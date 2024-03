La historia detrás del video viral que muestra lo que parece ser 2 cadáveres haitianos asados sobre fuego abierto.

Reclamo:

En marzo de 2024, videos virales auténticamente mostraron los cadáveres de hombres haitianos siendo asados sobre fuegos abiertos.

Rating:

Rating: Mal titulado

En marzo de 2024, se difundió un video viral en X, anteriormente Twitter, que afirmaba mostrar imágenes espeluznantes de dos cadáveres de haitianos siendo asados sobre una llama abierta, similar a cerdos en un asador.

“En Haití, está ocurriendo una guerra civil, y el canibalismo ha regresado”, dijo una publicación en X, traducida del portugués al inglés usando Google Translate. “Básicamente, estas son sus costumbres, ¿tenemos que respetarlas, verdad?”

Debajo del texto, había un video que supuestamente mostraba un escenario al aire libre con dos cuerpos atados con cuerdas y sujetados por sus torsos y piernas a dos estructuras de madera. Los cuerpos estaban siendo girados sobre lo que parecían ser llamas abiertas por una persona que no estaba en la vista.

En el momento de escribir este artículo, ese video había sido visto más de 490,000 veces, y numerosas cuentas compartieron la grabación también, con una que incluía un mensaje racista que obtuvo más de 10 millones de vistas antes de ser eliminado por violar las reglas de X.

Pero el video, compartido en las redes sociales en marzo de 2024, estaba mal titulado.

Una Nota de la Comunidad adjunta a una instancia del video explicaba que las imágenes eran de una fiesta de Halloween en un parque temático chino en 2018. La nota estaba vinculada a un artículo del periódico en chino Sin Chew Daily, que opera en Malasia y se distribuye por todo el sudeste asiático.

El artículo de Sin Chew —del 14 de enero de 2020— incluía una imagen fija del video viral y su titular, traducido al inglés, decía: “¿Se prohíbe un restaurante africano por asar carne humana? Resultó ser una decoración de fiesta de Halloween.”

En ese momento, según el artículo de Sin Chew, el video no se atribuyó a los supuestos caníbales de Haití, sino a un restaurante en Nigeria que “asaba carne humana abiertamente en el restaurante.” Según el artículo:

El video en cuestión fue filmado en una fiesta de Halloween en el Parque Temático Chimelong Ocean Kingdom en Zhuhai, China, en octubre de 2018. La información publicada en línea es puramente falsa.

Además, el medio Snopes encontró otro artículo, publicado por el periódico indonesio Jawa Pos, el 30 de diciembre de 2019, que declaraba que la historia de servir carne humana en un restaurante de un hotel nigeriano surgió por primera vez en 2014 pero luego “fue acompañada por un video sobre el proceso de elaboración del menú.”

Jawa Pos desacreditó esa afirmación, explicando sobre el video:

Si observamos detenidamente, las dos figuras asadas parecen réplicas de humanos. Otra curiosidad es que la ubicación de la asación es al aire libre. Esto difiere de la narrativa del video que afirma que la ubicación es una cocina de hotel. También hay un foco apuntando a la persona asada.

Jawa Pos encontró un video similar en la cuenta de Instagram del parque temático Chimelong Ocean Kingdom, que se subió a la plataforma el 31 de octubre de 2018. La leyenda que acompañaba ese video se traducía diciendo: “Hombre pequeño ahumado”:

En ese video, no solo se ve a un hombre con maquillaje facial rojo espeluznante girando la parrilla, sino que las llamas aparentes tienen cables sobresalientes, probablemente conectados a una fuente de energía.

Además, el 27 de octubre de 2018, el canal de YouTube SviatMe subió un video titulado “Fiesta de Halloween en el Parque Ocean Chimelong | Zhuhai, China”, junto con la leyenda “¿Qué divertido es unirse a una fiesta de Halloween en el Parque Ocean? ¡Veámoslo juntos! Leones marinos, ballenas, medusas, fiesta de Halloween del antiguo Egipto y ¡mucho más!”

