La inflación en el Reino Unido es menos una amenaza a medida que se debilita el poder de fijación de precios de las empresas, según un funcionario del Banco de Inglaterra.

Las empresas lucharán para aumentar los precios este año a medida que los consumidores se vean afectados por la pérdida de empleos y el gasto se suavice, según un miembro del comité de tasas del Banco de Inglaterra que argumenta que el banco central debería haber recortado las tasas de interés de manera más agresiva la semana pasada.

Catherine Mann dijo que votó por un recorte jumbo de medio punto la semana pasada debido a un mercado laboral en debilitamiento y una demanda de consumo que se desacelera, lo que está frenando el poder de fijación de precios de las empresas y, por lo tanto, las presiones inflacionarias.

“Las condiciones de demanda son bastante más débiles de lo que ha sido el caso, y he cambiado de opinión al respecto”, dijo Mann en una entrevista con el Financial Times.

“Puedo ver que los precios se acercarán mucho a los niveles consistentes con el objetivo del 2 por ciento en el próximo año”, agregó, advirtiendo que los datos apuntan a una caída “no lineal” en el empleo.

Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, se distanció del enfoque “gradual” del banco central en cuanto a los recortes de tasas, diciendo que se había necesitado un movimiento de medio punto para “cortar a través del ruido” y dejar claro a los traders la necesidad de condiciones financieras más fáciles.

“En la medida en que podamos comunicar cuáles son las condiciones financieras apropiadas para la economía del Reino Unido, un movimiento mayor es un dispositivo de comunicación superior, en mi opinión”, dijo Mann.

El Banco de Inglaterra anunció el jueves un recorte de un cuarto de punto a 4.5 por ciento, pero Mann y su colega Swati Dhingra pidieron un recorte mayor de medio punto.

Huw Pill, el economista jefe del Banco de Inglaterra, el viernes se distanció de ese enfoque, diciendo que no se “apresuraría” en recortes de tasas de gran tamaño.

Aunque Dhingra ha estado buscando un alivio más rápido que la mayoría del Comité de Política Monetaria, Mann ha estado hasta hace poco en el extremo opuesto. En 2023, pidió que las tasas se elevaran al 5.5 por ciento, un cuarto de punto por encima del punto más alto tras la subida de la inflación.

Se opuso a la decisión mayoritaria del MPC de reducir la tasa clave al 5 por ciento en agosto y fue la única oponente de la decisión de noviembre de reducirla al 4.75 por ciento.

A pesar de su cambio de postura, Mann advirtió que su voto de la semana pasada reflejaba su deseo de un cambio puntual en lugar de una sucesión a largo plazo de reducciones continuas de tasas.

El Banco de Inglaterra espera un repunte de la inflación de precios al consumidor al 3.7 por ciento en la segunda mitad de este año, impulsado por factores como los precios más altos de la energía.

Mann dijo que el banco central necesita asegurarse de que este aumento no resulte en que las empresas acepten demandas salariales más altas, lo que podría alimentar la inflación.

“Tengo que asegurarme de que esos efectos de segundo rango no surjan. Y necesitaré más datos para hacer ese juicio”, dijo Mann.

Sin embargo, Mann dijo que espera que un debilitamiento del consumidor del Reino Unido conduzca a “una falta de poder de fijación de precios”.

Las condiciones de demanda suave están “empezando a morder” y socavar la capacidad de las empresas para hacer pasar los aumentos de costos en áreas como la restauración, la hostelería y las vacaciones, dijo.

Las empresas cuyos costos laborales probablemente se verán afectados por la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo y las contribuciones del seguro nacional de los empleadores, por otro lado, estaban mostrando intenciones de empleo “dramáticamente cambiadas”, dijo.

Esto apuntaba a “ajustes no lineales en la demanda de trabajo”, dijo. “Los trabajadores pueden querer esos aumentos salariales, pero las empresas no podrán pagar, porque no podrán pasarlo a través.”

Mann agregó: “Si hay un ajuste no lineal en el empleo, eso provoca menos demanda porque hay menos personas empleadas. Y luego eso lleva a una moderación del poder de fijación de precios de las empresas.”

La demanda más débil era un reflejo de la cautela continua entre los consumidores a pesar del aumento de los ingresos reales, con salarios ajustados por inflación que aumentaron un 2.5 por ciento en el periodo de septiembre a noviembre del año pasado.

El año pasado, Mann dijo que había estado sugiriendo que los altos ahorros eran “pólvora seca” que podría alimentar un consumo más fuerte, pero esto no se materializó.

Una encuesta mensual de KPMG y la Confederación de Empleo y Contratación el lunes señaló el debilitamiento más generalizado en la demanda de personal desde agosto de 2020, cuando el Reino Unido luchaba contra la pandemia de Covid.