La historia nunca perdonará a quienes no permitan un campo de juego nivelado: Sibal después de la moción de desconfianza de la oposición contra el VP Dhankhar | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El MP del Rajya Sabha Kapil Sibal llamó el aviso que busca la eliminación del vicepresidente Jagdeep Dhankhar como presidente del Rajya Sabha una “medida sin precedentes” y un “día triste para la madre de la democracia”. Continuando su ataque, Sibal dijo que la historia nunca olvidaría a aquellos que “no permiten un campo de juego nivelado en el funcionamiento de la Cámara”.

Anteriormente, Sibal había criticado al Partido Bharatiya Janata por politizar los procedimientos actuales de la Cámara. “El punto es que lo que estamos viendo en la Cámara es política. Realmente no tenemos que ver qué dijo un partido sobre el otro. Solo tenemos que ver los procedimientos de la Cámara. Lo que está sucediendo en la Cámara es solo política. La gente de India debería saber dónde se encuentra el presidente del Rajya Sabha. Para ello, solo necesita ver los procedimientos del Parlamento. No lo permitirán (la moción de censura de la oposición contra el presidente del Rajya Sabha) se mueva. Lo rechazarán. Y eso es política”, dijo a la agencia de noticias ANI. Los comentarios de Sibal llegaron justo un día después de que el bloque INDIA intensificara su ataque contra Dhankhar con el jefe del Congreso, Malikarjun Kharge, llamando al presidente del Vicepresidente el “mayor disruptor” de la Cámara. Durante una conferencia de prensa, Kharge había alegado que la lealtad del Vicepresidente es hacia el “partido gobernante” y que “actúa como portavoz del gobierno por el bien de su próxima promoción”. “No tenemos ninguna duda en decir que el mayor disruptor en el Rajya Sabha es el propio presidente”, dijo Kharge. “Su lealtad es hacia el partido gobernante, en lugar de la Constitución y las tradiciones constitucionales. Podemos ver que actúa como portavoz del gobierno por el bien de su próxima promoción”, añadió. Los comentarios de Kharge fueron respaldados por el aliado del Sena Shiv (UBT) MP Sanjay Raut, quien dijo que Dhankhar no estaba dirigiendo el Rajya Sabha sino “dirigiendo un circo”. “Nunca antes había visto una situación tan terrible, y nuestro presidente Sahib disfruta, disfruta. No está dirigiendo el Parlamento, está dirigiendo un circo”, dijo el MP del Sena Shiv (UBT). Mientras tanto, el Vicepresidente, al hablar en un evento en Jaipur, dijo que hay un “esfuerzo bien planeado para desintegrar el país, dividir el país”. “Hay algunas fuerzas en el país y fuera de él que no pueden digerir el progreso de India. Hay un esfuerzo bien planeado para desintegrar el país, dividir el país e insultar sus instituciones. Debemos neutralizar juntos cada narrativa antinacional”, dijo Dhankhar. Los líderes del Congreso Jairam Ramesh y Naseer Hussain, representantes de la oposición, presentaron un aviso el martes al Secretario General del Rajya Sabha, P C Mody. El aviso llevaba las firmas de 60 diputados de la oposición, que incluyen miembros de varios partidos como el Congreso, RJD, TMC, CPI, CPI-M, JMM, AAP, DMK y el Partido Samajwadi. El cargo de presidente del Rajya Sabha es automáticamente ocupado por el vicepresidente como un rol ex officio.