Las imágenes de las celebraciones de Halloween en Chimelong mostraban la vida acuática del parque, espectáculos de luces e instalaciones aterradoras con actores vestidos como personajes terroríficos —y, en el minuto 5:25 del video, las réplicas de los dos cadáveres son vistos siendo asados sobre llamas claramente falsas.

Por lo tanto, tras un examen más detenido, es evidente que el video viral no es una representación genuina de eventos caníbales en Haití, sino imágenes que han sido mal etiquetadas para incitar una respuesta negativa.

Al profundizar en el contexto histórico de Haití, se revela una narrativa compleja en torno a los rumores de canibalismo, debido a su historia de Vudú, una religión derivada de las religiones tribales de África Occidental, a menudo envuelta en sensacionalismo y estereotipos coloniales. A pesar de incidentes aislados ocasionales, el canibalismo no representa la cultura haitiana en su totalidad.

Además, es importante considerar el clima político y social actual en Haití, que se ha visto marcado por la inestabilidad política, la pobreza y la violencia de pandillas, contribuyendo a la agitación social y al colapso del orden público, agravando aún más la ya grave situación del país.

Hemos verificado otros reclamos sobre el canibalismo, los cuales puedes encontrar aquí.

Fuentes:

“Does Viral Video Show Haitian Gang Eating Human Body Parts? Truth behind the Incident.” Hindustan Times, 11 Mar. 2024, https://www.hindustantimes.com/world-news/does-viral-video-show-haitian-gang-eating-human-body-parts-truth-behind-the-incident-101710136566462.html.

Gangs Tighten Grip as Haiti Spirals to Collapse. 11 Mar. 2024. www.bbc.com, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68531759.

Halloween Party at Chimelong Ocean Park | Zhuhai, China | SviatMe. www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=50Z_PCWqZ-k. Accessed 12 Mar. 2024.

“Https://Twitter.Com/Racismocontrapt/Status/1767135497862680808.” X (Formerly Twitter), https://twitter.com/racismocontrapt/status/1767135497862680808. Accessed 12 Mar. 2024.

“—.” X (Formerly Twitter), https://twitter.com/racismocontrapt/status/1767135497862680808. Accessed 12 Mar. 2024.

Hurbon, Laënnec. “Haitian Vodou.” Cambridge Encyclopedia of Anthropology, Apr. 2022. www.anthroencyclopedia.com, https://www.anthroencyclopedia.com/entry/haitian-vodou.

Instagram. https://www.instagram.com/p/Bpmh1MDA0O3/?utm_source=ig_embed&ig_rid=79d55a41-142d-4fb3-8c99-35434e6b8f9e. Accessed 12 Mar. 2024.

Magazine, Smithsonian, and Mike Dash. “The Trial That Gave Vodou A Bad Name.” Smithsonian Magazine, https://www.smithsonianmag.com/history/the-trial-that-gave-vodou-a-bad-name-83801276/. Accessed 12 Mar. 2024.

Rey, Michelle Del. “Haiti News Live: Kenya Refuses to Send Troops after Prime Minister Resigns.” The Independent, 12 Mar. 2024. www.independent.co.uk, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/haiti-gang-violence-state-emergency-travel-news-b2511060.html.

Safutra, Ilham. “Heboh Menu Daging Manusia Mirip Kambing Guling – Jawa Pos.” Heboh Menu Daging Manusia Mirip Kambing Guling – Jawa Pos, 30 Dec. 2019, https://www.jawapos.com/ternyata-hoax/01249273/heboh-menu-daging-manusia-mirip-kambing-guling.

“非洲餐厅烤人肉被查封? 原来是中万圣节派对摆设 – 国内 – 求真.” 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines, 14 Jan. 2020, https://www.sinchew.com.my/news/20200114/nation/3080281.