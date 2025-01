La historia dice que el Nasdaq se disparará en 2025. Mis 3 principales acciones de IA para comprar antes de que suceda.

El año pasado fue fantástico para los mercados en general, pero el índice que realmente se destacó fue el Nasdaq. Subió un 28%, mientras que el S&P 500 aumentó un 23% y el Dow Jones Industrial Average aumentó un 12%. El Nasdaq, con una fuerte ponderación en empresas tecnológicas, se disparó mientras los inversores se volcaban en la nueva área más caliente de la industria: las acciones de inteligencia artificial (IA).

El mercado de la IA, que hoy en día tiene un valor de $200 mil millones, se prevé que supere el $1 billón para finales de la década, y los inversores han buscado entrar temprano en esta historia de alto crecimiento. La tecnología tiene el potencial de transformar muchas industrias, ahorrando tiempo y dinero a las empresas, a la vez que aumenta las ganancias como resultado. Y el crecimiento de las ganancias a menudo conduce a un rendimiento positivo de las acciones.

A medida que comienza el 2025, es lógico hacer esta pregunta: Después de dos años de ganancias, ¿mantendrá el Nasdaq el impulso este año? La historia dice que sí. Si miramos los periodos pasados de ganancias desde 1990, en cinco de seis casos, el Nasdaq ha subido durante tres años consecutivos o más.

Por supuesto, el mercado puede sorprendernos y desviarse de una tendencia, pero en general, la historia se ha mostrado como una guía sólida. Ahora, veamos mis principales acciones de IA para comprar antes de que despegue el Nasdaq.

Es posible que asocies a Meta Platforms (NASDAQ: META) principalmente con las redes sociales. La empresa es propietaria de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, que juntos cuentan con más de 3.2 mil millones de usuarios cada día.

Pero Meta también se está convirtiendo en un gigante en IA, desarrollando su propio modelo de lenguaje grande (LLM) para respaldar herramientas que todos podemos usar, como el asistente de IA de Meta. La empresa hizo de la IA su mayor área de inversión el año pasado y recientemente habló de planes para seguir aumentando el gasto en esta área. Su objetivo es crear IA que pueda ayudar a todos sus usuarios con sus tareas diarias, proyectos relacionados con el trabajo y más.

Este enfoque y la inversión relacionada podrían convertir eventualmente a Meta en un líder en esta área de alto crecimiento y también aumentar sus ingresos. Por ejemplo, la empresa genera la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad, y los asistentes de IA pueden llevarnos a pasar más tiempo en las aplicaciones de Meta, lo que anima a los anunciantes a gastar más para llegar a nosotros allí.

Teniendo en cuenta todo esto, las acciones de Meta, que se negocian a solo 24 veces las estimaciones de ganancias futuras incluso después de la subida del 65% del año pasado, parecen ser una compra de IA a buen precio para adquirir antes de que el Nasdaq se dispare.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), al igual que Meta, puede que no sea una empresa que automáticamente asocies con la IA. Probablemente la conoces mejor por Google Search, una herramienta que muchos de nosotros usamos a diario.

Pero está triunfando en la IA de dos maneras. En primer lugar, su LLM Gemini le está ayudando a mejorar la búsqueda y a hacer la experiencia mejor para quienes publicitan en Google. Y en segundo lugar, Alphabet ofrece herramientas y servicios de IA, incluyendo Gemini, a través de Google Cloud, su negocio de computación en la nube.

El enfoque en la IA ha ayudado a Google Cloud a alcanzar hitos en los últimos trimestres, superando los $10 mil millones en ingresos y $1 mil millones en ingresos operativos.

La empresa enfrenta un riesgo: un caso de antimonopolio presentado por el Departamento de Justicia. Un juez de distrito de EE. UU. dictaminó el año pasado que Google perjudicó la competencia en la búsqueda. Pero la empresa dice que apelará, y puede resultar difícil para el gobierno aplicar las sanciones más estrictas.

Al igual que Meta, las acciones de Alphabet representan una ganga hoy en día, se negocian a 21 veces las estimaciones de ganancias futuras, especialmente considerando su sólido historial de crecimiento, su liderazgo en el mercado y su enfoque en la IA.

Esta lista no estaría completa sin Nvidia (NASDAQ: NVDA). Sí, ya se disparó un 171% el año pasado y no es la acción más barata del bloque con 45 veces las estimaciones de ganancias futuras. Pero creo que vale la pena el precio y tiene espacio para crecer, dada su posición en el panorama de la IA.

Nvidia no solo es la principal empresa de chips de IA, sino que también ha construido un imperio de IA que abarca diversos productos y servicios. Incluso ha creado plataformas para industrias particulares como la atención médica y la fabricación de automóviles.

La dominación de chips de la empresa le ha ayudado a generar crecimiento de dos y tres dígitos trimestre tras trimestre en los últimos años, llevando los ingresos a niveles récord. Las ventas superaron los $35 mil millones en el último trimestre.

Pero el impulso está lejos de acabarse. La empresa también está lista para triunfar en la próxima ola de crecimiento de la IA: el área de software. Su software empresarial y herramientas que ayudan a los clientes a construir sus propios agentes de IA, IA que resuelve problemas complejos, podrían impulsar los ingresos mucho más alto en los próximos años.

Por lo tanto, Nvidia, la estrella de la fase inicial de la IA, tiene lo necesario para seguir brillando, y es por eso que es una compra principal antes de que el Nasdaq se dispare en 2025.

Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La historia dice que el Nasdaq se disparará en 2025. Mis 3 principales acciones de IA para comprar antes de que lo haga. fue publicado originalmente por The Motley Fool