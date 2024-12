La Historia Dice que el S&P 500 se Disparará en 2025. 2 Acciones Principales para Comprar Antes de que Suceda.

El mercado de valores de EE. UU. tuvo un rendimiento estelar en 2024, con el índice de referencia S&P 500 alcanzando un valor de cierre histórico de 6,090.27 el 6 de diciembre.

Pero las cosas podrían ser aún mejores en 2025. Según Charles Schwab, basado en 14 ciclos de tasas de interés desde 1929, el índice S&P 500 ha registrado rendimientos positivos 12 meses después del primer recorte de tasas en el ciclo el 86% del tiempo. El índice de referencia registró rendimientos negativos después de recortes de tasas en 2001 y 2007, atribuidos principalmente al entorno recesivo.

En septiembre de 2024, la Reserva Federal inició el ciclo de recorte de tasas actual al reducir las tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos. Posteriormente, dado que el entorno económico actual no parece recesivo, puede ser prudente esperar que el índice continúe creciendo hasta septiembre de 2025. Muchos analistas parecen estar de acuerdo con esta proyección. UBS espera que el S&P 500 alcance los 6,400, mientras que John Stoltzfus, estratega principal de inversiones de Oppenheimer Asset Management, espera que el índice alcance los 7,100 en 2025.

En este contexto, tiene sentido que los inversores minoristas tomen posiciones pequeñas en acciones de alta calidad que aprovechen las tendencias seculares. Aquí te explicamos por qué estas dos compañías son buenas opciones.

Cuando se invierte en acciones de software de base de datos y servicios en la nube, Oracle (NYSE: ORCL) es una elección obvia. El rendimiento de ventas y ganancias del segundo trimestre fiscal 2025 de la empresa no cumplió con las estimaciones de consenso por poco margen (para el período finalizado el 30 de noviembre). A pesar de esto, el papel destacado de la compañía en la revolución de la IA en curso y su fortaleza en las bases de datos tradicionales la hacen una elección valiosa en diciembre de 2024.

Los ingresos por servicios en la nube y licencias de soporte de Oracle representan casi el 77% de los ingresos totales de la empresa. Se espera que el negocio en la nube genere $25 mil millones en ingresos en el año fiscal 2025. La prominencia de Oracle en la provisión de infraestructura de centros de datos optimizada para la inteligencia artificial (IA) es el factor principal que impulsa el crecimiento de su negocio en la nube. La infraestructura en la nube de Oracle es utilizada por importantes empresas de IA como Nvidia, Meta Platforms, xAI, OpenAI y Cohere para entrenar sus modelos más importantes de IA generativa.

Oracle también se centra en mejorar aún más el rendimiento de su infraestructura en la nube y recientemente lanzó la supercomputadora más grande y rápida del mundo, que utiliza hasta 65,000 GPU Nvidia H200. Esta ventaja de rendimiento ha hecho que la infraestructura en la nube de Oracle sea más rápida y más barata que muchas infraestructuras en la nube competidoras, lo que le ayuda a ganar grandes cargas de trabajo de entrenamiento de IA. El uso de GPU de la empresa también aumentó en un impresionante 336% año tras año en el segundo trimestre.

Oracle se diferencia de muchos otros actores de infraestructura en la nube con su arquitectura en la nube única. La empresa ha optado por un enfoque de diseño modular en el que solo se necesitan seis racks de datos estandarizados para construir una región en la nube que ofrece todos los servicios a los clientes. La empresa puede escalar fácilmente la infraestructura del centro de datos de 50 kilovatios a 1.6 gigavatios según la demanda de forma barata y eficiente. La estandarización en los racks y servicios también ha ayudado a Oracle a desplegar eficazmente herramientas de automatización en su infraestructura en la nube.

Oracle también ha establecido una amplia presencia geográfica con 98 regiones en la nube. La empresa ha firmado acuerdos de multi-nube con Azure de Microsoft, Google Cloud de Alphabet y AWS de Amazon, lo que permite a los clientes una alta flexibilidad para implementar sus sistemas en la nube.

Es cierto que Oracle no parece ser la acción más popular en Wall Street. Sin embargo, la empresa recientemente estaba cotizando a solo 8.43 veces las ventas de los últimos 12 meses, mejor que la mediana de la industria del software de 10.4 veces. A medida que los múltiplos se expandan en línea con un crecimiento sólido, Oracle puede experimentar importantes ganancias en el precio de sus acciones en los próximos meses.

El segundo especialista en bases de datos que vale la pena invertir es MongoDB (NASDAQ: MDB). Aunque la empresa logró superar las estimaciones de ingresos y ganancias de consenso en el tercer trimestre del año fiscal 2025, las acciones cayeron debido a la inesperada noticia de la salida del CFO y Director de Operaciones de larga data, Michael Gordon, a finales de enero de 2025. La corrección de precios posterior ha presentado una excelente oportunidad de entrada para los inversores minoristas.

MongoDB sumó casi 1,900 nuevos clientes de forma secuencial y terminó el tercer trimestre (finalizado el 31 de octubre) con un total de más de 52,600 clientes. Además, la empresa atendió a 2,314 clientes de alto valor (aquellos que generan al menos $100,000 en ingresos recurrentes anuales) en el tercer trimestre, en comparación con los 1,972 clientes en el mismo trimestre del año anterior.

Atlas, una suite nativa de la nube e integrada de herramientas y servicios de base de datos, representa casi el 68% de los ingresos totales de MongoDB. Los ingresos de la plataforma en la nube crecieron un 26% interanual en el tercer trimestre, impulsado por una sólida adopción por parte de empresas para ejecutar proyectos críticos. Atlas atendió a más de 51,100 clientes al final del tercer trimestre, frente a los más de 44,900 en el mismo trimestre del año anterior.

MongoDB se centra en reasignar algunos de sus recursos de go-to-market del segmento de medianas empresas a los canales de grandes empresas. Si bien se espera que la reasignación de fondos del segmento de medianas empresas al canal de empresas reduzca el ritmo de crecimiento directo de clientes en ventas a corto plazo, debería impulsar un mayor crecimiento de los ingresos a largo plazo.

MongoDB utiliza herramientas de IA y servicios profesionales para modernizar las aplicaciones heredadas de los clientes. Dado que muchas de estas aplicaciones se basan en bases de datos relacionales, la empresa también implementa un migrador relacional para migrarlas a la plataforma de MongoDB (adecuada para documentos y otras estructuras de datos complejas). Esta modernización reduce costos, tiempo y riesgos de pérdida o corrupción de datos. Por lo tanto, MongoDB ve una sólida oportunidad de crecimiento a largo plazo en el mercado de modernización de aplicaciones heredadas.

Finalmente, MongoDB también se beneficiará de que las empresas se centren cada vez más en aplicaciones alimentadas por IA, que en su mayoría requieren consultas a conjuntos de datos complejos y ricos. La empresa afirma que su enfoque de plataforma unificada (que combina datos fuente, metadatos, datos operativos y datos vectoriales) es superior al uso de múltiples bases de datos complejas.

Dada sus múltiples vientos de cola de crecimiento y su sólida situación financiera, MongoDB parece una compra muy interesante en este momento.

