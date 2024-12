La historia dice que el Nasdaq se disparará en 2025. 1 acción dividida para comprar antes de que lo haga.

El Nasdaq Composite ha alcanzado repetidamente nuevos máximos en 2024, anotando más de 110 nuevos máximos históricos. Su racha récord ha sido impulsada por una serie de desarrollos alentadores. La acelerada adopción de inteligencia artificial (IA) fue el catalizador inicial para la recuperación, pero el sentimiento de los inversores ha sido impulsado por la disminución de la inflación, recortes recientes de las tasas de interés y los resultados de las elecciones en EE. UU. El índice centrado en tecnología aumentó un 43% el año pasado y ha subido aproximadamente un 30% hasta el momento en 2024 (hasta la fecha de esta publicación). Los estudiosos de la historia notarán que es probable que el rally continúe hasta bien entrado 2025.

Los gráficos de acciones revelan que el actual mercado alcista comenzó en octubre de 2022. Si bien cada alza es diferente, la historia puede proporcionar contexto. Los mercados alcistas históricamente han durado más de cinco años en promedio. Estamos un poco más de dos años en la corrida actual, lo que sugiere que probablemente continuará el próximo año. Además, en los años siguientes a ganancias de 30% o más, el Nasdaq ha aumentado un 19% adicional, en promedio, lo que sugiere que el próximo año podría ser bueno para el mercado.

Los inversores también han abrazado el renacimiento de divisiones de acciones. Esto los lleva a examinar empresas que han dividido sus acciones, ya que generalmente esto es el resultado de una empresa bien administrada con un fuerte crecimiento de ventas y ganancias. Este es el caso de Broadcom (NASDAQ: AVGO). Las acciones han subido un 98% hasta ahora este año y un 2,100% en la última década (hasta la fecha de esta publicación). Esto llevó a una división de acciones de 10 a 1, que se completó a mediados de julio.

Sin embargo, a pesar de su reciente rally, hay razones para creer que la impresionante racha de Broadcom continuará en 2025 y más allá. Sigue leyendo para descubrir por qué.

Broadcom ofrece una amplia gama de productos de semiconductores, software y seguridad que abastecen a las industrias móviles, de banda ancha, de cable y de centros de datos, aunque muchos inversionistas siguen subestimando su alcance. La gerencia estima que “el 99% de todo el tráfico de internet pasa por algún tipo de tecnología de Broadcom”.

Eso es solo el principio. Broadcom está compuesta por “26 divisiones líderes en categorías de semiconductores y software de infraestructura”, según la empresa. Sus soluciones de semiconductores son componentes cruciales en las áreas de networking, almacenamiento de servidores, banda ancha, inalámbricos e industriales. Al mismo tiempo, el software de infraestructura sirve a los espacios de mainframe, distribuidos, ciberseguridad, redes de almacenamiento y de infraestructura en la nube.

El alcance masivo de Broadcom le dio a la empresa una ventaja estratégica cuando la inteligencia artificial generativa se popularizó a principios del año pasado. Muchos de sus productos son componentes esenciales en centros de datos, donde se lleva a cabo la mayoría del procesamiento de IA.

Una de las consecuencias de la rápida adopción de la IA ha sido la carrera por actualizar los centros de datos para manejar las exigencias de la IA. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, sugiere que habrá más de $1 billón en actualizaciones de centros de datos en los próximos cinco años, con otros $1 billón gastados para poner en línea nuevos centros de datos. Eso representa una oportunidad significativa para Broadcom.

A principios de este año, la reciente adquisición de Broadcom, VMWare, fue reconocida por el Cuadrante Mágico de Gartner como líder en redes de área amplia definidas por software (SD-WAN) por séptimo año consecutivo, lo que atestigua su lugar crítico dentro de la industria.

Los resultados son convincentes. Para su cuarto trimestre fiscal (finalizado el 3 de noviembre), Broadcom generó ingresos de $14 mil millones, que aumentaron un 51% interanual. Su ganancia ajustada por acción de $1.42 subió un 31%. La gerencia fue clara en que la creciente demanda de IA estaba impulsando los resultados. Los ingresos de networking de IA aumentaron un 158% interanual, mientras que las ventas de aceleradores personalizados (XPUs) se duplicaron y los ingresos de productos de conectividad se cuadruplicaron.

Para el próximo primer trimestre, Broadcom está guiando un ingreso de $14.6 mil millones, por delante de las expectativas de Wall Street de $14.47 mil millones. La gerencia también está guiando hacia una expansión continua de los márgenes, lo que elevaría el EBITDA ajustado a 66% de los ingresos, desde el 65% en el cuarto trimestre.

Mirando más hacia el futuro muestra que su crecimiento está listo para acelerarse. La gerencia está pronosticando ingresos de IA entre $60 mil millones y $90 mil millones para el año fiscal 2027. En comparación con los $12.2 mil millones en ingresos de IA que generó en el año fiscal 2024, eso sugiere un crecimiento de entre 391% y 638% en los próximos tres años. La empresa también anunció que ha agregado dos nuevos clientes hyperscale, no incluidos en sus proyecciones, lo que sugiere que su crecimiento podría ser aún más robusto.

Wall Street también es optimista. El precio objetivo promedio de los analistas es de aproximadamente $234 (hasta la fecha de esta publicación), lo que representa un potencial al alza del 6%. Además, de los 43 analistas que dieron una opinión en diciembre, el 88% calificaron la acción como compra o compra fuerte, y ninguno recomienda vender.

Sin embargo, el analista de Jefferies, Blayne Curtis, es mucho más optimista que sus colegas de Wall Street. Justo esta semana, aumentó su precio objetivo a $300, lo que representa un potencial al alza para los inversores del 36%. Está particularmente entusiasmado con la oportunidad que involucra circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC), los cuales cree jugarán un papel cada vez más importante en la IA. Continúa señalando que Broadcom está “posicionada de manera única con los ASIC de IA que crecen rápidamente en complejidad y volúmenes”.

Una consecuencia del reciente aumento de precios es la valoración de Broadcom. Las acciones actualmente se negocian a unas 35 veces las ganancias futuras, en comparación con un múltiplo de 30 para el S&P 500. Si bien es ciertamente una valoración premium, no se debe ver en un vacío. Broadcom ha superado ampliamente al mercado más amplio en los últimos cinco años, generando ganancias del 592%, aproximadamente siete veces el rendimiento del índice más amplio.

Visto a través de esa lente, argumentaría que Broadcom es una compra.

Antes de comprar acciones de Broadcom, considera esto:

Danny Vena tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y Gartner. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

The Motley Fool tiene una política de divulgación.