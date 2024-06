La IA Perplexity respaldada por Jeff Bezos quiere revolucionar el negocio de búsqueda.

El startup de inteligencia artificial Perplexity AI ha recaudado decenas de millones de dólares de inversores destacados como Jeff Bezos y otros inversores tecnológicos prominentes para su misión de rivalizar con Google en el negocio de la búsqueda de información.

Perplexity está enfrentando desafíos con su chatbot de búsqueda impulsado por IA, ya que algunas empresas de medios de comunicación se oponen a sus prácticas comerciales y gigantes tecnológicos como Google, y ahora Apple, están integrando cada vez más funciones de IA similares en sus productos principales.

El CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, ha pasado gran parte de la última semana defendiendo a la empresa después de publicar un resumen de una noticia con información y una redacción similar a un artículo investigativo de Forbes pero sin citar al medio de comunicación ni solicitar su permiso. Forbes dijo que luego encontró historias “falsificadas” similares tomadas de otras publicaciones.

La Associated Press encontró otro producto de Perplexity que inventaba citas falsas de personas reales, incluido un exfuncionario electo de una ciudad de Martha’s Vineyard falsamente citado diciendo que no quería que la isla de Massachusetts se convirtiera en un destino para la marihuana.

“Nunca dije eso”, dijo Bill Rossi, un ex miembro de la junta selecta del pueblo de Chilmark en la isla.

Srinivas dijo a la Associated Press que su empresa está tratando de construir relaciones positivas con los editores de noticias que garanticen que sus contenidos de noticias “lleguen a más personas”.

“Pueden definitivamente coexistir y ayudarse mutuamente”, dijo.

Sobre Forbes, dijo que su producto “nunca copió contenido de nadie. Nuestro motor no se está entrenando con el contenido de nadie más”, en parte porque la empresa simplemente está agregando lo que generan los sistemas de IA de otras empresas.

“En realidad, somos más un agregador de información y la proporcionamos a las personas con la atribución correcta”, dijo Srinivas. Pero, agregó, “Forbes señaló acertadamente que preferían un resaltado más prominente de la fuente. Recibimos esa retroalimentación de inmediato y realizamos cambios ese mismo día. Y ahora las fuentes se destacan de manera más prominente”.

Perplexity también reveló esta semana que ha estado buscando asociaciones de participación en los ingresos que pagarían a los editores de noticias una parte de los ingresos por publicidad de Perplexity cada vez que se haga referencia al contenido de noticias de un medio.

Randall Lane, director de contenido de Forbes Media, calificó la disputa como un “punto de inflexión” en la conversación sobre IA.

“Es un caso de estudio de a dónde nos dirigimos”, dijo Lane a la AP. “Si las personas que lideran la carga no tienen un respeto fundamental por el arduo trabajo de realizar reportajes exclusivos y mantener a las personas informadas con contenido de valor agregado, tenemos un gran problema”.

Srinivas, un científico de la computación e investigador de IA anterior en OpenAI y Google, cofundó Perplexity en el verano de 2022, poco antes de que el generador de imágenes de IA Stable Diffusion y el ChatGPT de OpenAI comenzaran a despertar la fascinación pública con las posibilidades de la IA generativa.

Inspirado, en parte, por su amor de la infancia por Wikipedia, describió Perplexity a AP como “como un matrimonio entre Wikipedia y ChatGPT” que puede responder instantáneamente a las preguntas de una persona sin el “enorme desorden” de los resultados de búsqueda convencionales de Google.

“Pides una pregunta, obtienes una respuesta con fuentes claras, y hay como tres o cuatro preguntas sugeridas (de seguimiento) y eso es todo”, dijo de Perplexity. “Así, las mentes de las personas pueden estar libres de distracciones y pueden centrarse simplemente en aprender y profundizar”.

La empresa vende una suscripción para funciones premium y planea lanzar un servicio basado en publicidad a medida que crezca su base de usuarios.

“No somos rentables como empresa hoy, pero también estamos gestionados de forma más sostenible que las empresas de modelos de fundación porque no entrenamos nuestros propios modelos de fundación”, lo cual requiere enormes cantidades de potencia informática, dijo.

Perplexity se basa en modelos de lenguaje de IA existentes como los construidos por OpenAI, Anthropic y Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook; y luego los “post-entrenan”.

“Los moldeamos para que sean resumidores realmente buenos”, dijo.

No siempre está claro de dónde proviene la información resumida. Una característica de Perplexity llamada Escritura, que permite a un usuario “generar texto o chatear sin buscar en la web”, produce comentarios extensos y sin fuente, a menudo en el estilo de un artículo de noticias. Las pruebas de la función realizadas por un reportero de AP que le pidió que escribiera sobre la falta de marihuana en Martha’s Vineyard llevaron a la producción de un documento de 465 palabras que se asemejaba a un artículo de noticias e incluía citas fabricadas del exfuncionario de la ciudad y otra persona real.

AP no está repitiendo las citas falsas para evitar perpetuar la desinformación. Srinivas dijo que la función de Escritura de Perplexity es un “caso de uso menor” que estaba destinado a ayudar a componer ensayos o corregir la gramática cuando no se necesita información de la fuente principal. Dijo que es “más propenso a alucinaciones” – un problema común con los modelos de lenguaje de IA – porque no está anclado a las capacidades de búsqueda web del producto principal de Perplexity.

“No hay duda de que la IA generativa está revolucionando el periodismo, la creación de contenido y la búsqueda”, dijo Sarah Kreps, directora del Tech Policy Institute de la Universidad de Cornell.

Señaló el nuevo enfoque de Google, similar a Perplexity, que resume respuestas basadas en información extraída de rastrear la web, como ejemplo. Eso, también, llevó a información falsa y obligó a Google a hacer ajustes al producto después de su lanzamiento público.

“Pero todo su modelo de publicidad se basa en enviar a las personas a sitios web”, dijo en un correo electrónico. “¿Por qué la gente irá a los sitios web si pueden tener la respuesta en una sola parada en la salida de IA?”

Srinivas afirmó a AP que “muchas personas reciben referencias de Perplexity, y me alegra que estén recibiendo referencias de un nuevo actor en Internet”.

Por ahora, gran parte de ese beneficio puede ser aspiracional. La base de usuarios de Perplexity en todo el mundo ha crecido rápidamente este año a más de 85 millones de visitas web en mayo, pero eso apenas se registra en comparación con los miles de millones de usuarios de ChatGPT y otras plataformas populares de Microsoft y Google, según datos de Similarweb.

El debate demuestra los “tiempos inciertos y desafiantes” para los creadores de contenido en línea en general y para el periodismo en particular porque los agregadores solo funcionan si existen publicaciones como Forbes, dijo Stephen Lind, profesor asociado de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California.

Usar la IA como herramienta de síntesis funciona para la difusión generalizada de información hasta que “se acaban los originales”, dijo.

“Hay empresas enteras o aplicaciones completas que también están haciendo esto, donde están lanzando nuevos servicios sin pensar completamente en las implicaciones o las mejores prácticas o salvaguardias porque están lanzando aplicaciones para industrias en las que tal vez no son nativas”, dijo.

Lind dijo que es bueno que empresas como Perplexity estén “tomando al menos algunos pasos para corregir el rumbo cuando una industria o un usuario se opone”. Pero algunos de los cambios deberían haberse implementado desde el principio, agregó.