La importancia de continuar con la ayuda extranjera.

Es repugnante leer la afirmación del hombre más rico del mundo de que “pasamos el fin de semana alimentando a USAID en la astilladora de madera”. Queda claro que esto plantea problemas constitucionales y legales para la república de EE.UU. De hecho, es evidente que los actuales responsables estarían encantados de deshacerse de esas molestas limitaciones por completo. Pero también hay cuestiones morales. ¿Debería haber sido alimentado en absoluto el esfuerzo de EE.UU. por socorrer a los más pobres del mundo en una “astilladora de madera”? La respuesta es “no”.

Como señala Paul Krugman en un excepcional artículo reciente en su Substack, EE.UU. hizo un gran esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial por ser un nuevo y diferente tipo de gran potencia: buscaba crear aliados, no tributarios; desarrollo económico, no predación; instituciones globales, no gobierno imperial; y derecho internacional, no la antigua idea de “el que tiene el poder tiene la razón”. Hubo, inevitablemente, muchos retrocesos. Pero en general, EE.UU. ha sido un hegemón notablemente benigno y exitoso.

El crecimiento explosivo del comercio mundial, el ascenso de China e India, antes empobrecidas, la caída pacífica de la Unión Soviética y, sobre todo, la disminución de la proporción de seres humanos que viven en extrema pobreza, del 59% en 1950 al 8,5% en 2024, a pesar de triplicar la población mundial, son pruebas de su éxito. EE.UU. debería estar muy orgulloso de sus logros como líder mundial, y no intentar imitar la intimidación de Rusia de Vladimir Putin, en su lugar. (Ver gráficos.)

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entonces, es parte de algo mucho más grande. EE.UU. también desempeñó un papel decisivo en la creación del Banco Mundial, el FMI, la ONU, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la Asociación Internacional de Desarrollo y la OTAN, un seguro de alianza defensiva tanto entonces como ahora.

La idea subyacente era que el mundo sería un lugar mejor si reconocíamos nuestro interés compartido en la cooperación pacífica. ¿Por qué alguien querría sacrificar este ideal por un regreso a la competencia del siglo XIX entre las grandes potencias imperialistas que culminó en dos guerras mundiales, el estalinismo y el fascismo? ¿Reconocen los patógenos o el clima las fronteras internacionales? ¿Es concebible una guerra entre potencias nucleares? ¿Puede realmente algún país ser una isla? ¿Puede la humanidad, después de haber arrasado este planeta, encontrar realmente salvación en el planeta estéril de Marte?

El ataque contra USAID es una muestra de la locura que está abrumando a EE.UU. en estos momentos. Pero es revelador. Su presupuesto fue del 0,7% del gasto federal y del 0,15% del PIB en el año fiscal 2023. Su destrucción es sobre todo simbólica. Según Musk, USAID es un “nido de víboras de marxistas radicales de izquierda que odian a América”. USAID gasta en cosas como ayuda contra el SIDA y planificación familiar en los países más pobres del mundo. Entonces, ¿qué marxista radical de izquierda lanzó el Plan de Emergencia del Presidente para Ayuda contra el SIDA? George W Bush, eso es quien. Incluso si este ataque resulta ser solo una interrupción, causará mucho daño.

Desafortunadamente, esto ocurre en un mal momento para el desarrollo económico. Como señala el último informe de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, no solo se está desacelerando el crecimiento económico mundial, sino que el desempeño de los países en desarrollo de bajos ingresos se ha vuelto particularmente preocupante.

“La mejora hacia los niveles de ingresos de las economías avanzadas se ha debilitado constantemente en los [mercados emergentes y las economías en desarrollo] a lo largo del primer trimestre del siglo XXI”, argumenta el informe. Esto se debe a sucesivos shocks, reformas lentas y un entorno externo más adverso, caracterizado en gran parte por “una mayor incertidumbre política y cambios adversos en la política comercial”.

“El crecimiento rápido respaldado por reformas internas y un entorno global benigno permitió a muchos países de bajos ingresos . . . alcanzar el rango de ingresos medios en la primera década de este siglo. Desde entonces, la tasa a la que los países de bajos ingresos están ascendiendo a la categoría de ingresos medios se ha desacelerado notablemente.” El crecimiento en los ingresos reales por persona en estos países se ha vuelto simplemente anémico. Esto se debe en parte a conflictos internos y en parte a desarrollos externos adversos, incluida la crisis financiera mundial, la pandemia, saltos inesperados en los precios de los productos básicos esenciales y tasas de interés más altas.

Como resultado, argumenta el informe, en una amplia gama de métricas de desarrollo, los países de bajos ingresos de hoy están por detrás de donde estaban los que posteriormente se convirtieron en ingresos medios en 2000. Además, ahora son más susceptibles a los shocks relacionados con el cambio climático.

Al considerar la situación de los países más pobres, es necesario comprender las limitaciones que tienen. Les faltan los recursos para proporcionar atención médica o educación necesaria. Así, según el Banco Mundial, el gasto en salud por persona en los países de altos ingresos es más de 50 veces mayor que en los de bajos ingresos, en términos reales, y el gasto en educación es más de 150 veces mayor. Además, el costo de los intereses de la deuda ha subido a más del 10% de los ingresos gubernamentales en los países de bajos ingresos, en parte debido a la necesidad de pedir prestado en crisis y en parte debido a las altas tasas de interés.

Un mundo con países más prósperos, más saludables y más estables es mejor para vivir, no solo moral sino prácticamente. Los principales instrumentos para lograr estos fines siguen siendo las instituciones multilaterales. Si EE.UU. va a apartarse de su sabiduría pasada, depende del resto de nosotros crear un camino multilateral hacia adelante, mientras esperamos que EE.UU. encuentre finalmente un camino de regreso a la luz.

Minouche Shafik ha argumentado de manera persuasiva la necesidad de una seria reconsideración. De hecho, como señala, hay muchos desafíos globales por delante. Pero hay una oportunidad gloriosa. La eliminación del flagelo de la extrema pobreza de nuestro planeta está ahora al alcance de la mano. Pero estamos fracasando. Debemos esforzarnos más. Este objetivo tan anhelado está demasiado cerca para abandonarlo.

