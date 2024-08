La incursión de Ucrania en Rusia tuvo un temprano éxito. ¿Hacia dónde va ahora?

El éxito de la incursión secreta de Ucrania en Rusia es evidente. Las fuerzas ucranianas superaron dos líneas de defensa rusas en la región suroeste de Kursk y avanzaron por autopistas y pueblos rusos con poca resistencia. Desde que comenzó la operación hace 11 días, han avanzado más allá de Kursk a la región vecina de Belgorod, poniendo a otras comunidades en alerta y sacudiendo a Moscú.

La estrategia y objetivos finales de la invasión, sin embargo, siguen siendo confusos. Los aliados occidentales, incluidos Estados Unidos y Alemania, dicen que están observando y monitoreando la situación pero dejando que Ucrania lidere el camino. Incluso el liderazgo ucraniano parece sorprendido por el alcance del éxito inicial de la operación, la primera vez que Rusia, una potencia nuclear, ha sido invadida desde la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, ¿ahora qué?

Ucrania tiene varias opciones.

Las fuerzas ucranianas podrían intentar seguir avanzando más en Rusia. Podrían asentarse en el territorio que ahora controlan e intentar defenderlo. O, golpeadas por pérdidas continuas en el este de Ucrania, especialmente esta semana cerca de la estratégicamente importante ciudad de Pokrovsk, podrían decidir que han dejado claro al Oeste y a Moscú que Rusia no es invencible. En ese caso, podrían retroceder.

“Estamos jugando un poco en el punto psicológico de que las grandes potencias no pierden sus territorios”, dijo Mykola Bielieskov, un analista principal de Come Back Alive, una fundación que brinda apoyo a miembros del ejército de Ucrania. Si Rusia pierde, “significa que no son tan grandes”.

Hay vulnerabilidades para ambos lados.

Los funcionarios ucranianos han dicho a altos funcionarios civiles y militares de Estados Unidos que la operación tiene como objetivo crear un dilema operativo para los rusos, obligando a Moscú a desviar tropas de las líneas del frente en la región ucraniana de Donetsk, donde han estado haciendo progresos lentos pero constantes durante semanas.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., dijo en una entrevista con MSNBC el jueves que Rusia había comenzado a desplegar sus fuerzas en Kursk, aunque no especificó de dónde provenían. Se negó a dar una evaluación de la operación ucraniana en Kursk, pero dijo que Estados Unidos estaba vigilando cómo reaccionaba y redistribuía sus tropas Rusia.

“Mientras tanto, vamos a seguir asegurándonos de que Ucrania tenga las armas y capacidades que necesita para defenderse”, dijo Kirby. “Vamos a seguir hablando con los ucranianos”.

Pero la operación también ha creado una vulnerabilidad para Kyiv. Algunos de sus valientes soldados con experiencia de la línea del frente de 600 millas en el este y sur de Ucrania se han trasladado a Kursk. Y eso ha debilitado sus posiciones en el este de Ucrania.

Para el 9 de agosto, cuatro días después de la incursión rusa, las fuerzas rusas habían avanzado unas 10 millas fuera de la asediada ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas, según el Ministerio de Defensa británico. Las fuerzas rusas los han estado atacando a lo largo de este tramo de la región de Donetsk durante meses.