberías [recortar] porque la inflación está por debajo del objetivo… La segunda razón por la que deberías estar recortando es porque la economía está débil”, dijo Sri-Kumar. “¿Dónde está la debilidad? No veo signos de debilidad en la economía. No hay signos de que la inflación esté controlada, y no tienes ninguna señal para que la Fed cambie su enfoque”. Sin embargo, Sri-Kumar dijo que espera que la Fed realice el recorte de todas formas, y que Powell envíe una señal fuerte en Jackson Hole de que la política más flexible está en camino. “Probablemente esencialmente dará su indicación, no solo de eso, sino también se felicitará por el éxito de la inflación al disminuir significativamente”, dijo. “Así que el gran repunte del mercado no tiene que esperar hasta el 18 de septiembre. Ya ha comenzado, y puede dar una pieza adicional de estímulo cuando hable en Jackson Hole”.