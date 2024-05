La huida de una familia de Rafah, días antes del ataque israelí.

nuevo video cargado: El escape de una familia de Rafah, Días antes de la ofensiva israelí

El escape de una familia de Rafah, Días antes de la ofensiva israelí

Anwar Ghilan, un maestro de inglés de Gaza, tomó la difícil decisión de cruzar a Egipto, dejando algunos miembros de la familia atrás. El New York Times habló primero con el Sr. Ghilan en marzo, cuando él y su familia vivían en una tienda de campaña en Rafah después de ser desplazados debido a la guerra.

Nos dirigimos al cruce de Rafah. Es como sentimientos mezclados de miedo y ansiedad — felicidad al mismo tiempo. Se requiere altos honorarios de inscripción para poder salir de Rafah a Egipto. Y no teníamos esa suma de dinero para sacar al resto de la familia. Tuve esta lucha mental entre, quedarme aquí con mi familia o asegurar a mi esposa e hijo. Fue una decisión muy difícil. Cuando dejé Rafah, la situación en el suelo era muy mala. Aguas residuales en las calles. La gente vivía en tiendas de campaña. La gente estaba dispersa por todo Rafah buscando comida. Actualmente estoy hospedado en un lugar en el Cairo Nuevo. Siento una especie de culpa porque estoy viviendo ahora, en un buen apartamento y comiendo buena comida, y los otros miembros de la familia están soportando este sufrimiento. No tienen comida. No tienen condiciones de vida que se ajusten a seres humanos normales. Y cuando vi los videos de mi hermano, mientras él estaba sacando agua de una mezquita y tratando de llevarla y volver a ponerla en casa, en realidad fue desgarrador ver esa grabación. Lo que lo hace peor, en realidad, es que no puedes hacer nada ya que el cruce de Rafah está ahora bloqueado. Sigo esperando que el cruce de Rafah se abra una vez más, que nuestras familias puedan salir de Gaza y estar a salvo fuera de ella, para verlos una vez más.

