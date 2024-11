La importancia del hallazgo de la última misión solar de la India para el mundo.

La agencia espacial de EE. UU. Nasa, la Agencia Espacial Europea (ESA), Japón y China han estado observando el Sol a través de sus misiones solares basadas en el espacio durante décadas. Con Aditya-L1, nombrado en honor al dios hindú del Sol, la agencia espacial india Isro se unió a ese selecto grupo a principios de este año. Desde su punto de vista en el espacio, Aditya-L1 puede observar el Sol constantemente, incluso durante los eclipses y las ocultaciones, y realizar estudios científicos. El profesor Ramesh dice que cuando miramos el Sol desde la Tierra, vemos una bola de fuego naranja que es la fotosfera, la superficie del Sol o la parte más brillante de la estrella. Solo durante un eclipse total, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y cubre la fotosfera, podemos ver la corona solar, la capa externa del Sol. El coronógrafo de la India, dice el profesor Ramesh, tiene una ligera ventaja sobre el coronógrafo en la misión conjunta Solar and Heliospheric Observatory de Nasa-ESA. “El nuestro es de un tamaño que puede imitar el papel de la Luna y ocultar artificialmente la fotosfera del Sol, proporcionando a Aditya-L1 una vista ininterrumpida de la corona 24 horas al día, 365 días al año”. El coronógrafo en la misión de Nasa-ESA, dice, es más grande, lo que significa que no solo oculta la fotosfera sino también partes de la corona, por lo que no puede ver el origen de una eyección de masa coronal si se origina en la región oculta. “Pero con Velc, podemos estimar con precisión el momento en que comienza una eyección de masa coronal y en qué dirección se dirige”. La India también tiene tres observatorios terrestres, en Kodaikanal, Gauribidanur en el sur y Udaipur en el noroeste, para observar el Sol. Entonces, si sumamos sus hallazgos con los de Aditya-L1, podemos mejorar en gran medida nuestra comprensión del Sol, agrega. Siga las noticias de la BBC News India en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook.